Gente

Salen a la luz las causas de muerte de Brigitte Bardot, legendaria actriz; revelan detalles de lo ocurrido

La celebridad falleció a finales de 2025 y dejó una huella imborrable en la industria del cine.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
7 de enero de 2026, 1:52 p. m.
Brigitte Bardot, icónica actriz francesa
Brigitte Bardot, icónica actriz francesa Foto: AP

La legendaria actriz francesa Brigitte Bardot se sometió a dos operaciones de cáncer antes de sucumbir a la enfermedad el mes pasado, reveló su esposo a la prensa francesa la víspera de su funeral el miércoles en Saint-Tropez.

Icono del cine convertida en defensora de la causa animal, Bardot “resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó”, contó su marido, Bernard d’Ormale, en una entrevista publicada el martes por la noche en la web de Paris Match.

D’Ormale no precisó qué tipo de cáncer padecía la artista, fallecida el 28 de diciembre a los 91 años.

Tommy Lee Jones y su familia rompen el silencio, tras inesperada muerte de su hija Victoria; afirman que necesitan tiempo

Bardot fue hospitalizada en dos ocasiones en otoño, sin que entonces se detallaran los motivos de su ingreso. Sufrió un cáncer de seno en la década de 1980.

Gente

Expresentadora habló de estafas que hicieron con su nombre; estuvo involucrada con venta de artículos íntimos: “Quedé en shock”

Gente

Valentina Taguado se pronunció tras final de ‘Qué hay pa’ dañar’, de RCN, y soltó detalle: “Tampoco nos interesa serlo”

Gente

Es oficial: Dove Cameron y Damiano David, de Måneskin, se comprometieron; esta sería la millonada que habría costado el anillo

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 7 de enero

Gente

Horóscopo para este miércoles, 7 de enero de 2026: esto vendría para cada uno de los 12 signos del zodiaco

Gente

Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían mejores oportunidades laborales en 2026

Gente

Globos de oro 2026: todo lo que debe saber sobre la importante entrega de premios

Gente

Brigitte Bardot: esta es la fecha en la que se llevarán a cabo sus exequias en Saint-Tropez

Gente

Estos son los famosos que murieron en 2025

Mundo

El presidente Emmanuel Macron resalta el legado de Brigitte Bardot, a quien describe como “una leyenda de este siglo”

“Ella siempre quería volver a La Madrague”, su famosa residencia de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, donde murió, añadió su marido. “Y allí, era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama”.

Sin embargo, se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final”, agregó.

Brigitte Bardot, reconocida actriz francesa.
Brigitte Bardot, reconocida actriz francesa. Foto: AP

En esta entrevista con Paris Match, D’Ormale precisó también los motivos del entierro de Bardot en el cementerio marítimo de Saint-Tropez, pese a que ella había comentado a menudo su deseo de ser inhumada en La Madrague.

Hace algunos años, se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo... Imaginen mareas de turistas congregándose en el estrecho sendero litoral”, dijo. Bardot se resignó entonces a renunciar a las gestiones y aceptó la idea de ser enterrada junto a sus padres, en el cementerio junto al mar de la turística localidad.

El funeral, organizado el miércoles en Saint-Tropez, se llevará a cabo “con sencillez”, dijo a AFP Bruno Jacquelin, portavoz de la fundación creada por la intérprete destinada a la protección de los animales.

*Con información de AFP.

Más de Gente

Día a Día - Carolina Cruz, Yaneth Waldman, Andrea Serna y Andrea Cardozo - Foto Instagram @diaadiacaracoltv

Expresentadora habló de estafas que hicieron con su nombre; estuvo involucrada con venta de artículos íntimos: “Quedé en shock”

Brigitte Bardot

Salen a la luz las causas de muerte de Brigitte Bardot, legendaria actriz; revelan detalles de lo ocurrido

Valentina Taguado habló sobre lo sucedido con el programa de RCN.

Valentina Taguado se pronunció tras final de ‘Qué hay pa’ dañar’, de RCN, y soltó detalle: “Tampoco nos interesa serlo”

Oficial: Dove Cameron y Damiano David se comprometieron a inicios del año 2026.

Es oficial: Dove Cameron y Damiano David, de Måneskin, se comprometieron; esta sería la millonada que habría costado el anillo

Niño Prodigio: nuevas predicciones en 2026

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 7 de enero

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo para este miércoles, 7 de enero de 2026: esto vendría para cada uno de los 12 signos del zodiaco

Los signos del horóscopo chino que recibirían beneficios laborales gracias a la energía del 2026.

Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían mejores oportunidades laborales en 2026

Globos de Oro 2026

Globos de oro 2026: todo lo que debe saber sobre la importante entrega de premios

Una reconocida colombiana hizo parte del importante listado.

Ella es la modelo colombiana que está entre los 100 rostros más bellos del mundo; compite con hermosa exreina

La pareja vivió un incómodo momento que se viralizó en redes sociales.

Piqué y Clara Chía fueron perseguidos por fans de Shakira; les cantaron polémica canción

Noticias Destacadas