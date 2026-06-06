Colombia vs. Jordania: coincidencia histórica se repite y trae buenos recuerdos a La Tricolor antes del Mundial

Las coincidencias son una de las mayores fuentes de ilusión para hinchas cuando se acercan grandes eventos deportivos, como lo es la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Colombia vs. Jordania: canal y hora para ver el último amistoso antes del Mundial 2026

En ellas, se observa cómo en redes sociales miles de personas revisan coincidencias estadísticas, patrones, predicciones o incluso señales que brindan una pizca de esperanza para que sus selecciones tengan mayores probabilidades de ganar una de las competencias más importantes del balompié.

En el caso de la Selección Colombia, una de esas casualidades se verá este próximo domingo 7 de junio cuando ‘La Tricolor’ se enfrente a Jordania en el estadio Snapdragon, en San Diego, Estados Unidos, como el último partido de preparatoria para adentrarse en el Mundial 2026.

Formación de la Selección Colombia en su partido ante Costa Rica. Foto: Colprensa

Dicho encuentro ya tiene historia, pues hace 12 años, estos equipos se enfrentaron previo a que se disputara uno de los mundiales más recordados por los fanáticos del fútbol: El Mundial de Brasil 2014.

¿Cómo fue el último enfrentamiento entre Colombia y Jordania?

Las selecciones de Colombia y Jordania se enfrentaron por primera vez el 6 de junio de 2014 en el estadio Nuevo Gasómetro del equipo argentino San Lorenzo, en Buenos Aires.

En ese entonces, el conjunto cafetero era dirigido por el técnico José Pekerman.

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Los 11 titulares del encuentro para Colombia fueron: David Ospina, Camilo Zuñiga, Mario Alberto Yepes (capitán), Cristian Zapata, Pablo Armero; Eder Álvarez, Carlos “La Roca” Sánchez, Fredy Guarín, James Rodríguez, Victor Ibarbo y Teófilo Gutiérrez.

El partido terminó con un resultado a favor de la Selección de Colombia, al imponerse 3-0 ante los jordanos. Allí, James abrió el marcador desde el punto penal al minuto 42′. Luego, el segundo gol vino de Juan Guillermo Cuadrado, quien también convirtió de penalti al 83′. Ya en el minuto 89′, Fredy Guarín concretó la goleada con un tanto.

Partido entre Colombia y Jordania en 2014 Foto: Getty Images

Este partido, al igual que hace 12 años, fue el último partido que tuvo “La Tricolor” antes de emprender su viaje a Brasil para disputar el mundial.

Allí, el equipo de Pekerman fue una de las selecciones más importantes de la competencia, al quedar en el primer puesto del grupo C, siendo la primera vez en la historia de los mundiales que Colombia quedara en esta posición, tras haber vencido a Grecia, Costa de Marfil y Japón.

Luego, en los octavos de final, la selección logró conseguir la victoria con un resultado de 2-0 ante Uruguay. Con esto, Colombia paso por primera vez a unos cuartos de final.

Este encuentro es netamente conocido por la fanaticada colombiana por la tremenda volea de James Rodríguez ante “La Celeste”, que fue considerada como el mejor gol del torneo y que le otorgó el premio Puskas al entonces mediocampista del Real Madrid.

James y Quintero en el Mundial de 2014 Foto: FIFA

Finalmente, la Selección Colombiana cayó 2-1 ante los anfitriones, Brasil, terminando en el quinto puesto del torneo, la posición más alta que ha tenido Colombia en los mundiales.

El hecho de que la última vez que Colombia se enfrentó a Jordania fuera antes de hacer su mejor mundial trae un sentido de ilusión entre los hinchas, quienes sueñan con volver a ver a la selección entre los mejores del mundo e incluso sobrepasándola para convertirse en campeones del torneo.