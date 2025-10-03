A las afueras de la ciudad de Los Ángeles, estado de California, se presentó un incidente con un refinería petrolera que pudo terminar en una tragedia mayor, conforme a impresionantes imágenes del suceso.

El jueves 2 de octubre en horas de la noche, en una refinería estadounidense, propiedad de la compañía Chevron, se registró un enorme incendio que puso en alerta a las autoridades de la ciudad angelina.

There was a massive explosion at the Chevron refinery in El Segundo in Torrance, California near Los Angeles.



The cause of the incident remains unclear. pic.twitter.com/oNOhKDxJp6 — Pop Crave (@PopCrave) October 3, 2025

Según los primeros reportes de la refinería en El Segundo, California, no se presentaron heridos y todos los trabajadores que se encontraban en labores en ese momento fueron localizados sin mayor novedad.

La nota, revisada por Associated Press, dice que el sistema de vigilancia indicó que las llamas no se extendieron más allá del perímetro de las instalaciones.

El fuego estaba contenido y no había riesgos para la seguridad pública, señalaron las autoridades municipales en un comunicado.

The ongoing fire at the Chevron El Segundo Oil Refinery seen from over five miles away at SoFi Stadium in Inglewood. pic.twitter.com/OQkCl6AJHL — OSINTdefender (@sentdefender) October 3, 2025

Por su parte, la oficina de prensa de el gobernador de California, Gavin Newson, afirma que "está coordinando en tiempo real con agencias locales y estatales para proteger a la comunidad circundante y garantizar la seguridad pública“.

Aún no se detectan problemas de contaminación del aire. Un mapa del índice de calidad mostró el viernes buenos niveles para el área de Los Ángeles, confirma el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

La refinería tiene una superficie de 3,9 km cuadrados y cuenta con más de 1.770 km de tuberías, indica la página web de la compañía.

Aún se desconocen las causas del incidente. | Foto: Associated Press

El recinto, que está operativo desde 1911, puede refinar hasta 290.000 barriles de petróleo crudo por día, incluyendo gasolina, combustible para aviones y diésel.

Las explosiones en una refinería petrolera representa un peligro extremo debido a la onda explosiva, las quemaduras por calor y fuego, lesiones por aplastamiento, exposición a sustancias tóxicas y la contaminación ambienta.