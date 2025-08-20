Suscribirse

Israel moviliza a 60.000 reservistas para tomar Gaza, mientras siguen intentos de mediación internacional

A casi un mes de la noticia de que Benjamin Netanyahu diera la orden de invadir Gaza, la guerra avanza en medio de fallidas negociaciones de paz.

Redacción Mundo
20 de agosto de 2025, 10:37 p. m.
Benjamin Netanyahu había asegurado que se trata de un tema de "seguridad" para su país
Israel aprobó plan para "tomar el control" de la Ciudad de Gaza. | Foto: Getty Images

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan para tomar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60.000 reservistas, mientras los mediadores siguen esperando este miércoles 20 de agosto la respuesta del gobierno hebreo a una nueva propuesta de tregua en el devastado territorio palestino.

La decisión del titular de Defensa llega dos días después de que el movimiento islamista indicara haber aceptado una nueva propuesta de tregua de los mediadores: Egipto, Catar y Estados Unidos.

Contexto: Netanyahu asegura que dejará que los palestinos salgan de Gaza, mientras prepara ofensiva contra Hamás

La proposición se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff, que había sido validado por Israel.

Este contempla la liberación de diez rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra.

Los cautivos restantes serían liberados tras una segunda fase de negociaciones, según fuentes de Hamás y la Yihad Islámica consultadas el miércoles por AFP.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entregó una declaración durante una visita al sitio del Instituto de Ciencias Weizmann, que fue alcanzado por un bombardeo de misiles iraníes, en la ciudad de Rehovot.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. | Foto: AFP

Sin embargo, el gabinete de seguridad presidido por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había autorizado a inicios de mes un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar al grupo terrorista Hamás.

El ministro Katz “ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza”, la mayor localidad de este territorio costero palestino, indicó este miércoles a AFP su departamento.

Humo se eleva tras un ataque israelí en el barrio de Tel al Zaatar, Ciudad de Gaza, Gaza, el 15 de mayo de 2025. (Foto de Mahmoud Issa/Anadolu vía Getty Images)
Ofensiva de Israel en Gaza | Foto: Anadolu via Getty Images

Igualmente, autorizó “la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para llevar a cabo la misión”, que suman unos 60.000 hombres.

En estos 22 meses de guerra, el ejército israelí tomó alrededor del 75 % de la Franja de Gaza. La Defensa Civil local informó este miércoles que 21 personas murieron en ataques y disparos israelíes.

Contexto: Benjamín Netanyahu expresó su “consternación” por los videos de rehenes israelíes en Gaza difundidos por Hamás

En el sur del territorio, el ejército israelí afirmó haber matado a una decena de terroristas de Hamás al repeler un ataque de su brazo armado, que por su parte aseguró haber matado a un número indeterminado de soldados israelíes.

Según el ejército israelí, un soldado resultó gravemente herido y otros dos sufrieron heridas leves.

La vivienda del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue atacado con un dron.
La vivienda del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. | Foto: Getty Images

La operación militar en Ciudad de Gaza y sus alrededores será “progresiva, precisa y selectiva”, explicó el miércoles un responsable militar.

“Algunos de estos lugares son zonas en las que no hemos operado anteriormente, donde Hamás aún conserva capacidad militar”, precisó.

Contexto: Netanyahu viajará a Nueva York pese a amenaza de detención por parte del candidato a la alcaldía de la ciudad: “No me preocupa”

Un alto funcionario israelí indicó que el gabinete de Netanyahu “no ha cambiado” de política y que sigue “exigiendo la liberación” de todos los rehenes en una sola vez, “de conformidad con los principios fijados” para poner fin a la guerra.

Con información de AFP y Europa Press.

