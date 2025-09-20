Suscribirse

Mundo

Volodimir Zelenski y Donald Trump sostendrán nuevo encuentro la próxima semana en la ONU

El intento de Estados Unidos para terminar pronto con la guerra está estancado y Rusia ha descartado una reunión entre Putin y Zelenski.

Redacción Mundo
20 de septiembre de 2025, 3:12 p. m.
Volodimir Zelenski y Donald Trump
Volodimir Zelenski y Donald Trump se reunirán de nuevo en los próximos días. | Foto: AFP / Getty Images

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció que se reunirá con su homólogo estadounidense Donald Trump al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana, en medio de la intensificación del conflicto entre Rusia y Ucrania.

Rusia realizó uno de sus mayores ataques aéreos durante la noche del sábado, disparando 40 misiles y 580 drones contra Ucrania en una andanada que mató al menos a tres personas y dejó decenas de heridos, dijo el presidente ucraniano este sábado.

Contexto: Putin amenaza con atacar cualquier fuerza occidental enviada a Ucrania: así contestó Volodímir Zelenski

De su parte, el ejército de Ucrania lanzó un ataque con drones y mató a cuatro personas en la región rusa de Samara, a 800 kilómetros del frente, afirmó el gobernador local en las redes sociales.

El intento de Estados Unidos para terminar pronto con la guerra está estancado y Rusia ha descartado una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y Zelenski, algo que Kiev dice que es la única manera para alcanzar la paz.

“Esperamos sanciones”

“Esperamos sanciones si no hay reunión entre los líderes o, por ejemplo, ningún alto al fuego”, dijo Zelenski en declaraciones divulgadas por la presidencia ucraniana el sábado.

“Estamos listos para una reunión con Putin. He hablado de esto. Tanto bilateral como trilateral. Él no está listo”, agregó Zelenski.

Ucrania también reclama garantías de seguridad respaldadas por Occidente para prevenir futuros ataques rusos en caso de un acuerdo de paz por el conflicto.

Pero Putin advierte que cualquier plan que considere el despliegue de tropas occidentales en Ucrania sería inaceptable.

Contexto: Trump acusa a Putin de engañarlo y admite: “Me ha decepcionado”; lo culpa de bloquear la paz en Ucrania tras cumbre en Alaska

En el último ataque aéreo de Rusia sobre Ucrania “un misil con municiones de racimo impactó directamente en un edificio de apartamentos” en la ciudad de Dnipró, dijo Zelenski en las redes sociales.

El mandatario ucraniano publicó imágenes de autos y un edificio en llamas mientras rescatistas trasladaban a una persona a un lugar seguro entre los escombros.

Batallas “intensas”

Los ataques se produjeron un día después de que tres aviones de combate rusos violaran el espacio aéreo de Estonia, país miembro de la OTAN en el flanco oriental de la alianza, una acusación que Moscú negó.

Rusia lanzó su mayor bombardeo aéreo contra Ucrania la madrugada del 7 de septiembre, incendiando la sede del gobierno ucraniano en Kiev, según informaron las autoridades.
Rusia lanzó uno de sus mayores bombardeos aéreos contra Ucrania la madrugada del 7 de septiembre, incendiando la sede del gobierno ucraniano en Kiev. | Foto: AFP

Esta incursión provocó temores en Occidente de una nueva y peligrosa provocación de Moscú después de que Polonia denunciara la semana pasada que unos 20 drones rusos sobrevolaron su territorio.

Zelenski repitió el llamado a encontrar “soluciones conjuntas” para derribar drones sobre Ucrania “junto con otros países”.

Rusia, que ha estado avanzando en el territorio ucraniano durante meses, anunció el sábado que sus tropas habían capturado la aldea de Berezove en la región de Dnipropetrovsk.

En la región nororiental de Járkov, estaban en curso “acciones intensas” en el área clave de Kupiansk, dijo Zelenski sobre un centro ferroviario que Ucrania recuperó en su ofensiva de 2022.

Contexto: “Veremos que suceden cosas”: la inquietante advertencia de Trump a Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania

Las tropas de Kiev lanzaron también ataques aéreos sobre Rusia. En la región de Samara, al suroeste del país y a cientos de kilómetros del frente de batalla, un ataque con drones mató a cuatro personas, confirmó en las redes sociales el gobernador local Viacheslav Fedorishchev.

Funcionarios rusos dijeron que sus fuerzas habían repelido “masivos” ataques ucranianos en las regiones de Volgogrado y Rostov, mientras que una persona resultó herida en la región cercana de Sarátov.

El Estado Mayor ucraniano afirmó que estos ataques fueron dirigidos a “objetivos estratégicos del agresor ruso” y que sus fuerzas le causaron daños a la refinería de petróleo de Sarátov y a la refinería de Novokuibishevsk, en Samara.

Unos 19 drones habría enviado Rusia a Polonia, la semana pasada, lo que fue calificado como una actitud provocadora y rechazado por la Otan de la que hace parte Polonia. Foto: AFP / El País.
Unos 19 drones habría enviado Rusia a Polonia, la semana pasada, lo que fue calificado como una actitud provocadora y rechazado por la Otan de la que hace parte Polonia. | Foto: AFP

“La información preliminar indica que se registraron explosiones e incendios en el sitio como resultado del ataque”, reportó el Estado Mayor en las redes sociales.

Tres rondas de negociaciones de paz directas entre Rusia y Ucrania en Estambul no lograron avances para terminar con la guerra y apenas permitieron acordar unos intercambios de prisioneros a gran escala.

Rusia no baja los brazos en plantear demandas hasta ahora no negociables, incluyendo que Ucrania ceda completamente la región oriental de Donbás, que controla en algunas partes.

Contexto: Estados Unidos reacciona al ataque de Rusia sobre la capital de Ucrania: “Amenazan la paz que busca Trump”

Kiev rechaza de plano hacer concesiones territoriales y quiere que tropas europeas sean desplegadas en Ucrania como fuerza de paz, algo que Moscú considera inaceptable.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Procuraduría anuncia investigación por posibles malos manejos en la Unidad de Víctimas, que comprometen a un senador y fueron denunciados por SEMANA

2. Presidente Petro responde al anunciado déficit de gas en el país para 2026: “La importación ha existido desde anteriores gobiernos”

3. Se revela la última pista que dejó B King, expareja de Marcela Reyes, antes de su desaparición; su madre envió conmovedor mensaje

4. Estos son los aeropuertos de Europa afectados por ciberataque: hay vuelos cancelados y retrasos

5. Hary Kane, intratable con Bayern Múnich ante Hoffenheim: a Luis Díaz lo señalan por esto que pasó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Volodímir Zelenski y Donald TrumpVolodímir ZelenskiDonald TrumpEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.