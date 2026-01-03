Gente

Tommy Lee Jones y su familia rompen el silencio, tras inesperada muerte de su hija Victoria; afirman que necesitan tiempo

La familia del destacado actor de Hollywood se muestra bastante afectada por la abrupta noticia con la que inician el 2026.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

3 de enero de 2026, 3:03 p. m.
En la madrugada del 1 de enero fue hallada sin vida Victoria Jones; las autoridades mantienen abierta la investigación mientras se esperan los resultados forenses.
En la madrugada del 1 de enero fue hallada sin vida Victoria Jones; las autoridades mantienen abierta la investigación mientras se esperan los resultados forenses.

La familia de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, rompió su silencio tras la muerte de la joven, la cual fue hallada sin vida a los 34 años en un hotel de lujo de San Francisco en pleno inicio de año 2026.

En un breve, pero significativo comunicado remitido a la revista People, los allegados de la actriz agradecieron “todas las palabras amables, los pensamientos y las oraciones” que han recibido en estos días y además, han pedido respeto absoluto a su privacidad en un momento devastador.

Victoria Jones, de 34 años, fue declarada muerta en el lugar por equipos de emergencia.
Victoria Jones, de 34 años, fue declarada muerta en el lugar por equipos de emergencia.

Según confirmó el Departamento de Bomberos y también la Policía de San Francisco, los servicios de emergencia acudieron de madrugada al Fairmont San Francisco, en la cima de Nob Hill, luego de recibir un aviso por una “emergencia médica” poco antes de las tres de la mañana del primero de enero.

A su llegada, los paramédicos solo pudieron certificar la muerte de una mujer que, horas más tarde, fue identificada por la Oficina del Forense como Victoria Jones, hija del ganador del Oscar por El fugitivo.

Murió la hija de la estrella de ‘Hombres de Negro’, Tommy Lee Jones: revelan impactante llamada al 911 tras su muerte

Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación y no han hecho pública la causa oficial del fallecimiento, aunque distintos medios estadounidenses apuntan a un posible episodio relacionado con el consumo de drogas a partir del audio de la llamada de emergencias, en la que se habla de un “código 3 por sobredosis”.

La dirección del Fairmont emitió también un comunicado en el que se declara “profundamente apenada” por lo ocurrido, expresa sus condolencias a la familia y asegura que el hotel está “cooperando activamente” con la policía dentro de la investigación en curso.

Victoria Kafka Jones seguía así los pasos de su padre en la interpretación y llegó a participar en varias producciones de cine y televisión, algunas de ellas dirigidas o protagonizadas por el propio Tommy Lee Jones.

En su filmografía figuran pequeños papeles en títulos como Men in Black II, The Three Burials of Melquiades Estrada o un episodio de One Tree Hill, además de apariciones puntuales en alfombras rojas junto a su padre en los últimos años.

Muere Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en un hotel de San Francisco

En el mensaje difundido tras su muerte, la familia insiste en que necesita tiempo para asumir la pérdida y despedirse de Victoria, que deja también a un hermano mayor, Austin, muy unido a ella.

Mientras continúan las investigaciones para aclarar qué ocurrió exactamente aquella madrugada de Año Nuevo en el Fairmont, la industria de Hollywood y el entorno del actor se mantienen en silencio respetuoso, volcando su apoyo en un clan que afronta una de las páginas más dolorosas de su historia.

