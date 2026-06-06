EE.UU. redefine su estrategia: estos son los países latinoamericanos que están ganando influencia tras nominaciones de Trump

La administración encabezada por el presidente Donald Trump avanzó de manera significativa en el fortalecimiento de su estrategia comercial y de política exterior, al remitir al Senado una amplia lista de nominaciones que influye directamente en la política latinoamericana.

Estados Unidos nomina a Nate Morris para ocupar el cargo de embajador en Colombia

Para el sector empresarial colombiano y de la región, este anuncio representa el comienzo de una nueva fase en el ámbito institucional de las relaciones bilaterales, ya que se precisan las figuras que estarán al frente de las representaciones diplomáticas en Washington y de las oficinas especializadas encargadas de dirimir los conflictos comerciales a escala internacional.

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana, la designación de mayor trascendencia para el escenario colombiano es la de Nathaniel Morris como próximo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Estados Unidos en Colombia.

Desde su cargo en Bogotá, Morris tendrá la responsabilidad de encabezar una compleja agenda bilateral, en la que los intereses de Washington en materia de seguridad y gestión de los movimientos migratorios deberán armonizarse con las aspiraciones del empresariado nacional de promover la recuperación económica, ampliar la base productiva y atraer mayores flujos de inversión extranjera.

Nate Morris, candidato de Donald Trump para la embajada de EE.UU. en Colombia Foto: X/@NateMorris

“Nathaniel Morris, de Kentucky, será nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de América ante la República de Colombia”, dice el anuncio hecho por la Casa Blanca.

Nate Morris retiró en mayo su candidatura para la próxima contienda por el Senado de Kentucky y aseguró que se unirá a la administración Trump como embajador, según publicaciones en las redes sociales.

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Los cambios impulsados por Washington también abarcan varios países considerados estratégicos dentro del panorama latinoamericano.

En ese sentido, la administración estadounidense propuso a Daniel Pérez para representar al país en Brasil, mientras que Peter Snyder fue seleccionado para asumir funciones diplomáticas en Ecuador.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a presidentes latinoamericanos durante una fotografía grupal al inicio de la Cumbre "Escudo de las Américas". Foto: AFP

De igual forma, Mark Abreu fue escogido para encabezar la representación en El Salvador y Paul Kalmbach recibió la nominación correspondiente a Paraguay.

Este conjunto de designaciones refleja el interés de Estados Unidos por fortalecer su presencia política y económica en la región, así como por consolidar mecanismos de cooperación que favorezcan la relocalización de cadenas productivas y reduzcan la dependencia frente a actores internacionales con creciente peso comercial.

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Por otra parte, las postulaciones vinculadas al ámbito económico revisten una especial importancia para las empresas asociadas a AmCham Colombia.

La administración Trump presentó las candidaturas de Samuel Negatu, Peter-Anthony Pappas y Bartholomew Thanhauser para integrar la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC), organismo autónomo con funciones de carácter técnico y jurisdiccional.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos Foto: AFP

Entre sus principales atribuciones se encuentra la evaluación de los efectos que generan las importaciones sobre los sectores productivos estadounidenses, además de la definición de instrumentos de defensa comercial, incluyendo medidas de protección temporal y la aplicación de gravámenes destinados a contrarrestar prácticas de competencia desleal.

Cabe destacar que el sector fabril estadounidense mostró un desempeño particularmente sólido durante mayo, al alcanzar su mejor registro de los últimos cuatro años, en un contexto internacional caracterizado por la incertidumbre geopolítica y las persistentes disrupciones logísticas, según el artículo de Amcham sobre las alianzas en la región.