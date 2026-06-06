EA Sports predice al campeón del Mundial 2026 y levanta sorpresa: este es el vaticinio

El tan reconocido videojuego de fútbol, EA Sports FC, volvió a ser tendencia por su tan esperada predicción del Mundial de Fútbol 2026, que se llevará a cabo en los países de Estados Unidos, México y Canadá.

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Este 6 de junio, el juego electrónico compartió en sus redes sociales el equipo que sería el ganador de esta edición. Para ello, se realizó una simulación con las selecciones participantes hasta que solamente quedara una.

Aunque la empresa ya cuenta con la licencia oficial de la FIFA, no lo detuvo de realizar una actualización denominada “The World’s Game”, en donde permite a los jugadores recrear el Mundial de fútbol con los 48 equipos que clasificaron al torneo, entre ellos la selección de Colombia.

De esas plantillas, la que sería la ganadora del Mundial 2026 sería nada más y nada menos que la selección de España, que con este resultado sería dos veces campeona de mundiales de fútbol.

“Predijimos cuatro seguidas; ahora volvimos a realizar la simulación. ¿El próximo campeón? España”, mencionó EA Sports en sus redes sociales.

Tras el anuncio, miles de fanáticos, tanto del videojuego como del deporte, han comenzado a debatir en redes sociales sobre el resultado, afirmando que existen otras selecciones en el Mundial que tienen más probabilidades de levantar el trofeo en Nueva York el próximo 19 de julio.

Entre esas selecciones se encuentran Francia, Argentina, Portugal, Brasil e Inglaterra. Eso sí, España también presenta grandes oportunidades para alzar de nuevo la copa tras 16 años de haberla ganado por última vez.

Las anteriores predicciones de EA Sports al mundial de fútbol

De las numerosas predicciones que existen durante el transcurso de un evento deportivo, una de las más notables son las realizadas por EA Sports.

Durante los últimos 4 mundiales que se han disputado, la empresa de videojuegos ha acertado en cada una de ellas la selección ganadora de la competencia. Esta racha hace que varias personas del mundo crean en las simulaciones de EA al no equivocarse en sus simulaciones.

Desde el Mundial de Sudáfrica de 2010 hasta el de Catar 2022, el videojuego ha acertado en las victorias de España (2010), Alemania (2014), Francia (2018) y Argentina (2022).

Ahora la gran incógnita que se hacen muchas personas es si durante la nueva edición del Mundial de Fútbol 2026 se romperá una de las rachas más conocidas en el mundo de los juegos de deporte, o si volverá a convertirse en realidad.