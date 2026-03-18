“Esperemos que llegue un presidente que sí quiera a Antioquia”: la crítica de Federico Gutiérrez que decidió responder Petro

Uno de los choques que ha venido protagonizando el presidente Gustavo Petro, en los últimos días, ha sido con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con quien tiene varias diferencias políticas.

El mandatario decidió responder este miércoles, 18 de marzo, un mensaje que publicó Gutiérrez en su cuenta de X, en el que expresó que “espera que llegue un presidente que sí quiera a Antioquia y a las diferentes regiones del país”.

La inesperada respuesta de X a una publicación de Gustavo Petro: “Categóricamente falso”

“Señor alcalde de Medellín, le respondo brevemente con el cuadro de transferencias del Gobierno nacional a la educación superior en Antioquia comparado con todos los gobiernos anteriores”, manifestó Petro.

En el mensaje, que llamó la atención de Petro, el alcalde de Medellín indicó: “Petro se te pasaron ya casi cuatro años de tu desgobierno diciendo ‘haría’ y no hiciste lo que debías. Yo ya llevo dos años y casi tres meses como alcalde de Medellín, hemos hecho mucho y seguiremos haciendo”.

En esa publicación, Federico Gutiérrez puso de presente varios puntos:

“Primero: rescatamos la ciudad del desastre que la recibimos, después de la Alcaldía de tu aliado político. De los que se robaron a Medellín.

“Segundo: acabaste con el programa Mí casa ya y hemos sido nosotros los que estamos garantizando el cierre financiero para que los más pobres puedan acceder a vivienda digna, pues borraste a Antioquia del mapa de los subsidios de vivienda.

“Tercero: desde nuestra @AlcaldiadeMed definimos el presupuesto más alto para educación por $ 8 billones de pesos. Y ni que hablar de Buen Comienzo 365. Además logramos la tasa de desnutrición aguda más baja en la historia en niños entre los cero y los cinco años. Cero muertes de niños por desnutrición en lo que llevamos en la Alcaldía.

“Además, estamos arreglando las 421 instituciones educativas públicas y estamos construyendo 10 nuevos megacolegios. Y en educación superior para nuestros jóvenes más vulnerables, desde Medellín estamos invirtiendo una cifra histórica por más de $ 1.2 billones de pesos.

“Durante el cuatrienio 2024-2027, invertiremos más de $ 795.608 millones en instituciones universitarias del distrito:

“ITM: $ 457.537 millones.

“Pascual Bravo: $ 154.758 millones.

“Colegio Mayor: $ 183.313 millones.

“Beneficiando directamente 50.000 estudiantes con educación superior de calidad.

“Adicionalmente, hemos invertido estos dos años: $ 218.000 millones, en becas, beneficios e incentivos para la investigación en educación superior y durante los próximos 22 meses de gobierno invertiremos desde el distrito más de $ 190.000 millones adicionales para el acceso y permanencia en la educación superior, logrando una inversión en becas e incentivos por valor de $ 408.000 millones”.

Gutierréz también le resaltó a Petro: “Cuarto: tenemos nuestro propio programa para jóvenes en riesgo y se llama Parceros. Es muy exitoso. Qué bueno que aprendiera de él. En su juventud le pudo haber servido mucho”.

También se refirió en el quinto: “Como ciudad tenemos uno de los mejores ecosistemas de innovación, ciencia y tecnología de América Latina. Desde Ruta N lideramos el ecosistema y generamos empleos de calidad. Además de atracción de inversión en esta área. Las universidades, tanto públicas como privadas, son aliadas”.

El alcalde indicó que tendrán una vía al mar con Urabá “gracias a que en compañía con el Gobernador, pusimos cerca de $850 mil millones que le correspondían a la nación. Vos dejaste la obra tirada.

“Séptimo: te la pasaste hablando del acueducto para Urabá y también seremos nosotros los que lo construiremos.

“Octavo: hoy en Medellín tenemos las tasas de homicidios más bajas de los últimos 40 años. Gracias a nuestra fuerza pública (Policía, Ejército y Fiscalía).

“Noveno: Hoy Medellín presentan la tasa de desempleo más baja en muchas décadas”.

Y criticó a Petro sobre los trenes: “Has incumplido con los aportes de la nación al Metro de la 80, mientras que desde la Alcaldía estamos al día. Además financiamos también en compañía con Gobernación y Metro, la compra de 39 vagones nuevos para el Metro de Medellín por valor de $ 600 mil millones, que comenzarán a llegar a partir de enero del año entrante. Y vienen noticias para el tren de cercanías y el Ferrocarril de Antioquia”.

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Y finalizó: “En fin, una sola recomendación: No volvás a decir ‘si pudiera’… porque pudiste y no quisiste. Si hubieras querido ayudar a Medellín y a Antioquia, lo hubieras hecho. Pero preferiste gobernar desde el odio y el resentimiento. Una gran oportunidad perdida. Esperemos que llegue un presidente que sí quiera a Antioquia y a las demás regiones de Colombia. Una feliz noche”.