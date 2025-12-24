Gente

“Stranger Things” se acerca al final: cinco cosas que debe saber sobre la serie que rompe récords en Colombia

Prepárese para el adiós: Stranger Things estrena nuevos episodios este 26 de diciembre. Descubra las 5 claves del final de la serie que marcó a una generación.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

25 de diciembre de 2025, 2:29 a. m.
Premiere Netflix, Stranger things 2025
Premiere Netflix, Stranger things 2025 Foto: Getty Images for Netflix

El Upside Down está a punto de cerrarse para siempre. Este viernes, 26 de diciembre, Netflix lanza tres episodios cruciales de la quinta y última temporada de Stranger Things, preparando el terreno para el épico final global que tendrá lugar el próximo 1 de enero de 2026.

El fenómeno que paraliza al país

Desde su debut en 2016, la creación de los hermanos Duffer no solo se convirtió en un éxito de visualizaciones, sino en un hito cultural que en Colombia ha resonado con especial fuerza.

La mezcla de suspenso, terror ochentero y el carisma de sus protagonistas ha mantenido a la audiencia nacional en vilo durante casi una década. Ahora, la espera termina con una entrega que promete resolver los misterios de Hawkins.

La serie ha logrado trascender la pantalla gracias a su capacidad de conectar con diversas generaciones. A continuación, presentamos los cinco puntos fundamentales para entender el regreso de esta producción histórica:

1. Un reparto estelar que creció ante nuestros ojos

El regreso cuenta con el elenco original liderado por Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo y Caleb McLaughlin. Ver a estos actores pasar de la infancia a la adultez ha sido parte del encanto de la serie. Además, la participación de íconos de los 80 como Winona Ryder y David Harbour garantiza esa profundidad emocional que los fans exigen para el cierre de sus arcos narrativos.

2. La inigualable nostalgia de los 80

Uno de los pilares de Stranger Things es su estética. La música de sintetizadores, las referencias a Steven Spielberg y Stephen King, y la moda de la época han creado una identidad visual poderosa. Para esta entrega final, se espera que la banda sonora vuelva a rescatar clásicos olvidados, tal como ocurrió en temporadas pasadas con temas de Kate Bush o Metallica, que volvieron a los primeros lugares de las listas en Colombia tras aparecer en la serie.

3. Estrategias de marketing de alto impacto

Netflix no ha escatimado en la promoción de esta recta final. La serie ha implementado estrategias de marketing masivas, que incluyen desde experiencias inmersivas hasta colaboraciones con marcas de ropa y alimentos. En ciudades como Bogotá, los fanáticos han sido testigos de activaciones que traen el universo de la serie a la realidad, alimentando el “hype” antes del gran estreno del viernes.

4. Un cierre cinematográfico: calidad sobre cantidad

A diferencia de temporadas anteriores, los episodios finales han sido descritos por la producción como auténticas “películas”. La inversión en efectos visuales para recrear la batalla final contra Vecna supera cualquier presupuesto previo de la televisión por streaming. Se estima que cada episodio de esta quinta temporada ha tenido un costo de producción que compite con los grandes blockbusters (taquillazos) de Hollywood, asegurando un espectáculo visual sin precedentes.

5. El misterio del “Salto Temporal”

Uno de los datos más comentados por los expertos es el inminente salto temporal en la narrativa. Debido al crecimiento físico evidente del reparto, los guionistas han tenido que ajustar la cronología de Hawkins. Esto añade una capa de intriga: ¿cómo habrán cambiado los personajes desde la última vez que los vimos? La resolución de esta brecha temporal será clave para entender el desenlace del 1 de enero.

¿Qué esperar del gran final?

La serie no solo busca cerrar tramas; busca dejar un legado. Con el estreno de este viernes, los seguidores colombianos empezarán a despedir una era. La expectativa es total, y las redes sociales ya vaticinan que Stranger Things romperá sus propios récords de audiencia en el país durante las festividades de fin de año.

