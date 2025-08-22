Suscribirse

Estados Unidos

Trump da nuevos detalles de cumbre Zelenski-Putin: es como mezclar “aceite y vinagre”

El mandatario estadounidense se refirió a la posibilidad de que él asista a la esperada reunión.

Redacción Mundo
22 de agosto de 2025, 4:17 p. m.
Zelenski, Trump y Putin
Zelenski, Trump y Putin | Foto: GETTY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “preferiría” no asistir a una reunión con sus homólogos de Ucrania y de Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente, pese a que estos últimos días había hecho campaña por una cumbre a tres bandas a nivel de líderes.

“Vamos a ver si Putin y Zelenski colaboran”, dijo Trump, que en declaraciones a los medios aseguró que ambos “no se llevan demasiado bien, por razones obvias”. “Es como el aceite y el vinagre”, dijo haciendo un supuesto símil sobre sus diferencias.

El inquilino de la Casa Blanca evitó dar por sentado por tanto que los presidentes de Rusia y Ucrania vayan a reunirse --“veremos”, aseguró-- y sobre su potencial asistencia a la cita, admitió que “preferiría no estar”. “Preferiría que se reunieran y ver qué hacen”, dijo el mandatario norteamericano.

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin empezaron una reunión de cara a frenar la guerra en Ucrania. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin empezaron una reunión de cara a frenar la guerra en Ucrania. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) | Foto: AFP

Más temprano, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que “no hay ninguna reunión prevista” entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, pese a los intentos de Estados Unidos para organizar una cumbre.

“No hay ninguna reunión prevista”, declaró en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News, y agregó que Putin “está dispuesto a reunirse con Zelenski cuando esté lista una agenda para la cumbre. Esta agenda no está para nada lista”.

Contexto: Vladimir Putin le pone un dulce envenenado a su cita con Zelenski: pide que la cita sea en Moscú

Trump generó expectativas sobre una cumbre en breve entre ambos gobernantes al afirmar que habían acordado reunirse después de que la visita a la Casa Blanca el lunes de Zelenski, escoltado por sus aliados europeos.

Lavrov criticó esta semana la reunión de la Casa Blanca y acusó a los dirigentes europeos de intentar influir de forma “torpe” en Trump para cambiar su posición sobre Ucrania, acordada con Putin en una cumbre celebrada en Alaska el viernes pasado.

El canciller ruso declaró que Washington quiere que los beligerantes acepten varios “principios”, incluidos la garantía de que Ucrania no formará parte de la OTAN y la discusión sobre cuestiones territoriales.

“Zelenski dijo que no a todo esto”, repitió Lavrov.

Para Trump, seguir con el conflicto al ritmo actual “es muy estúpido”, toda vez que deja miles de víctimas a la semana, si bien en esta ocasión ha evitado responsabilizar directamente de la continuación de la guerra a los líderes de los dos países vecinos, como sí ha hecho en otras ocasiones.

Los líderes europeos se unen al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Los líderes europeos se unen al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump. | Foto: AFP

Trump se reunió el pasado viernes con Putin en una inédita cumbre en Alaska y, tres días más tarde, recibió en Washington a Zelenski, para una reunión más amplia a la que también asistieron jefes de Estado y de Gobierno de otros países miembros de la UE y de la OTAN.

Con información de AFP y Europa Press*

