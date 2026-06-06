Un exnarco, testigo de la DEA y vinculado a la “junta del narcotráfico”, denunció a Petro en la Comisión de Acusación y dijo que ha declarado contra el mandatario en Estados Unidos

Es la manera para constreñirme y que me calle frente a los fiscales en Estados Unidos y no lo delate por las actuaciones de las que soy testigo”, dijo un exnarco colombiano, incluido en la llamada “junta del narcotráfico”. Pagó condena en Estados Unidos, se convirtió en testigo de la justicia norteamericana y ahora declara en ese país contra el jefe de Estado.

SEMANA conoció el documento radicado en la Comisión de Acusación de la Cámara como parte de la ampliación de denuncia en contra del presidente Gustavo Petro y la fiscal Luz Adriana Camargo. En ese testimonio, el denunciante advierte que hay una persecución en su contra en Colombia.

La dura denuncia de la exvicefiscal Martha Mancera contra el presidente Gustavo Petro por vincularla con la “Junta del Narcotráfico”

“El señor presidente Gustavo Francisco Petro ha estado involucrado en el direccionamiento de los procesos de extinción de dominio y lavado de activos en contra de mi hermano y las personas cercanas a él. Este direccionamiento ha sido causado teniendo en cuenta que yo, Juan Fernando Álvarez Meyendorff, soy testigo en contra de él en Estados Unidos”, revela el documento en poder de SEMANA. Quien firma el documento, Álvarez Meyendorff, fue un otrora poderoso narco que amasó una millonaria fortuna mientras permanecía oculto.

Se entregó a las autoridades estadounidenses, que lo requerían en extradición por narcotráfico, pagó pena en ese país y se convirtió en un testigo protegido de la DEA, mientras en Colombia la Fiscalía adelantaba otras investigaciones en su contra, una de ellas por lavado de activos que derivó en una millonaria extinción de dominio: casi 2 billones de pesos en bienes incautados.

El exnarco dijo que el presidente Petro estaría detrás de una persecución en su contra. Foto: GETTY IMAGES/ SUMINISTRADAS A SEMANA API

Los apellidos Álvarez Meyendorff se desempolvaron en los expedientes de la Fiscalía en Colombia cuando el presidente Petro alertó sobre una organización criminal: la “junta del narcotráfico”, una supuesta red de narcos a la que atribuyó buena parte de los planes criminales en el país, incluso de un atentado en su contra.

En una resolución de la Fiscalía, que conoció SEMANA, la entonces directora de Lavado de Activos le pidió a un fiscal delegado vincular a los Álvarez Meyendorff en el proceso que se lleva contra la organización criminal conocida como la “junta del narcotráfico”. No explican la razón, solo se pide priorizarla.

¿El presidente Petro está negociando con la junta del narcotráfico, que -según él - lo quiere asesinar?

“Unificación de casos relacionados con los ciudadanos Ignacio Álvarez Meyendorff y Juan Fernando Álvarez Meyendorff, y la denominada organización criminal Junta Directiva de Narcotráfico, (casos) que cursan en varias fiscalías adscritas a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos”, señala resolución 0209 de 2025, conocida por este medio.

No se trata de una resolución cualquiera. El documento advierte la necesidad de investigar la llamada “junta del narcotráfico” e incluir a los Álvarez Meyendorff en ese proceso. Lo que no se conocía era que un supuesto integrante de esa “junta” haya informado a la Comisión de Acusación en Colombia que ha declarado contra Petro en Estados Unidos.

SEMANA logró conocer detalles de esas declaraciones. El proceso hace referencia a supuestos aportes a las campañas políticas de Gustavo Petro al Congreso en el pasado y aparece mencionado un concuñado del mandatario.

Las pesquisas en Estados Unidos, de acuerdo con altas fuentes, se habrían reactivado en los últimos meses en coincidencia con el anuncio de inclusión en la Lista Clinton (Ofac) del presidente Petro. El exnarco ha declarado por supuestos aportes en dólares a las campañas de Petro al Congreso, presuntamente, a través del empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del presidente.

Las supuestas entregas de dinero, presuntamente, se habrían hecho en una finca del municipio de Zipaquirá, de donde es oriundo Gutiérrez Robayo, y en supuestas reuniones.

Las declaraciones del exnarco han sido ante una fiscal de Nueva York. Son al menos tres declaraciones que ha entregado y que, según el documento en la Comisión de Acusación, se convirtieron en el motivo principal para impulsar una persecución en su contra a través de la Fiscalía.

