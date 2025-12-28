El presidente Emmanuel Macron resalta el legado de Brigitte Bardot, a quien describe como “una leyenda de este siglo”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lamentó este domingo el fallecimiento a los 91 años de la actriz y cantante Brigitte Bardot, a quien describió como “una leyenda de este siglo”.

“Sus películas, su voz, su fama deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne: Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad”, dijo el mandatario en su cuenta en la red social X.

“Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo”, agregó el mandatario francés.

El Elíseo publicó además un comunicado en el que destaca que “Brigitte Bardot fue aquella a través de la cual Dios creó a la mujer”, en referencia a la película ‘Y Dios creó a la mujer’, de Roger Vadim.

“Fue una estrella absoluta del cine francés e internacional, la figura de la mujer en el imaginario nacional, y una voz libre y comprometida”, sostuvo.

Asimismo, subrayó que Bardot fue “una mujer libre” y “comprometida”, tras “renunciar definitivamente al cine en 1973 para consagrarse a la protección de los animales, la gran lucha de su vida”.

“Para los franceses, para millones de miembros y para tantos voluntarios, Brigitte Bardot encarnaba esta causa del progreso”, resaltó el mandatario.

“El presidente de la República y su esposa rinden homenaje a una gran actriz, un espíritu libre, un icono que conmovió al mundo y encarnó el sueño francés”, manifestó el Elíseo, en el que traslada las “más sinceras condolencias” de Macron y su mujer a “la familia, seres queridos y todos los que apreciaron” a Bardot.

La actriz y cantante francesa murió este domingo a los 91 años, según informó su fundación en un comunicado.

Bardot saltó a la fama internacional con la película ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), escrita y dirigida por su entonces esposo Roger Vadim. Sin embargo, a principios de la década de 1970, anunció su retiro de la actuación y se volvió cada vez más activa políticamente, especialmente en su apoyo a los derechos de los animales.

Nacida en 1934 en París, Bardot creció en una familia católica tradicional, pero destacó lo suficiente como bailarina, lo que le permitió estudiar ballet y obtener una plaza en el prestigioso Conservatorio de París. Simultáneamente, encontró trabajo como modelo, apareciendo en la portada de Elle en 1950 con apenas 15 años.

*Con información de Europa Press