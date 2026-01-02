Gente

Murió la hija de la estrella de ‘Hombres de Negro’, Tommy Lee Jones: revelan impactante llamada al 911 tras su muerte

Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, fue hallada sin vida en un hotel de San Francisco. Salen a la luz detalles de la llamada al 911 y la investigación.

Valentina Rueda Rodríguez

3 de enero de 2026, 3:38 a. m.
Victoria Jones, de 34 años, fue declarada muerta en el lugar por equipos de emergencia.
Victoria Jones, de 34 años, fue declarada muerta en el lugar por equipos de emergencia. Foto: New york post

El inicio del 2026 se ha visto empañado por una noticia que sacude las fibras más sensibles de la industria del entretenimiento. Victoria Jones, hija del legendario actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada sin vida el pasado 1 de enero en las instalaciones de un reconocido hotel en San Francisco, California. Mientras el mundo celebraba la llegada del nuevo año, la familia del protagonista de Hombres de Negro enfrentaba una tragedia que hoy suma reveladores detalles.

Los hechos: emergencia en el Hotel Fairmont

Los servicios de emergencia fueron alertados en la madrugada del primero de enero. Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco confirmó que las unidades acudieron al lujoso Hotel Fairmont a las 3:14 a. m., hora local, tras recibir un reporte de urgencia médica en una de las habitaciones.

Al llegar al sitio, los paramédicos realizaron una evaluación de urgencia, pero lamentablemente la mujer de 34 años fue declarada muerta en el lugar. Según reportes de diarios internacionales, fue un huésped del hotel quien encontró a Victoria inconsciente en el suelo del piso 14 y alertó de inmediato al personal, que intentó maniobras de reanimación cardio pulmonar sin éxito.

La llamada al 911: ¿Qué causó su muerte?

Aunque las autoridades mantienen una investigación abierta, el portal de noticias especializado en celebridades, TMZ, tuvo acceso al audio de la llamada de emergencia que arroja las primeras pistas sobre lo ocurrido. Según el medio citado, el reporte ingresó como un “código 3 para sobredosis, cambio de color”, lo que sugeriría una posible crisis por consumo de sustancias.

No obstante, esta versión contrasta con datos preliminares de la escena. Se conoció que tras la inspección inicial de los peritos, no se encontraron indicios de violencia ni restos de estupefacientes o algún elemento relacionado con drogas en la habitación. Esta discrepancia ha generado una ola de especulaciones sobre el estado de salud previo de la joven.

Silencio en el entorno de Tommy Lee Jones

Hasta el momento, ni el actor ganador del Óscar, recordado por sus papeles en El Fugitivo y la saga Hombres de Negro, ni su representante, han emitido declaraciones oficiales. La noticia ha causado un profundo impacto en el sector de la farándula internacional, dado el perfil bajo que Victoria solía mantener frente a las cámaras, a pesar de la inmensa fama de su padre.

Este suceso ocurre en un momento de gran hermetismo para el actor de 79 años. Victoria era fruto de la relación del actor con su segunda esposa, Kimberlea Cloughley, y su fallecimiento deja un vacío irreparable en el círculo íntimo del intérprete texano.

La Oficina del Médico Forense de San Francisco será la encargada de determinar la causa oficial del fallecimiento mediante una autopsia y exámenes toxicológicos que podrían tardar varias semanas. Por ahora, el caso se maneja con extrema cautela.

Victoria Jones, quien también incursionó brevemente en la actuación junto a su padre en producciones como The Three Burials of Melquiades Estrada, es recordada por sus allegados como una mujer reservada. La comunidad de Hollywood espera que en las próximas horas se emita un comunicado que brinde claridad sobre los servicios fúnebres de la joven.

