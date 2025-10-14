¿Y la guerra en Ucrania? Trump anuncia reuniones y habla de proveer misiles Tomahawk a Kiev si Rusia no cede

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que recibirá a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, el viernes en la Casa Blanca, en la que sería su tercera visita a Estados Unidos desde el regreso del republicano al poder.

“Yo creo, sí”, respondió el republicano este lunes ante una pregunta de una periodista sobre si recibiría al líder ucraniano el viernes en la Casa Blanca, en el avión de regreso a Washington desde Medio Oriente en su intento por poner fin a la guerra en Gaza.

“Me reuniré con el presidente Trump en Washington esta semana”, declaró Zelenski más temprano en conferencia de prensa en Kiev junto a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Necesitamos discutir una serie de medidas que quiero proponer al presidente”, agregó, al precisar que también tendría “otras reuniones” con funcionarios estadounidenses.

En particular, mencionó reuniones en Estados Unidos con representantes de “empresas militares” y legisladores del Congreso. “El tema principal será la defensa antiaérea, pero también tendré encuentros con empresas del sector energético”, continuó Zelenski.

En los últimos días, Ucrania ha sido blanco de nuevas oleadas de bombardeos rusos contra sus infraestructuras energéticas, que amenazan con dejar sin luz ni calefacción a una gran cantidad de ucranianos en tanto se acerca el invierno.

El 18 de agosto, Trump recibió a Zelenski en la Casa Blanca, tras su reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

La cordialidad de este encuentro contrastó con el anterior, en febrero, cuando Trump y su vicepresidente JD Vance intentaron humillar públicamente al líder ucraniano.

Zelenski urgió este sábado a Donald Trump a mediar para la paz en Ucrania a igual que hizo en “Oriente Medio” con el cese al fuego en Gaza.

Zelenski y Trump hablaron por teléfono al día siguiente de uno de los mayores bombardeos rusos contra la red energética ucraniana, que dejó sin electricidad a cientos de miles de hogares en Kiev y causó la muerte de un niño de siete años.

Volodimir Zelenski y Donald Trump, el 23 de septiembre de 2025 en Washington | Foto: Getty Images

Desde su regreso al poder en enero, el presidente estadounidense intenta sin éxito poner fin rápidamente a la guerra en Ucrania, el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 2022 con la invasión rusa.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión rusa se han ralentizado en los últimos meses, en parte porque la atención global está centrada en la situación en Gaza entre Israel y Hamás, según Kiev.

Trump - que anunció el miércoles la primera fase de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás - se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, en agosto, pero no logró alcanzar ningún tipo de acuerdo de paz.

Zelenski afirmó este sábado en Facebook que mantuvo una conversación telefónica “positiva y productiva” con Trump. “Felicité al presidente Donald J. Trump por su éxito y por el acuerdo de Oriente Medio que logró alcanzar, lo cual es un logro extraordinario”, escribió Zelenski.

“Si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia”, añadió el mandatario ucraniano, que busca que Estados Unidos presione a Rusia para negociar.

Las relaciones entre ambos mandatarios han mejorado desde que en febrero tuvieron una incómoda reunión televisada en la Casa Blanca y Trump ha endurecido el tono con Putin tras el estancamiento de las negociaciones.

Después de meses de sostener que Ucrania probablemente tendría que ceder parte de su territorio ocupado desde la invasión rusa, Trump afirmó en septiembre que el país podría recuperar toda su superficie con el apoyo de la Unión Europea y la OTAN.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo el viernes que ha estado en contacto con el presidente ruso por el destino de los niños ucranianos deportados a Rusia en el marco de la guerra.

Más cortes de luz

Otro ataque ruso dirigido contra la red eléctrica dejó sin luz este sábado a varias partes de la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según informaron las autoridades.

Desde el inicio de su ofensiva contra esta exrepública soviética, Moscú ha atacado la red energética ucraniana cada invierno.

Los bombardeos cortan la electricidad y la calefacción a millones de hogares y perturban el suministro de agua. Kiev afirma que esos ataques constituyen un crimen de guerra, pero Rusia niega que los civiles sean su objetivo y argumenta que Ucrania usa la infraestructura eléctrica para abastecer a su aparato militar.

Una delegación ucraniana tiene previsto viajar “a principios de la próxima semana” a Estados Unidos para hablar de posibles sanciones, energía y defensa antiaérea de Ucrania, según anunció Zelenski el jueves pasado.

“También se abordará con Estados Unidos el tema del congelamiento de activos” rusos, agregó el líder ucraniano.

Misiles Tomahawk

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el domingo que podría amenazar a su homólogo ruso Vladimir Putin con proporcionar misiles de crucero Tomahawk a Kiev si Moscú no pone fin a su invasión.

Trump ha estado considerando en los últimos meses la venta de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a los europeos para entregarlos a Ucrania, y su reunión con Putin a mediados de agosto en Alaska (Estados Unidos) no logró avances hacia el fin de la guerra.

“Quizás le hable de eso. Quizás le diga: ‘Escucha, si esta guerra no termina, voy a enviarles Tomahawks’”, dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One cuando se le preguntó si abordaría el tema directamente con el presidente ruso.

Trump informó que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski había solicitado los Tomahawks durante su llamada telefónica el sábado sobre un nuevo envío de armas a Kiev.

“Los Tomahawks constituyen un nuevo paso en la agresión”, añadió Donald Trump, en ese momento en camino a Israel y Egipto para el acuerdo de paz sobre Gaza. “¿Quieren que se lancen Tomahawks en su dirección? No lo creo”, agregó.

Vladimir Putin ha advertido sobre la entrega de Tomahawks a Kiev, afirmando que esto constituiría “una nueva escalada” y afectaría las relaciones entre Washington y Moscú.

Guerra desde 2022

En la mañana del 24 de febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas bombardear e invadir Ucrania, país vecino. Es la primera gran agresión de este tipo en Europa desde el desenlace de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y el fin de la dictadura de los nazis en Alemania.