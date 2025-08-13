Netanyahu asegura que dejará que los palestinos salgan de Gaza, mientras prepara ofensiva contra Hamás

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el martes 12 de agosto que su país permitirá que los palestinos salgan de la Franja de Gaza, mientras el Ejército se prepara para una ofensiva más amplia en el territorio.

Los anteriores llamamientos para reasentar a los habitantes de Gaza fuera del territorio arrasado por la guerra, incluidos los del presidente estadounidense Donald Trump, han suscitado preocupación entre los palestinos y la condena de la comunidad internacional.

Netanyahu defendió sus políticas bélicas en una inusual entrevista con un medio de comunicación israelí, emitida poco después de que Egipto anunciara que los mediadores del conflicto estaban trabajando de nuevo para alcanzar una tregua de 60 días. “No los estamos expulsando, sino que les permitimos marcharse”, afirmó el mandatario israelí en el canal de televisión I24 News.

Hay que darles “la posibilidad de irse, en primer lugar, de salir de las zonas de combate y, en general, de abandonar el territorio, si así lo desean”, indicó el primer ministro, citando los desplazamientos de refugiados durante las guerras en Siria, Ucrania y Afganistán.

La guerra en Gaza, liderada por Netanyahu, ha dejado miles de muertos | Foto: Getty Images

En la Franja de Gaza, Israel lleva años controlando estrictamente las fronteras e impidiendo a muchos salir del territorio. Para los ciudadanos en dicha zona, cualquier intento de expulsarlos de sus tierras les recordaría la “Nakba”, su desplazamiento masivo durante la creación de Israel en 1948.

Netanyahu respaldó la sugerencia de Trump, hecha a principios de año, de expulsar a los más de dos millones de habitantes de Gaza a Egipto y Jordania, mientras que los ministros israelíes de extrema derecha pidieron su salida “voluntaria”.

En paralelo a la entrevista del dirigente israelí, dos fuentes palestinas declararon que una delegación de Hamás llegaría a El Cairo para conversar con los mediadores, que intentan encontrar una salida a esta guerra, desencadenada tras el ataque del grupo terrorista del 7 de octubre de 2023.

La delegación, encabezada por el principal negociador del grupo, Jalil al Haya, tiene previsto reunirse con funcionarios egipcios este miércoles, 13 de agosto, para “discutir los últimos avances” en las negociaciones, según una de las fuentes.

Benjamin Netanyahu había asegurado que se trata de un tema de "seguridad" para su país | Foto: Getty Images

Los esfuerzos de mediación liderados por Catar, Egipto y Estados Unidos no han logrado un avance significativo desde la breve tregua alcanzada a principios de este año, quebrada dos meses después. En un nuevo intento de relanzar la diplomacia, el canciller egipcio, Badr Abdelatty, indicó este martes que están “trabajando muy arduamente en plena cooperación con los cataríes y estadounidenses”.

El objetivo es “un alto al fuego de 60 días, con la liberación de algunos rehenes y algunos detenidos palestinos y el flujo de asistencia humanitaria y médica a Gaza sin restricciones ni condiciones”, precisó.

Una fuente palestina familiarizada con las negociaciones dijo anteriormente a AFP que “los mediadores están trabajando para formular una nueva propuesta de acuerdo de alto al fuego integral”, que incluiría la liberación de todos los rehenes que quedan en Gaza “de una sola vez”.

Netanyahu sostuvo en su entrevista que se opondría a la liberación escalonada de los rehenes y que, en su lugar, “querría que todos ellos fueran liberados como parte del fin de la guerra, pero bajo nuestras condiciones”.