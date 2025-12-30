Gente

¿Realmente hubo escenas eliminadas en la última temporada de Stranger Things? Esto es lo que se sabe

Netflix enfrenta una de las controversias más álgidas desde sus inicios. Más de 300.000 suscriptores reclaman “escenas eliminadas”de la serie

Valentina Rueda Rodríguez

30 de diciembre de 2025, 5:55 p. m.
Revuelo mundial por rumores de posibles escenas eliminadas de Stranger Things
Revuelo mundial por rumores de posibles escenas eliminadas de Stranger Things Foto: Netflix

El fenómeno global de Stranger Things ha tomado un rumbo inesperado. Lo que debía ser una despedida gloriosa para la serie más emblemática de Netflix se ha transformado en una batalla digital: más de 300.000 seguidores han firmado una petición masiva exigiendo la liberación de supuestas “escenas eliminadas” que, según rumores virales, cambiarían el destino de los personajes en la quinta temporada.

El origen del caos: ¿Un final incompleto?

La enorme expectación que ha rodeado a la producción durante casi una década parece haberse vuelto en contra de sus creadores, los hermanos Duffer. El entusiasmo acumulado se transformó en una oleada de frustración tras el estreno del volumen 2. Los seguidores alegan que existen fragmentos clave que fueron descartados en el montaje final, lo que ha generado un sentimiento de vacío en la comunidad global.

La movilización no es menor. Algunos destacan que la petición convocada a través de redes sociales ha crecido de forma exponencial en las últimas 48 horas, alcanzando una cifra récord de firmas. La teoría que circula con fuerza en las redes sugiere que la narrativa original era mucho más extensa y que Netflix habría recortado metraje por razones de ritmo o presupuesto, afectando la conclusión de los arcos de personajes icónicos como Eleven, Mike y Will Byers.

Un protagonista sale al paso de los rumores

Ante la magnitud del incendio digital, el elenco no ha podido permanecer indiferente. Uno de los actores de la serie se vio obligado a romper el silencio para desmentir las teorías conspirativas que inundan TikTok y X.

Randy Havens (que hace el papel del profesor de Ciencias, el doctor Scott Clarke) compartió un mensaje en su historia de Instagram para poner fin al tema en discusión, diciendo: “No hay una versión secreta de Snyder del programa. Por favor, no crean todo lo que algún idiota les dice en Internet”.

Aunque los fans sostienen que el material eliminado existe, el actor aseguró que lo visto en pantalla es la visión íntegra y definitiva de los creadores. Havens enfatizó que, si bien siempre se graban tomas adicionales, no existe una “versión extendida” u oculta que altere el desenlace que ya conoce el público.

El impacto de Stranger Things en la cultura pop

Desde su estreno en 2016, Stranger Things no solo revitalizó la nostalgia por los años 80, sino que se convirtió en un pilar económico para Netflix. En países como Colombia, la serie ha mantenido tendencias de visualización históricas, con eventos temáticos y una base de fans que es de las más activas de América Latina.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la serie enfrenta controversias. En el pasado, la producción ha tenido que lidiar con filtraciones de guiones y críticas por los largos tiempos de espera entre temporadas. No obstante, el nivel de hostilidad actual por las escenas eliminadas de Stranger Things 5 marca un hito en la relación entre el gigante del streaming y su audiencia.

Por el momento, Netflix no ha emitido un comunicado oficial sobre la posibilidad de lanzar un “Snyder Cut” (es un corte y una visión alternativa) al estilo de DC, o material adicional en formato de “detrás de cámaras”. Lo que es innegable es que la presión de los 300.000 firmantes pone a la plataforma en una posición incómoda justo cuando la serie debería estar celebrando su culminación.

