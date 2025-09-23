Marco Rubio: “No existe un estado palestino y no lo habrá sin negociación con Israel, algo imposible en plena guerra con Hamás”

Rubio ha criticado los esfuerzos de varios países por reconocer a Palestina como un Estado. Argumenta que esta medida es “simbólica” y “no tiene ningún impacto” real para lograr una solución. Según él, el único efecto de esta postura es que “envalentona” a Hamás y hace más difícil conseguir la paz. Ha afirmado que un Estado palestino no puede existir sin el acuerdo de Israel.

Esta vez, en medio de una comunicación para la cadena CBS News, se expresó sobre el conflicto en Medio Oriente, dejando en claro la posición del gobierno estadounidenses, de total apoyo a Israel. Además, afirmó que: “No hay un Estado palestino, no importa cuántos papeles se publican”.

Marco Rubio | Foto: GETTY IMAGES

Y añadió que Hamás es “un grupo terrorista que mató a más de 2.000 personas el 7 de octubre, casi dos años atrás” y que no será posible llegar a la paz sin una negociación con Israel.

Con respecto a lo que está sucediendo actualmente en la guerra, el secretario de Estado de EE. UU., aseguró que “todo es irrelevante”, pues considera que el reconocimiento a Palestina es un “proyecto de vanidad” de líderes que buscan notoriedad, pero que no tendrá ningún impacto en la resolución del conflicto.

“El único líder en el mundo, realmente, que puede brotar eso o unirlo, es el presidente Trump”.

Marco Rubio afirmó que el único líder en el mundo con la capacidad de unir a las partes en conflicto o de sacar adelante una solución para Palestina es el presidente Trump.

Donald Trump y Marco Rubio | Foto: Getty Images via AFP

“Por eso, cada país en la región, y francamente, cada país en el mundo, incluyendo muchos de los que están involucrados en este esfuerzo de reconocimiento, están pidiendo al presidente que se involucre en este tema”, finalizó Rubio.

Estas declaraciones de Rubio se dan en medio del controvertido discurso del presidente en la Asamblea General de la ONU, en la que, por medio de una intervención que sobrepasó ampliamente los 15 minutos protocolarios, afirmó que el reconocimiento de un Estado palestino es una “recompensa” para los “perpetradores” de Hamás.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. | Foto: AFP

A pesar de su discurso desafiante, Trump tenía previsto mantener reuniones con países árabes, como parte de sus esfuerzos para terminar con la guerra en Gaza. Se reunirá con un grupo de líderes árabes, emisarios de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán.