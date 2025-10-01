¿El cierre del gobierno en EE. UU. afecta a los turistas y a empresas de aviación?, esto es lo que se sabe

Asociaciones de controladores de tráfico aéreo y de empresas de aviación de Estados Unidos advirtieron sobre riesgos de seguridad y retrasos en los vuelos por el bloqueo presupuestario del gobierno federal, e instaron al Congreso a resolver la situación rápidamente.

Estados Unidos ingresó la medianoche del martes, 30 de septiembre, en un cierre administrativo parcial del gobierno por falta de financiación, que provocó la suspensión temporal de empleados en muchas áreas. Aunque servicios esenciales como la seguridad aérea continúan operando, sufren afectaciones.

Unos 13.300 controladores de tráfico aéreo en Estados Unidos y miles de otros funcionarios esenciales de seguridad deben trabajar sin recibir salario, según el plan operativo del Departamento de Transporte (DOT).

Hay preocupación en el sector público de Estados Unidos por inminente cierre del Gobierno (imagen referencia del Capitolio). | Foto: Getty Images /narvikk

“El Congreso debe restablecer la financiación federal para que la seguridad y la eficiencia de nuestro sistema nacional del espacio aéreo no se vean comprometidas”, afirmó Nick Daniel, presidente de la Asociación nacional de controladores de tráfico aéreo (NATCA, por sus siglas en inglés).

La NATCA informó que 2.350 profesionales de la aviación que pertenecen a la asociación fueron suspendidos temporalmente, incluidos ingenieros de certificación de aeronaves e ingenieros aeroespaciales.

En total, la Administración Federal de Aviación ha suspendido temporalmente a más de 11.300 de sus 44.800 empleados. Entre las actividades que se verán afectadas está la elaboración de normas de aviación, el análisis del rendimiento del tráfico aéreo, la planificación de inversiones y el análisis y auditoria financiera.

Airlines for America, que representa a las principales aerolíneas estadounidenses, instó a los líderes del Congreso a resolver lo antes posible la situación.

Trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) esperan para inspeccionar a los pasajeros de las aerolíneas en el Aeropuerto Internacional de Portland el miércoles 1 de octubre de 2025, en Portland, Oregón. (Foto AP/Jenny Kane) | Foto: AP

Turistas frustrados en Washington

Una excursión de niños de 10 y 11 años fue recibida hoy miércoles en Washington con carteles de cierre, luego de que su recorrido por el Congreso fue cancelado con la entrada en vigor de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos.

Muchos departamentos y agencias federales cerraron desde la medianoche del martes y cientos de trabajadores del sector público no asistieron a sus puestos después de que los legisladores no lograron llegar a un acuerdo de financiación para mantener el funcionamiento del gobierno.

Este bloqueo será particularmente agudo en la capital estadounidense, donde el gobierno federal es el mayor empleador y administra los lugares más populares entre los visitantes de todo el mundo.

Un turista fotografía un cartel que anuncia el cierre de la Biblioteca del Congreso, el primer día del cierre parcial del gobierno, el miércoles 1 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) | Foto: AP

Algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluido el Monumento Washington, estaban cerrados el miércoles al público debido a la escasez de personal.

Otros como el Instituto Smithsonian, que administra museos y el Zoológico Nacional, permanecerán abiertos hasta el lunes utilizando fondos del año pasado.

Afuera del Capitolio, visitantes que hablaban en diferentes idiomas examinaban los carteles que indicaban que su centro de visitantes estaba cerrado “debido a una interrupción en las asignaciones presupuestarias”.

Un cartel anuncia el cierre de la Biblioteca del Congreso, el miércoles 1 de octubre de 2025, en Washington, el primer día de un cierre parcial del gobierno. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) | Foto: AP

Los cierres administrativos (“shutdowns”) no son algo fuera de lo común en una Washington políticamente dividida. Sin embargo, es la primera vez que ocurre desde el récord de cierre de 35 días en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump.