Pasto está de fiesta: Andy Rivera, Jean Carlo Centeno y Luis Alberto Posada encabezan el Carnaval de Negros y Blancos 2026

El Carnaval de Negros y Blancos 2026 ya inició. Conozca la programación completa, los desfiles de carrozas y los artistas de lujo que se tomarán Pasto este año.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

3 de enero de 2026, 2:18 a. m.
Festival Negros y Blancos se llevará a cabo del 2 al 7 de enero de 2026
Festival Negros y Blancos se llevará a cabo del 2 al 7 de enero de 2026

Pasto ya respira fiesta. Del 2 al 7 de enero, la capital de Nariño se convierte nuevamente en el epicentro cultural de Colombia con el regreso del Carnaval de Negros y Blancos 2026. Esta festividad, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, promete una edición inolvidable marcada por el despliegue artístico de sus artesanos y una nómina musical de lujo que pondrá a bailar a propios y visitantes.

El protagonismo de la música: Estrellas de talla internacional

Para este 2026, la música será el hilo conductor de la alegría. Artistas destacados serán los encargados de amenizar las plazas públicas. La nómina incluye géneros para todos los gustos: desde el urbano con Andy Rivera, pasando por el vallenato romántico de Jean Carlo Centeno, hasta la música popular del maestro Luis Alberto Posada.

Otros nombres confirmados que engalanan el cartel son Rikarena, La Suprema Corte, Sol Barniz y Prisioneros, quienes garantizarán que cada jornada en la Plaza del Carnaval y la Plaza de Nariño sea una experiencia sonora inolvidable.

Canto a la Tierra y la llegada de la Familia Castañeda

Las actividades fuertes inician el 3 de enero con el desfile ‘Canto a la Tierra’, un homenaje folclórico donde zampoñistas y percusionistas recorrerán la Senda del Carnaval desde las 9:00 a. m. La jornada cerrará con presentaciones internacionales, destacando al grupo Wankara de Chile en la Plaza de Nariño.

El 4 de enero, la nostalgia y el color se apoderan de las calles con el tradicional desfile de la Familia Castañeda, un evento que revive el espíritu viajero de los antiguos pobladores. Ese día, la rumba llegará a su punto máximo con la presentación de la Matecaña Orquesta y el esperado show de Andy Rivera en la Plaza del Carnaval.

El corazón del festejo: 5 y 6 de enero

El sentido profundo de esta fiesta se vive en sus dos días más emblemáticos:

  • 5 de enero (Día de Negros): Un tributo a la igualdad donde la ciudad entera se funde en un solo color a través del juego y la tradicional “pintica”. Bajo el lema “Todos la misma pintica”, artistas como Luis Alberto Posada y Rikarena pondrán el toque musical a una jornada de integración colectiva.
  • 6 de enero (Día de Blancos): Es el día del Desfile Magno. Las calles de Pasto se transforman en una galería a cielo abierto donde las carrozas gigantes, obras maestras de los artesanos locales, narran mitos y leyendas. Para el cierre de este día, el escenario recibirá a leyendas como Roberto Blades y el talento de Jean Carlo Centeno.
Sabores y tradiciones: El remate del carnaval

Para quienes deseen extender la celebración, el 7 de enero se llevará a cabo el Festival del Cuy y la Cultura Campesina en los corregimientos aledaños como Catambuco y La Laguna. Finalmente, el 11 de enero, la agenda cierra con broche de oro en El Encano con el Festival de la Trucha, a orillas de la majestuosa Laguna de la Cocha.

Pasto no solo celebra una fiesta; celebra su identidad. El Carnaval de Negros y Blancos 2026 es la prueba de que en Colombia, el arte no se encierra en museos, sino que camina, baila y se comparte con el mundo entero.

