Estados Unidos

Impactante muerte de ‘influencer’ alpinista durante transmisión en vivo: cayó de un peligroso muro en el Parque Nacional Yosemite

Balin Miller murió a los 23 años luego de intentar escalar El Capitan durante una transmisión en vivo por TikTok.

Redacción Mundo
3 de octubre de 2025, 4:48 p. m.
Un joven alpinista de 23 años murió al caer desde El Capitan, mientras realizaba una ascensión en solitario con cuerda
Un joven alpinista de 23 años murió al caer desde El Capitan, mientras realizaba una ascensión en solitario con cuerda

Un triste desenlace tuvo la última transmisión en vivo del influencer y escalador Balin Miller, un joven alpinista de 23 años, quien encontró la muerte cuando pretendía escalar el Capitan, un emblemático muro que se encuentra en el Parque Nacional Yosemite, en California.

Contexto: Imágenes de la impresionante explosión de una refinería de Chevron en Los Ángeles, California. Las llamas fueron vistas desde toda la ciudad

Las reacciones ante el accidente de Miller

De acuerdo a o que ha dicho sel hermano de la víctima, Dylan Miller, el joven ya había terminado de ascender el gran muro, pero al descender probablemente llegó al final de la cuerda y cayó mientras recuperaba su equipo, lo que ocasionó su muerte.

Una seguidora del joven escalador relató por redes sociales que Miller alcanzó la cima, pero al intentar recuperar unas bolsas atascadas en una roca sufrió la caída, de acuerdo a lo que se informó en AP.

Todo esto sucedió mientras quedaba registrada la tragedia en TikTok. El impacto fue total para quienes seguían la aventura del escalador.

La comunidad internacional de escaladores y los seguidores del joven creador de contenidos están consternados ante su muerte.

Numerosos mensajes han llegado a su cuenta de Instagram, que supera los 4.500 seguidores, y muchos usuarios lo recordaron como ‘el chico de la tienda naranja’, en alusión a su distintivo campamento durante la expedición en El Capitan.

La madre de Miller fue quien confirmó el fallecimiento de su hijo en medio de su dolor. Ella misma dijo por redes sociales que “con el corazón destrozado debo decirles que mi increíble hijo Balin Miller murió hoy en un accidente de escalada. Mi corazón está hecho añicos. No sé cómo superaré esto. Lo amo tanto. Quisiera despertar de esta horrible pesadilla”.

Para Dylan, su hermano mayor, Miller era su “mentor” y con él compartía la pasión por escalar.

El impacto de este fallecimiento volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los riesgos que representa la escalada extrema y la exposición mediática a este tipo de retos.

Balin Miller murió a los 23 años luego de intentar escalar El Capitan durante una transmisión en vivo
Balin Miller murió a los 23 años luego de intentar escalar El Capitan durante una transmisión en vivo.

¿Quién era Balin Miller y por qué era reconocido?

Balin Miller era un joven que se había destacado dentro de la práctica del alpinismo internacional.

Originario de Alaska, comenzó a escalar desde muy pequeño junto a su hermano y a su padre, quien también era escalador.

Balin Miller era una figura admirada tanto por su destreza como por su actitud ante la vida y el deporte.
Balin Miller era una figura admirada tanto por su destreza como por su actitud ante la vida y el deporte.

El 2025 fue un año brillante para la joven figura, pues alcanzó el reconocimiento internacional al completar el solitario de la ruta Slocak Direct en el Monte McKinley, una de las más exigentes del mundo, en 56 horas.

Además, realizó ascensos en Patagonia y en las Rocosas Canadienses, donde conquistó la vía de hielo Reality Bath.

El Capitan es una de las paredes de granito más desafiantes del mundo, por lo que su altura, aproximadamente de 900 metros, atrae a cientos de escaladores de todas partes del mundo.

Contexto: Trump recorta proyectos clave en Nueva York y California: estos son los afectados

Según AP, el accidente de Miller representa la tercera muerte relacionada con actividades de montaña en Yosemite durante el verano de 2025.

