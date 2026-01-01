Gente

El trío de oro de Hollywood: por qué ‘Alerta Roja’ sigue siendo el éxito imbatible de Netflix tras cuatro años.

Descubra por qué la película, protagonizada por Gal Gadot y ‘La Roca’, sigue siendo la más vista en la plataforma de Netflix.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

1 de enero de 2026, 3:51 p. m.
Alerta Roja, la película más vista de la plataforma.
Alerta Roja, la película más vista de la plataforma. Foto: netflix

Han pasado casi cuatro años desde que el gigante del streaming, Netflix, decidió apostar todo a una sola carta: una superproducción de acción, robos y humor sarcástico. Hoy, los números hablan por sí solos y confirman que ‘Alerta Roja’ no solo fue un estreno exitoso, sino que se convirtió en un pilar inamovible de la cultura pop digital, acumulando más de 230 millones de visualizaciones en sus primeros 91 días.

Un éxito de audiencia frente a la frialdad de la crítica

La receta parecía infalible, pero no para todos. La cinta, dirigida por Rawson Marshall Thurber, nos sumerge en una persecución global donde un agente del FBI (Dwayne Johnson) se ve obligado a aliarse con el ladrón de arte más hábil del mundo (Ryan Reynolds) para atrapar a una escurridiza criminal (Gal Gadot). El botín: tres legendarios huevos de oro que Marco Aurelio regaló a Cleopatra.

A pesar del fervor del público, la crítica especializada no se mostró especialmente entusiasmada. Sin embargo, como suele suceder en la era del consumo masivo, el veredicto de la audiencia fue el que prevaleció. Aunque los expertos fueron severos, los suscriptores convirtieron el filme en un hito histórico para la plataforma, demostrando que el carisma de sus protagonistas pesa más que cualquier reseña negativa.

El poder de un elenco “Triple A”

No es un secreto que el ingrediente secreto de este éxito radica en su reparto. Reunir a Ryan Reynolds, Dwayne Johnson y Gal Gadot no solo garantizó una química explosiva en pantalla, sino que movilizó a millones de seguidores de las franquicias de Marvel, DC y ‘Rápido y Furioso’.

Para los colombianos y el público latino, estas figuras son sinónimo de éxito en taquilla. Reynolds, conocido por su humor ácido, y Johnson, cuya popularidad en el país es indiscutible tras décadas de carrera, lograron que la película se sintiera como un evento imperdible. Este trío de estrellas fue la clave para que ‘Alerta Roja’ se consolidara como un fenómeno sin precedentes.

¿Garantiza el dinero el éxito? La comparación con ‘Estado Eléctrico’

En su momento, ‘Alerta Roja’ ostentó el título de la película más cara producida por Netflix. No obstante, el presupuesto no siempre se traduce en la misma recepción. Años después, esta cinta fue destronada en costos por ‘Estado Eléctrico’, una producción que, a pesar de su inmensa inversión, funcionó significativamente peor entre el público y no logró siquiera rozar los talones del récord establecido por el equipo de Johnson.

¿Realmente hubo escenas eliminadas en la última temporada de Stranger Things? Esto es lo que se sabe

Esta comparativa refuerza la idea de que ‘Alerta Roja’ logró capturar una esencia de aventura clásica que otros proyectos de alto presupuesto han fallado en replicar.

El misterio de la secuela: ¿Qué ha pasado?

A pesar de que el anuncio de una continuación fue casi inmediato tras el estreno en 2021, el silencio ha rodeado la producción de ‘Alerta Roja 2’. Los fanáticos llevan tiempo sin noticias frescas sobre el rodaje o una posible fecha de estreno, lo que ha generado todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Lo que sí es cierto es que, mientras los detalles de la secuela se mantienen bajo llave, la película original sigue disponible para quienes deseen revivir la adrenalina o para aquellos pocos que aún no han visto el mayor éxito en la historia de Netflix.

