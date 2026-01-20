MUNDO

Macron dio un discurso en Davos con gafas de sol y levantó sospechas en redes sociales: “Completamente inofensivo”

El presidente de Francia hizo que estallaran las redes sociales al contar por qué usaba gafas en un evento de alto nivel en Suiza.

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 9:33 p. m.
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026.
El presidente francés, Emmanuel Macron, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el martes 20 de enero de 2026. Foto: AP

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, generó una ola de comentarios en redes sociales después de que se le viera usando unas llamativas gafas de sol color azul en pleno evento del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Las gafas de aviador que lució el mandatario francés llamaron la atención en el recinto y en los usuarios de las redes sociales que siguieron la transmisión en vivo a través de internet.

El presidente pronunció un discurso de alta importancia a nivel global como el envío de tropas a Groenlandia en alianza con Dinamarca en medio de las recientes amenazas de Estados Unidos de hacerse con el control de la isla.

“Es una época de paz, estabilidad y previsibilidad”, bromeó, provocando risas en el público. Pero luego señaló: “Está claro que estamos llegando a un momento de inestabilidad y de desequilibrios”.

La semana pasada también se pudo ver al jefe de Estado francés con un ojo rojo e hinchado durante una inspección de tropas al aire libre, reconociendo su aparición en su discurso de Año Nuevo.

Donald Trump publicó sus mensajes privados con Emmanuel Macron y Mark Rutte, y enciende la polémica. Esto dicen los chats

“Disculpen la fea apariencia de mi ojo. Es, por supuesto, algo completamente inofensivo”, declaró a las fuerzas armadas francesas, sin embargo, no ha aclarado si las gafas están destinadas a proteger su ojo o simplemente a ocultar su apariencia.

Macron bromeó diciendo que sus gafas podrían ser vistas como una “apelación involuntaria a la canción ‘Eye of the Tiger’ de la banda de rock estadounidense Survivor, haciendo alusión a la famosa escena de la película ‘Rocky III’, en la que aparecía Sylvester Stallone, y enfatizando un símbolo de determinación”.

Emmanuel Macron, habla durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos
Emmanuel Macron, habla durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos Foto: AP

“Sin gobernanza colectiva, la cooperación da paso a una competencia implacable, una competencia de los Estados Unidos de América a través de acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa”, dijo Macron.

Asegura que se trata de una combinación con una acumulación interminable de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables, más aún cuando se utilizan como palanca contra la soberanía territorial”, dijo Macron en su discurso.

Cerca del final de su discurso, Macron dijo que Francia prioriza el “respeto” y la adhesión al “estado de derecho” por encima de la “intimidación”.

Emmanuel Macron, Presidente de Francia.
Emmanuel Macron, Presidente de Francia. Foto: AP