“Soy un testigo en contra de él en Estados Unidos, y la manera para constreñir, que me calle frente a los fiscales aquí y no lo delate por las actuaciones de las que soy testigo, ha sido persiguiendo y afectando a mi exesposa, a mi hermano y a sus cercanos mediante el macrocaso Meyendorff, lleno de corrupción y de irregularidades, pruebas que se anexan mediante este escrito”, revela la denuncia del testigo ante la Comisión de Acusación.

Carlos Gutiérrez Robayo está casado con María Teresa Alcocer, hermana de Verónica Alcocer. El hoy presidente tomó distancia de su concuñado hace años y sostuvo que ese vínculo no constituye un parentesco familiar.

SEMANA se comunicó con el concuñado del presidente Petro y negó cualquier vinculación con Juan Fernando Álvarez Meyendorff; también dijo que no eran ciertas las supuestas reuniones en Zipaquirá para la entrega de dólares con destino a las campañas de Petro al Congreso, como sostiene el exnarco.

El exnarco habló con SEMANA sobre la denuncia contra Petro en la Comisión de Acusación. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

La entrevista

SEMANA ubicó a Álvarez Meyendorff en Estados Unidos, donde se encuentra en calidad de testigo de la DEA. Luego de pagar una condena por narcotráfico, se quedó en ese país; si le miente o le entrega información que no es real a la justicia, podría ser enviado de nuevo a Colombia o de regreso a una prisión federal. En la entrevista reveló cuál es su situación y cómo terminó de testigo de la justicia norteamericana.

Reconoció que es el autor de la denuncia contra el presidente Petro en la Comisión de Acusación. Dijo que la persecución en su contra obedece a las declaraciones que ha entregado en Estados Unidos. “Hice una denuncia ante la Cámara de Representantes y creo que he hecho muchas denuncias, porque yo traigo una persecución del Estado. Me llama la atención que la Fiscalía actúe con tanto poder, con irregularidades, documentos escondidos, creándome falsas acusaciones, incluso con organizaciones que ya no existen y nunca existieron”, señaló Álvarez Meyendorff.

Advirtió que no puede entregar detalles precisos de nombres o datos sobre las investigaciones que se adelantan en Estados Unidos. Sostuvo que su participación como testigo ante los fiscales de ese país está sometida a reserva, lo que hace imposible revelar pormenores de los procesos y su participación en ellos.

Álvarez Meyendorff insistió en señalar que en su contra hay una persecución debido a supuestas presiones del presidente y que se materializan, según dijo, por medio de la Fiscalía, de acuerdo con la denuncia en la Comisión de Acusación. Para él, hay una represalia por sus declaraciones en Estados Unidos.

La junta del narcotráfico de Dubái: SEMANA releva la historia del pacto criminal que amenaza a Colombia y que menciona Gustavo Petro

“Llama la atención que la Fiscalía actúa con tanta vehemencia y con tanto poder. Hace documentos, quita, borra todas las declaraciones de renta que se hicieron; las borraron con tanta ilegalidad, de una forma tan direccionada e instrumentalizada, con tanta confianza y con tanto poder”, dijo el exnarco. La persecución a la que se refiere estaría relacionada con procesos que, como el macrocaso Meyendorff y la millonaria extinción de dominio, llevan más de 13 años sin resolverse en despachos de la Fiscalía, con un listado de bienes incautados que terminaron abandonados o destruidos.

Ese caso se convirtió en una papa caliente para la Fiscalía, luego de que una tutela le ordenara resolver la situación jurídica de la extinción de dominio. Según la defensa de los Álvarez Meyendorff, el proceso ha estado rodeado de irregularidades, denuncias y más de siete compulsas de copias contra la abogada, supuestamente, “por ejercer el derecho de defensa”.

El caso ha pasado por cerca de media docena de fiscales, algunos de ellos con investigaciones e incluso condenas. En las denuncias aparecen audios en los que directivas de la Fiscalía reconocen errores e intentan buscar acuerdos. SEMANA también conoció actas reservadas de reuniones en la Dirección de Extinción de Dominio en las que, según la defensa, se habrían “pactado o direccionado” decisiones de segunda instancia en este prolongado proceso.

La Fiscalía ordenó nuevas extinciones de dominio a los Álvarez Meyendorff, lo que, según el exnarco y testigo de la DEA, busca afectar a su familia por sus declaraciones en Estados Unidos.

Desde el Gobierno Petro se ha insistido en que, según funcionarios de Estados Unidos, no existen investigaciones que vinculen al primer mandatario en procesos en ese país. La Embajada de Colombia en Washington aseguró que no ha sido notificada de hechos distintos ni de información que corrobore lo publicado en su momento por The New York Times sobre investigaciones contra Petro en Estados Unidos. “Las insinuaciones allí contenidas carecen de fundamento jurídico y fáctico”, señaló la representación diplomática, en un comunicado, el pasado 20 de marzo.