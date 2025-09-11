Esta semana, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un viaje exprés a Manaos, en Brasil, en donde participó de un evento internacional sobre la protección de la Amazonía.

Se trató de la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía. En su intervención, el mandatario colombiano dio una declaración que llamó la atención de los asistentes.

En ese sentido, el jefe de Estado reconoció que una prenda que estaba usando iba a ser motivo de críticas, por tener el “verde oliva”.

“Yo me puse mi gorra militar pero es que esta es de mi hija que me regaló. Ahora me van a criticar en Colombia por haberme puesto el verde oliva”, expresó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro fue blanco de críticas por su forma de vestir. | Foto: Presidencia de la República

Además, avanzó en su intervención: “La integración de los ejércitos y de las policías es fundamental. Esto no es con bla, bla, bla. Es una mafia poderosa que mata”.

“Un millón de latinoamericanos han sido asesinados en la guerra contra las drogas, no contra el narco. Equivocación fundamental. La droga es una sustancia inerte, con diversos peligros, más peligrosa el fentanilo que la marihuana, lo vemos”, dijo.

Presidente Gustavo Petro en Manaos, en Brasil | Foto: Presidencia

También anotó: “Pero es que es el narco, los seres humanos que por codicia, por prohibirse en esas sustancias, matan. Y el narco es uno de los principales actores de la muerte de un millón de latinoamericanos. Un millón más que la guerra de Irak. La mayoría colombianos de segunda México y ahora Brasil”.

Sobre la gorra, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Petro, también se pronunció: “Y acá las gorras de Bachué Sportswear de mi hija Andrea Petro H. lucen…”.

Y acá las gorras de Bachué sportswear de mi hija Andrea Petro H. Lucen… pic.twitter.com/q8UIH8aZwa — Mary Luz Herrán (@MaryLuzHerran) September 10, 2025

Andrea Petro, hija del mandatario, expresó: “Yo tengo palabra. Y le haré llegar una de mis gorras a Polo Polo”.

Yo tengo palabra. Y le haré llegar una de mis gorras a Polo Polo. 🤗 pic.twitter.com/HtiAJvJuBA — Andrea Petro (@andreapetro91) September 10, 2025

La gorra que lució el jefe de Estado también quedó registrada en un trino que publicó, en donde estaba al lado del mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Juntos en Manaos, Brasil, inaugurando el Centro Internacional de Cooperación Policial de la selva amazónica contra los crímenes ambientales en la Amazonía. Las policías de los países amazónicos, se juntan para salvar la vida, la naturaleza y la selva amazónica”, posteó.

Y en otro mensaje anotó: “Brasil, Ecuador, y Colombia juntos, lástima que no estuviera Venezuela, el Perú y Bolivia. Juntos derrotamos el crimen y las mafias. La unidad latinoamericana debe construirse aún sobre las diferencias y los conflictos políticos, si no las mafias ganan y destruyen los pueblos. La unidad es de los pueblos; los gobiernos, cuales quieran que sean, deben obedecer a sus pueblos”.