Feria de Manizales: SEMANA habló con el comandante de Policía, anunció estrictos controles en el Desfile a Caballo

En Manizales, a partir de este sábado, 3 de enero, disfrutarán de la versión 69 de la feria, la cual contará con 302 eventos, entre ellos ocho desfiles.

SEMANA habló con el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, sobre cómo garantizará la seguridad para las más de 1.800.000 personas que se espera disfruten de los eventos.

SEMANA: ¿Cómo está preparada la Policía para atender las fiestas?

Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos: Esta versión de la feria agrupa 302 eventos de diferente complejidad. Venimos desde hace dos meses con la administración Municipal y con los organizadores de los eventos tanto públicos como privados en la elaboración de los planes de seguridad

La seguridad de la Feria tiene dos grandes frentes de trabajo, por un lado la seguridad de la feria, por los 302 eventos, y por el otro la seguridad ciudadana, de los diferentes vectores residenciales, turísticos y comerciales de la ciudad.

SEMANA: ¿Cuáles son los mayores riesgos durante la Feria de Manizales?

Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos: Esto lo planeamos trabajando con los organizadores, identificando riesgos, desarrollando acciones de mejora frente a anteriores versiones donde hemos podido advertir algunas situaciones. Estamos siendo precavidos en la asignación de dispositivos suficientes e idóneos de los servicios tanto preliminares como principales.

Tendremos Policía de Infancia y adolescencia, comunitaria, de Investigación criminal, de Inteligencia, de Carabineros, de Turismo, de Medio ambiente, cada una desde su especialidad y su competencia interviniendo y previniendo riesgos y reaccionando si la ocasión lo amerita.

En la seguridad ciudadana no descuidamos los sectores residenciales, ni los comerciales ni los corredores viales y ejes turísticos.

Tenemos 3.000 policías, 1.200 que nos llegaron de apoyo y 1.870 de base de la policía metropolitana para tanto los eventos de feria como la seguridad ciudadana.

SEMANA: ¿Cuáles son los riesgos?

Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos: Cada uno de los eventos ha sido objeto de una evaluación particular y a través de la valoración de las matrices de riesgo identificamos delitos potenciados por el consumo no moderado de licor, que puede derivar en riña o lesiones personales o situaciones más graves.

Podemos tener riesgo en relacionados con la protección de niños, niñas y adolescentes, es decir, situaciones que los pongan en vulnerabilidad, y que van a implicar acciones por parte de policía tanto en prevención y control como en restablecimiento de derechos.

Podemos también tener riesgo con el hurto a personas, hurto de vehículos y a residencia. Finalmente situaciones más graves como las lesiones y el homicidio.

SEMANA: ¿Cuál es el evento más grande?

Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos: Para algunas personas el desfile a caballo del domingo, 4 de enero, puede ser más importante, para otros el megaconcierto del 10 de enero, para otras los eventos culturales, para otras los eventos de Reinado Internacional del Café.

Si de importancia nos referimos a lo que tiene que ver con la concurrencia, el Desfile a Caballo y el megaconcierto del 10 de enero son los que más concentran aglomeración de personas.

SEMANA: ¿Cómo se prepara para el desfile de caballo?

Coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos: Hay dos líneas de trabajo, una la seguridad del caballista y los espectadores y otra la seguridad de los semovientes.

Para los caballistas y espectadores vamos a tener varios dispositivos de acompañamiento, son 7,2 kilómetros, es una jornada que comienza muy temprano con el descargue de los semovientes y finaliza con el cargue de ellos, entrada la noche. En ese sentido, nos hemos distribuido por tramos con la administración municipal para hacer acompañamiento a los caballistas y observar su comportamiento.

Hay una acción judicial muy importante, un juzgado determinó que las personas no pueden estar en avanzado estado de embriaguez, por eso se van a realizar tamizajes y pruebas de alcoholemia para detectar quién no está respetando la norma para ser retirado.

De igual forma, la persona que sea observada en avanzado estado de exaltación será retirada, así como la persona que se observe inexperta que pueda generar riesgo para ella o un tercero será retirada.

Finalmente, frente al maltrato animal que se observe, que se observe un semoviente enfermo o que esté siendo montado por una persona sin el cuidado debido también será intervenido y podría llegar a verificarse el alcance frente al delito de maltrato animal.

Se estiman que participen 2.000 caballistas.

Programación para hoy en la Feria de Manizales

Domingo 4 de enero de 2026

Competencia de obstáculos Desafío Caldas 27 Invictus Bellator (OCR)

8:00 a m. - 12:00 m.

Evento familiar, con cobro de boletería.

Carrera de Fórmula 1 – Radio control (buggies off road)

8:00 a m. - 12:00 m.

Evento familiar, con cobro de boletería.

Ciclo Paseo Feria de Manizales 2026

7:00 a.m.

Evento sin cobro de boletería - Previa Inscripción.

Visita de las Candidatas Participantes al Reinado Internacional del Café Edición 54ª a la Reserva Ecológica Río Blanco

8:00 a.m. - 11:00 a.m.

Evento Privado.

Paintball Milsim

8:00 a.m. - 12:00 m. y 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Evento familiar, con cobro de boletería.

Válida Nacional de Motovelocidad

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Evento familiar, con cobro de boletería.

Campeonato Nacional de Fútbol Infantil y Pre Juvenil Feria de Manizales 2026 – Cancha Auxiliar Luis Fernando Montoya

8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Evento familiar, sin cobro de boletería.

Campeonato Nacional de Fútbol Infantil y Pre Juvenil Feria de Manizales 2026 – Cancha Arrayanes

8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Evento familiar, sin cobro de boletería.

Campeonato Nacional de Fútbol Infantil y Pre Juvenil Feria de Manizales 2026 – Cancha Aranjuez

8:00 a.m. - 6:00 p.m.

Evento familiar, sin cobro de boletería.

Monarca Fest Pista de Patinaje Sobre Hielo – Granja Interactiva – Silleteros de Santa Elena – Festival Parrillero – Feria de Emprendimientos

9:00 a.m. - 6:30 p.m.

Evento familiar, con cobro de boletería.

Expoarte: Viva el Arte, Viva la Feria

9:00 a.m. - 7:00 p.m.

Evento gratuito

Feria Popular, Artesanal y Microempresarial

9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Evento familiar, sin cobro de boletería.

Expo – Comercial 2026

9:00 a.m. - 9:00 p.m.

Evento familiar, sin cobro de boletería.

Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga Recorrido Interactivo

9:00 a.m. - 12:00 m. y 1:00 p.m. - 4:00 p.m.

Evento familiar, con cobro de boletería. Recomendado para niños mayores de 7 años. Aforo limitado.

Baloncesto 3X3

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Evento familiar, sin cobro de boletería.

Desfile a Caballo Feria de Manizales Versión 40ª

9:30 a.m. - 8:00 p.m.

Evento con cobro de participación - Previa Inscripción.

Quinta Feria de Las Artes ARMA

10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Evento familiar, sin cobro de boletería.

Torneo Internacional de Billar

10:00 a.m - 7:00 pm

Evento familiar, con cobro de boletería.