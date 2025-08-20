El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan para tomar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60.000 reservistas, mientras los mediadores siguen esperando este miércoles 20 de agosto la respuesta del gobierno hebreo a una nueva propuesta de tregua en el devastado territorio palestino.

La decisión del titular de Defensa llega dos días después de que el movimiento islamista indicara haber aceptado una nueva propuesta de tregua de los mediadores: Egipto, Catar y Estados Unidos.

La proposición se basa en un plan anterior del enviado estadounidense Steve Witkoff, que había sido validado por Israel.

Este contempla la liberación de diez rehenes vivos y los restos mortales de 18 fallecidos a cambio de un alto el fuego de 60 días y negociaciones para poner fin a la guerra.

Los cautivos restantes serían liberados tras una segunda fase de negociaciones, según fuentes de Hamás y la Yihad Islámica consultadas el miércoles por AFP.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. | Foto: AFP

Sin embargo, el gabinete de seguridad presidido por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había autorizado a inicios de mes un plan para tomar militarmente esta ciudad y los campos de refugiados adyacentes, así como hacerse con el control de toda la Franja, liberar a los rehenes y desarmar al grupo terrorista Hamás.

El ministro Katz “ha aprobado el plan de ataque del ejército israelí en Ciudad de Gaza”, la mayor localidad de este territorio costero palestino, indicó este miércoles a AFP su departamento.

Ofensiva de Israel en Gaza | Foto: Anadolu via Getty Images

Igualmente, autorizó “la emisión de órdenes de movilización de los reservistas necesarios para llevar a cabo la misión”, que suman unos 60.000 hombres.

En estos 22 meses de guerra, el ejército israelí tomó alrededor del 75 % de la Franja de Gaza. La Defensa Civil local informó este miércoles que 21 personas murieron en ataques y disparos israelíes.

En el sur del territorio, el ejército israelí afirmó haber matado a una decena de terroristas de Hamás al repeler un ataque de su brazo armado, que por su parte aseguró haber matado a un número indeterminado de soldados israelíes.

Según el ejército israelí, un soldado resultó gravemente herido y otros dos sufrieron heridas leves.

La vivienda del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. | Foto: Getty Images

La operación militar en Ciudad de Gaza y sus alrededores será “progresiva, precisa y selectiva”, explicó el miércoles un responsable militar.

“Algunos de estos lugares son zonas en las que no hemos operado anteriormente, donde Hamás aún conserva capacidad militar”, precisó.

Un alto funcionario israelí indicó que el gabinete de Netanyahu “no ha cambiado” de política y que sigue “exigiendo la liberación” de todos los rehenes en una sola vez, “de conformidad con los principios fijados” para poner fin a la guerra.