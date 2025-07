La junta del narcotráfico de Dubái: SEMANA releva la historia del pacto criminal que amenaza a Colombia y que menciona Gustavo Petro

Referencia a esa organización criminal y la responsabiliza del incremento de la cocaína y la pérdida de control territorial por parte del Estado , y la pone sobre la mesa para acusarla de querer desestabilizar gobiernos en América Latina, incluido el suyo. Petro es el único que habla en público del asunto y los altos mandos de la Fuerza Pública guardan silencio para no entrar en disputa con su palabra.

SEMANA accedió a las primeras investigaciones realizadas por unidades de inteligencia nacionales con el apoyo de agencias de Europa y Asia, sobre esta “juntanza” de ilegales. Los primeros hallazgos ponen en evidencia que la “junta del narcotráfico” sí existe, pero no como la expone el primer mandatario.

Entre los años 1990 y 2010, los narcos que no estaban dentro de los grandes carteles de las drogas se unieron para mantener las rutas del narcotráfico y prestarse servicios, los unos a los otros, a cambio de dinero. Según los expedientes, esto llegó a su fin cuando Álvaro Uribe entregó la Presidencia porque la mayoría de los integrantes fueron capturados y extraditados a Estados Unidos.

Petro expone nuevas teorías de supuesto golpe de Estado en Colombia y acusa a varios sectores: “Leyva no estaba solo. Se dejaron pillar”

Contexto: Petro expone nuevas teorías de supuesto golpe de Estado en Colombia y acusa a varios sectores: “Leyva no estaba solo. Se dejaron pillar”

La cifra no es clara en las investigaciones porque ellos tienen la habilidad de ser invisibles para las autoridades por su alto nivel económico y la capacidad de corromper a las fuerzas.

Entre tantas cosas, ese portafolio incluye “ajuste de cuentas, cobro de narcotráfico, producción de cocaína, traslados, recuperación de bienes, adquisición de armas y explosivos, lavado de activos y criptomonedas”, se lee en un informe confidencial de la fuerza pública, conocido por SEMANA. Por ahora, esta alianza no es categorizada como cartel porque no tiene un brazo armado propio.

Estas personas sí cuentan con esquemas de seguridad robustos, preocupados únicamente por su protección, la de sus familias y sus bienes. Al parecer, sí sostienen nexos y financian a grupos armados ilegales para que cuiden los cultivos de hoja de coca, los grandes centros de producción y las rutas del narcotráfico; la advertencia inicial es que tanto las disidencias de las Farc, como el ELN y el Clan del Golfo, no tendrían un asiento en esta alianza criminal, pues solo actuarían como un “apoyo externo” para lograr sus objetivos económicos.

Frente a los futuros planes que pretende la “junta del narcotráfico”, los informes preliminares no alertan de supuestos atentados contra el presidente Gustavo Petro ni intentos de golpes de Estado en Colombia , como él lo ha manifestado públicamente en las últimas semanas.

“Le pedí al presidente Trump que, si quiere, no hablar conmigo, porque él no habla conmigo, que, realmente, hablemos de relaciones diplomáticas (…). El problema no son tres jóvenes ahí, inmigrantes, pandilleros, haciendo sus vainas en Nueva York. El problema es (sic) las organizaciones multinacionales del crimen, que son dueñas del tráfico de armas, de las mujeres, de los niños, de los órganos, de la cocaína, del fentanilo, etcétera”.