Duelo de titanes: Guillermo del Toro, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Jennifer Lawrence por el Globo de Oro 2026

Conoce la lista oficial de nominados a los Golden Globes 2026. De Guillermo del Toro a Timothée Chalamet, descubra quiénes son los favoritos para la gala del 11 de enero.

Valentina Rueda Rodríguez

3 de enero de 2026, 12:37 a. m.
Guillermo del Toro regresa a la alfombra roja con su película "Frankenstein".
Guillermo del Toro regresa a la alfombra roja con su película "Frankenstein". Foto: Globes Golden

El glamour regresa con fuerza. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha revelado oficialmente los nominados para los Golden Globes 2026, el evento que marca el termómetro de la industria y que se celebrará el próximo domingo 11 de enero. Esta edición destaca por una mezcla fascinante entre el cine de autor de gran presupuesto y el regreso de las estrellas más rentables de la taquilla global.

El trío de oro de Hollywood: por qué ‘Alerta Roja’ sigue siendo el éxito imbatible de Netflix tras cuatro años.

La 83.ª edición de los Globos de Oro se celebrará el 11 de enero de 2026, será transmitida en vivo por CBS y Paramount+ desde el hotel The Beverly Hilton, en Beverly Hills, recinto que ha sido la sede oficial de los Globos de Oro desde 1961.

Los premios serán conducidos por segundo año consecutivo por la comediante Nikki Glaser y contará con un reconocimiento honorífico a la trayectoria de las actrices Sarah Jessica Parker y Helen Mirren (el premio Carol Burnett).

Sarah Jessica Parker y Helen Mirren recibirán Globos de Oro honoríficos en reconocimiento a su trayectoria.
Sarah Jessica Parker y Helen Mirren recibirán Globos de Oro honoríficos en reconocimiento a su trayectoria. Foto: Vogue

El regreso triunfal de Guillermo del Toro

Uno de los nombres que más resuena en esta edición es el del mexicano Guillermo del Toro. Su esperada versión de Frankenstein se ha consolidado como la gran favorita en la categoría de Mejor Película Dramática. La visión gótica de Del Toro no solo ha cautivado a la crítica, sino que ha logrado nominaciones clave para su elenco, incluyendo a Oscar Isaac como Mejor Actor y Jacob Elordi en la categoría de Reparto.

Oscar Isaac en Frankenstein de Guillermo del Toro. Nominada a los Golden Globes 2026.
Oscar Isaac en Frankenstein de Guillermo del Toro. Nominada a los Golden Globes 2026. Foto: Netflix

Para el público hispano, el éxito de Del Toro es motivo de orgullo. El director, que ya posee múltiples Globos de Oro, busca reafirmar su estatus como el maestro de la fantasía moderna, enfrentándose a dramas de alto impacto como Sinners de Ryan Coogler y Hamnet de Chloé Zhao.

Duelo de galanes: La batalla por el Mejor Actor

La categoría de Mejor Interpretación Masculina promete ser una de las más comentadas de la noche. En el apartado de Drama, Michael B. Jordan (Sinners) y el brasileño Wagner Moura (The Secret Agent) —recordado en Colombia por su interpretación de Pablo Escobar en Narcos— se perfilan como los rivales a vencer.

Por otro lado, en la categoría de Musical o Comedia, el fenómeno Timothée Chalamet vuelve a la carga con Marty Supreme. Chalamet se enfrentará a leyendas de la talla de Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) y George Clooney (Jay Kelly), en lo que varios expertos califican como una de las ternas más competitivas de la última década.

Las reinas de la pantalla: Lawrence vs. Roberts

El poder femenino en 2026 está representado por nombres que son sinónimo de éxito. En el drama, Jennifer Lawrence (Die My Love) y la eterna Julia Roberts (After the Hunt) lideran las apuestas. Mientras tanto, en el ámbito de la comedia, la ganadora del Oscar, Emma Stone, busca una nueva estatuilla por Bugonia, compitiendo contra la potencia vocal y actoral de Cynthia Erivo por Wicked: For Good.

Emma Stone interpreta a Michelle Fuller en Bugonia.
Emma Stone interpreta a Michelle Fuller en Bugonia. Foto: Vogue
Logros en taquilla y animación

Este año, los Golden Globes también reconocen el impacto comercial. Producciones masivas como Avatar: Fire and Ash y Misión: Imposible La Sentencia Final compiten en la categoría de Logros Cinematográficos y de Taquilla. En el terreno de la animación, el favoritismo se divide entre la nostalgia de Zootopia 2 y el fenómeno global de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle.

La gala del 11 de enero de 2026 no solo premiará el talento, sino que definirá el rumbo del séptimo arte para el resto del año.

