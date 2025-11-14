China amenazó con “derrota aplastante” a una potencia mundial, si utiliza la fuerza para defender a este país

El Gobierno de China lanzó una advertencia a Japón y aseguró que sufrirá “una derrota aplastante” en caso de que decida intervenir en las disputas en torno a Taiwán.

Las tensiones bilaterales han aumentado considerablemente después de que la primera ministra japonesa, la ultraconservadora Sanae Takaichi, pusiera la semana pasada esta opción sobre la mesa.

“Si la parte japonesa no consigue sacar lecciones de la historia y se atreve a arriesgarse o incluso a usar la fuerza para interferir en la cuestión de Taiwán, únicamente sufrirá una derrota aplastante ante la firme voluntad del Ejército Popular de Liberación y pagarán un gran precio”, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bin.

Tropas en el desfile de China | Foto: AFP

Bin reiteró que las “erróneas” declaraciones de Takaichi sobre Taiwán “suponen una grave interferencia en los asuntos internos de China y una violación del principio de ‘una sola China’, el espíritu de los cuatro documentos políticos entre China y Japón y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”.

“Estas declaraciones han desafiado el orden internacional tras la guerra (en referencia a la Segunda Guerra Mundial) y envían señales muy equivocadas a las fuerzas separatistas para la independencia de Taiwán”, dijo.

El funcionario también insistió en que las declaraciones han tenido un impacto “muy negativo” y en que son “extremadamente irresponsables y peligrosas”.

Jiang ha hecho hincapié en que la situación en torno a Taiwán “es una asunto interno chino en el que no debe haber interferencia extranjera”.

La Fuerza Terrestre bajo el Comando del Teatro del Este del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China, realiza un simulacro de tiro real de largo alcance en el estrecho de Taiwán, desde un lugar no revelado en este folleto del 4 de agosto de 2022 publicado el 5 de agosto de 2022. | Foto: via REUTERS

El anuncio lo hizo horas después de que Pekín convocara al embajador japonés en Pekín, Kenji Kanasugi, en protesta por unas declaraciones que tildan de “abiertamente provocadoras” de Takaichi.

La primera ministra japonesa insistió en que un posible ataque militar de China contra Taiwán supondría una situación de “crisis” que justificaría una intervención de las Fuerzas de Autodefensa, a pesar de las críticas de Pekín una vez que se pronunció por primera vez en este sentido durante la jornada del 7 de noviembre.

La “situación de amenaza a la supervivencia” implica un ataque armado contra un Estado extranjero con el que Tokio mantenga relaciones estrechas, lo que permitiría a Japón ejercer su derecho a la defensa colectiva, algo que en este caso Takaichi vincularía con un posible ataque militar chino o incluso un bloqueo naval contra Taiwán.

Nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. | Foto: AFP

Las condiciones para el ejercicio de este derecho a la defensa colectiva fueron aprobadas en 2015 en un paquete sobre seguridad durante el Gobierno del ex primer ministro Shinzo Abe.