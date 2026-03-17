Gustavo Petro denunció que “quieren asesinar” a uno de los funcionarios de su Gobierno: el mensaje impactó las redes

Un mensaje que publicó este martes 17 de marzo el presidente de la República, Gustavo Petro, no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales.

En su cuenta personal de X, el jefe de Estado alertó que a uno de los funcionarios que hacen parte de su equipo de trabajo lo “quieren asesinar”. Se trata del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.

“Fueron robadas”: Gustavo Petro arremetió contra exministro de Iván Duque. Este fue el mensaje que disgustó al presidente

“A Felipe Harman lo quieren asesinar porque reparte los bienes de la mafia a los campesinos. El cartel de las marionetas de Antioquia y Caldas recibía los bienes de la SAE y se los devolvía al narcotráfico en el gobierno de Duque”, expresó el mandatario colombiano.

El mensaje del presidente Petro estuvo acompañado de una declaración que dio Harman, en el más reciente consejo de ministros, cuya reunión de alto nivel se realizó el lunes de esta semana en la Casa de Nariño.

Esa versión se concentró en la reforma agraria, una de las políticas que impulsó la administración Petro.

“Entonces, ahí se combina todo, se combina acaparamiento de baldíos, acaparamiento de bienes fiscales, disecación de la ciénaga, la muerte de la ciénaga y campesinos defendiendo el terraplén porque ahí sembraron unas matas de plata”, aseguró Harman.

El presidente Gustavo Petro reunido con su equipo de trabajo en el más reciente consejo de ministros. Foto: Presidencia

Así avanzó el director de la ANT en el consejo de ministros: “Entonces, hoy los campesinos que estaban defendiendo el terraplén ya tienen 180 hectáreas y probablemente vamos a llegar a las 250 en un trabajo articulado que hicimos en la SAE”.

“La idea es seguir avanzando mucho, porque tenemos dos o tres predios que tienen una presunción de bienes baldíos, que permite que por fin esos baldíos reservados de la nación se pongan a disposición de los campesinos de Córdoba”, indicó Harman.

Sumado a ello, explicó: “Que muchas de estas tierras son compras y transferencias, tanto a la sociedad de activos especiales como al fondo de reparación. Y esas transferencias implican que cada predio tenga una aprehensión y un desalojo. Lo mismo los bienes baldíos”.

“Entonces, literalmente, a pesar de las coordinaciones que nosotros hemos hecho, y quiero darle mi reconocimiento, ministro Sánchez (haciendo referencia al ministro de Defensa, Pedro Sánchez), con la Policía y la Dirección de Carabineros, pues la tarea es extensa, porque literalmente hay que irse finca por finca a hacer la aprehensión y hacer la recuperación de vida de esa tierra”, insistió.

Mientras Petro carga contra las EPS “quebradas”, Procuraduría dice que el niño Kevin falleció por negligencia, no por montar en bicicleta: “Inhumano”

Y concluyó el funcionario del Gobierno: “Entonces, esa es una realidad concreta que queremos plantear. Pero fíjese usted una cosa que me parece tremendamente valiosa para el país, porque además nosotros sacamos un decreto con su firma, presidente, que le permite al fondo de reparación vendernos la tierra al fondo de reparación y que con esa plata se reparen las víctimas del conflicto en Colombia. Y con la SAE se sacó otro decreto, que es el 888, que permite la transferencia vía administrativa de los bienes activos de la SAE”.