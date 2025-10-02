Suscribirse

Trump recorta proyectos clave en Nueva York y California: estos son los afectados

Debido a que el Congreso no acordó un proyecto de financiación para el año fiscal, decenas de programas serán cerrados y miles de empleados serán despedidos.

Redacción Mundo
3 de octubre de 2025, 1:26 a. m.
La administración de Donald Trump, tras el cierre del gobierno, empezó a dirigir los primeros recortes a programas federales, principalmente en los estados de Nueva York y California, y en otros, donde ganó la rival de Trump, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales del 2024.

Esta medida afecta principalmente programas de energía sostenible e infraestructura, que ahora se quedarán sin millones de dólares, debido a que los demócratas y republicanos no se lograron poner de acuerdo en el Congreso para concretar un plan de financiamiento federal para este año fiscal, que dio inicio al cierre el miércoles 1 de octubre.

Russell Vought, el director de la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, aseguró el retiro de al menos 8 mil millones de dólares para varios programas con enfoques energéticos de 16 estados alrededor del país, que afectan principalmente a California, donde varios programas quedarán sin ningún tipo de financiamiento por parte de la nación.

Contexto: ‘Shutdown’ en EE. UU.: el cierre del gobierno deja a turistas y alumnos en la calle

Estas iniciativas que se verán afectadas están enfocadas en trabajar por energías renovables para el estado, proyectos de infraestructura para vehículos eléctricos y de desarrollo de energía solar. La administración estatal, liderada por Gavin Newsom, tiene como objetivo la reducción de emisiones de carbono, por lo que lo anterior representa un importante retroceso en aquellos planes.

Por otro lado, el alto funcionario también detalló, a la prensa el pasado miércoles, que el gobierno retirará alrededor de 18 mil millones de dólares para proyectos clave de infraestructura en el estado de Nueva York.

Contexto: ¿El cierre del gobierno en EE. UU. afecta a los turistas y a empresas de aviación?, esto es lo que se sabe

Los principales proyectos que serán afectados en aquel estado en la extensión del metro de la Segunda Avenida, en la Gran Manzana, y del túnel del Río Hudson, o el denominado Gateway, que conecta las ciudades de Nueva Jersey y Nueva York.

La expansión de las vías principales son clave en el estado para reducir la congestión que provoca horas de tráfico y retrasos para los conductores. Además, más de 200.000 personas se verán afectadas por la suspensión de la expansión de Gateway, ya que es el único medio del que dependen los ciudadanos para transportarse entre esas zonas, mientras que los problemas de transporte se intensificarán para millones de personas en Manhattan.

El pasado martes, antes del cierre del gobierno, se le preguntó al presidente sobre la ruta de acción que tomaría su administración si aquello llegase a pasar. “Podemos deshacernos de muchas cosas que no queríamos, y serían cosas demócratas”, dijo a los periodistas.

Contexto: Cierra gobierno de Estados Unidos: se suspenden servicios y salarios de cientos de miles de funcionarios

Por su parte, el vicepresidente J. D. Vance aseguró que el gobierno debe enfocarse en invertir el dinero en proyectos aún más esenciales durante el cierre, mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sentenciado en varias oportunidades que, por culpa de los demócratas —según ella— la suspensión de los fondos fue inminente y que estas son las consecuencias.

