Giovanny Ayala lloró por la muerte de Yeison Jiménez en la Feria de Manizales: video causó tristeza

Giovanny Ayala se conmovió en plena tarima durante la Feria de Manizales.

Redacción Gente
11 de enero de 2026, 2:18 a. m.
El cantante dedicó unas emotivas palabras a Yeison Jiménez tras su muerte.
El cantante dedicó unas emotivas palabras a Yeison Jiménez tras su muerte. Foto: Instagram - @giovannyayalaoficial / Getty

Durante la Feria de Manizales 2026, el ambiente de celebración se tiñó de tristeza con la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez. El cantante, quien murió este 10 de enero en un accidente de avioneta en la vía que conecta Paipa con Duitama, en Boyacá, dejó un vacío en la música popular colombiana que se sintió incluso en plena tarima del Estadio Palogrande.

“La música popular está de luto”: el mensaje de Ayala

En un video grabado por un asistente, se escucha a Giovanny Ayala entre lágrimas, hablando directamente sobre su colega:

#GiovannyAyala le rinde homenaje a #YeisonJiménez con conmovedoras palabras en la Feria de Manizales, en una tarde marcada por su triste fallecimiento #Tropicana

“La música popular está de luto, tengo un compromiso y toda la gloria primero que todo para Dios y que Dios lo tenga en su gloria, mi coleguita Yeison. Los compromisos, la gente piensa que uno se pone en una tarima y nos encontramos y ahí está el artista, no saben cuantos kilómetros recorremos para llegar aquí y disfrutar con ustedes por el horario, por el compromiso, por la seriedad, hace unos momentos casi nos estrellamos en el carro que veníamos también por el compromiso y así todos los colegas del mundo estamos aferrados a papito Dios y llegar a ustedes y disfrutar la música, el lenguaje universal. Yeison, con el permiso suyo, hermano, vamos a seguir su legado, sus canciones”.

El mensaje de Ayala no fue el único. Otros artistas y figuras públicas se pronunciaron en redes sociales para lamentar la pérdida del cantante, dejando constancia de la huella que Yeison dejó en la música y en la vida de quienes lo conocieron.

Tributo en redes y memoria compartida

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero expresó su pesar a través de Instagram, escribiendo en una historia:

“Descansa en Paz!!! Amigo”.

La tristeza por la muerte de Yeison Jiménez llegó también al mundo del deporte colombiano.
El futbolista expresó su dolor por la pérdida del cantante en sus redes sociales. Foto: @juanferquinterop

Por su parte, Jhon Alex Castaño recordó los primeros días de Yeison en la música popular y su trabajo conjunto:

“¡Duele la partida inesperada! Este video de sus inicios junto a @jhonalexcastano cuando se reunían en Corales. Donde el garaje se convirtió en el escenario cómplice donde grababan y componían juntos. Q E.P.D @yeison_jimenez”.

“¡Duele la partida inesperada!”, escribió Jhon Alex al recordar los momentos compartidos.
Jhon Alex Castaño expresó su dolor por la muerte de Yeison con un emotivo mensaje en redes. Foto: Instagram @jhonalexcastano

Las reacciones reflejan cómo, a pesar de su trágica muerte, el legado de Yeison Jiménez sigue vivo en la música, los escenarios y en el corazón de quienes compartieron su camino.

