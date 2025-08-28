Suscribirse

Estados Unidos reacciona al ataque de Rusia sobre la capital de Ucrania: “Amenazan la paz que busca Trump”

El presidente estadounidense prometió terminar la guerra en Ucrania dentro de las primeras 24 horas tras asumir el cargo.

Redacción Mundo
28 de agosto de 2025, 7:38 p. m.
Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, Donald Trump y Vladimir Putin
Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin | Foto: Getty

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba "descontento" pero no “sorprendido” por los mortales ataques de Rusia en la capital ucraniana, así lo aseguró la portavoz de la Casa Blanca, quien instó a “ambas partes” a poner fin a la guerra iniciada por la invasión de Moscú.

“No estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido. Estos son dos países que han estado en guerra durante mucho tiempo”, afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Rusia lanzó este ataque contra Kiev, y del mismo modo, Ucrania recientemente golpeó las refinerías de petróleo de Rusia”, añadió Leavitt.

Al menos 19 personas murieron cuando misiles y drones rusos arrasaron apartamentos en uno de los ataques más grandes de la guerra. También fueron golpeados una misión de la Unión Europea y un edificio cultural del Gobierno británico.

Trump prometió terminar la guerra en Ucrania dentro de las primeras 24 horas tras asumir el cargo, en enero pasado, pero desde entonces ha admitido que es más difícil de lo que esperaba.

Una cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska a principios de este mes no logró producir avances.

Leavitt dijo que Trump trabajó “más arduamente que nadie” por la paz, pero se hizo eco de comentarios anteriores del presidente estadounidense culpando parcialmente a Ucrania, que fue invadida por Rusia en febrero de 2022.

Bomberos trabajan en el lugar de un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la madrugada del jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
Bomberos trabajan en el lugar de un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la madrugada del jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky) | Foto: AP

“Quizás ninguno de los dos lados de esta guerra estén listos para terminarla por sí mismos”, dijo Leavitt.

“El presidente quiere que termine, pero los líderes de estos dos países (...) también deben querer que termine”, afirmó.

El enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, había advertido anteriormente que los ataques rusos contra “civiles inocentes” podrían socavar los esfuerzos de paz del presidente estadounidense.

Contexto: Un ataque masivo ruso deja 19 muertos en Kiev, en uno de los mayores bombardeos aéreos rusos contra Ucrania

El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, lamentó el ataque mortal a gran escala que han lanzado las fuerzas rusas sobre Kiev y ha advertido de que este tipo de “atrocidades” ponen en riesgo los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la paz.

Kellogg se ha referido a este último ataque sobre la capital ucraniana como el segundo más grande de toda la guerra, para el cual Rusia utilizó 600 drones y una treintena de misiles. “¿Los objetivos? No eran soldados ni armas, sino zonas residenciales de Kiev”, aseveró el enviado especial de Trump.

En esta foto proporcionada por la Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), estrecha la mano de Keith Kellogg, enviado especial de Trump a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el lunes 25 de agosto de 2025. (Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania vía AP)
En esta foto proporcionada por la Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy (izquierda), estrecha la mano de Keith Kellogg, enviado especial de Trump a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el lunes 25 de agosto de 2025. (Oficina de Prensa Presidencial de Ucrania vía AP) | Foto: AP

Asimismo, ha remarcado que otras instalaciones civiles e incluso oficinas diplomáticas de la Unión Europea y una institución cultural de Reino Unido fueron golpeadas. “Estos atroces ataques amenazan la paz que el presidente Donald Trump está buscando”, dijo.

Con información de AFP y. Europa Press*

