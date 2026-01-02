De Calibre 50 a Silvestre Dangond: El cartel de lujo y los eventos imperdibles de la Feria de Manizales 2026

Manizales se viste de gala para recibir la edición número 69 de su tradicional feria, un evento que del 3 al 11 de enero de 2026 convertirá a la “Ciudad de las Puertas Abiertas” en el epicentro cultural, musical y deportivo de Colombia. Con una agenda que supera las 300 actividades, la capital de Caldas espera recibir a más de 400.000 visitantes.

Un motor económico y cultural para el Eje Cafetero

La Feria de Manizales no es solo una celebración; es el principal dinamizador económico de la región al iniciar el año. Según proyecciones de las autoridades locales, se estima un impacto económico de 450.000 millones de pesos, consolidando la relevancia de este encuentro que fusiona la tradición arriera con la modernidad de los grandes espectáculos internacionales.

La logística está totalmente desplegada para garantizar que propios y turistas disfruten de una oferta que incluye desde el Reinado Internacional del Café hasta competencias de deportes extremos.

Programación estelar: ¿Quiénes se presentan en la Feria de Manizales 2026?

La música es el corazón de la festividad. Este año, la nómina de artistas abarca géneros para todos los gustos, desde la salsa y el vallenato hasta el pop urbano y la música popular.

El inicio y el esperado “Pregón”

La feria arranca el 3 de enero con un toque deportivo y nostálgico: el Partido de las Estrellas, donde la leyenda local Dayro Moreno se enfrentará a un equipo de celebridades liderado por Juan Carmona. Esa misma noche, la Plaza de Bolívar vibrará con la Orquesta Aragón de Cuba, Yuri Buenaventura y el Grupo Galé.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados ocurrirá el 5 de enero, día del Gran Pregón de la Feria. El artista central será el colombiano Sebastián Yatra, quien regresa a los escenarios de Manizales para interpretar sus más recientes éxitos tras un año de consolidación internacional.

Noches temáticas y el Superconcierto

6 de enero: La Plaza de Bolívar recibirá la Noche Góspel y un sentido homenaje al tango. Simultáneamente, en las Fondas y Arriería, Jessi Uribe pondrá la cuota de música popular.

La Plaza de Bolívar recibirá la Noche Góspel y un sentido homenaje al tango. Simultáneamente, en las Fondas y Arriería, pondrá la cuota de música popular. 8 de enero: La “Noche Urbana” contará con los clásicos de Dálmata y el talento de Andy Rivera .

La “Noche Urbana” contará con los clásicos de y el talento de . 10 de enero (Superconcierto): El Estadio Palogrande será el escenario del evento más masivo de la feria. Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Hamilton y Calibre 50 prometen una noche histórica que cerrará con broche de oro la jornada sabatina.

Tradición y belleza: El Reinado Internacional del Café

La edición 54ª del Reinado Internacional del Café sigue siendo el eje central de la identidad manizaleña. Las candidatas de diversos países productores de café participarán en eventos clave como:

4 de enero: Visita a la Reserva Ecológica Río Blanco.

Visita a la Reserva Ecológica Río Blanco. 7 de enero: El esperado Desfile en Traje de Baño, uno de los eventos con mayor afluencia de público y cobertura mediática.

Deportes extremos y ferias artesanales

Para los amantes de la adrenalina, la programación incluye a más de 1.000 deportistas que competirán en el vertiginoso downhill urbano (ciclismo de montaña donde corredores descienden a alta velocidad por calles, escaleras y obstáculos), carreras de carros de balineras y el circuito ciclístico. “Los espacios de gastronomía y tradición, como las Fondas y la Arriería, funcionarán mediante acuerdos entre autoridades y empresarios locales para asegurar oferta continua”, destaca la información oficial de la alcaldía.

Además, los visitantes podrán disfrutar de la Feria Artesanal de Manizales, donde el talento nacional se exhibe en el Pabellón de Exposiciones, siendo el lugar ideal para adquirir piezas de “El Arte Hecho a Mano”.