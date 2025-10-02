Trump recorta proyectos clave en Nueva York y California: estos son los afectados

La administración de Donald Trump, tras el cierre del gobierno, empezó a dirigir los primeros recortes a programas federales, principalmente en los estados de Nueva York y California, y en otros, donde ganó la rival de Trump, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales del 2024.

Esta medida afecta principalmente programas de energía sostenible e infraestructura, que ahora se quedarán sin millones de dólares, debido a que los demócratas y republicanos no se lograron poner de acuerdo en el Congreso para concretar un plan de financiamiento federal para este año fiscal, que dio inicio al cierre el miércoles 1 de octubre.

El Congreso no estableció un presupuesto para el presente año fiscal. | Foto: 123rf

Russell Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, aseguró el retiro de al menos 8 mil millones de dólares para varios programas con enfoques energéticos de 16 estados alrededor del país, que afectan principalmente a California, donde varios programas quedarán sin ningún tipo de financiamiento por parte de la nación.

Estas iniciativas que se verán afectadas están enfocadas en trabajar por energías renovables para el estado, proyectos de infraestructura para vehículos eléctricos y de desarrollo de energía solar. La administración estatal, liderada por Gavin Newsom, tiene como objetivo la reducción de emisiones de carbono, por lo que lo anterior representa un importante retroceso en aquellos planes.

Russell Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos. | Foto: CQ-Roll Call, Inc via Getty Imag

Por otro lado, el alto funcionario también detalló, a la prensa el pasado miércoles, que el gobierno retirará alrededor de 18 mil millones de dólares para proyectos clave de infraestructura en el estado de Nueva York.

Los principales proyectos que serán afectados en aquel estado en la extensión del metro de la Segunda Avenida, en la Gran Manzana, y del túnel del Río Hudson, o el denominado Gateway, que conecta las ciudades de Nueva Jersey y Nueva York.

La expansión de las vías principales son clave en el estado para reducir la congestión que provoca horas de tráfico y retrasos para los conductores. Además, más de 200.000 personas se verán afectadas por la suspensión de la expansión de Gateway, ya que es el único medio del que dependen los ciudadanos para transportarse entre esas zonas, mientras que los problemas de transporte se intensificarán para millones de personas en Manhattan.

Un proyecto de expansión del metro se verá afectado. | Foto: Getty Images

El pasado martes, antes del cierre del gobierno, se le preguntó al presidente sobre la ruta de acción que tomaría su administración si aquello llegase a pasar. “Podemos deshacernos de muchas cosas que no queríamos, y serían cosas demócratas”, dijo a los periodistas.