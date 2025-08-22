Trump declara su descontento con bombardeo ruso a fábrica de EE. UU. en Ucrania después de la cumbre en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes su descontento con el ataque ruso contra una fábrica estadounidense en Ucrania, y en general con la continuación de una guerra que ya lleva más de tres años y medio.

“No estoy contento con eso”, respondió Trump a periodistas en el Despacho Oval, al ser preguntado sobre el bombardeo ruso del jueves que prácticamente destruyó un complejo industrial estadounidense en Mukachevo, en el oeste de Ucrania. “Y no estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la guerra en Ucrania. | Foto: AFP

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas. Trump reiteró que se daba “dos semanas” para tomar una decisión sobre los esfuerzos de paz en Ucrania.

“Será una decisión muy importante, y serán sanciones, aranceles masivos o ambos, o no haremos nada y diremos: ‘Es su lucha’”, afirmó.

El presidente estadounidense, quien se reunió hace una semana con su homólogo ruso Vladímir Putin en Alaska, y luego con el líder ucraniano Volodímir Zelenski el lunes en la Casa Blanca, quiere juntarlos en una misma mesa.

Zelenski, Trump y Putin | Foto: GETTY

Pero este encuentro parece estar en peligro por el momento. Trump señaló el viernes que organizar una cumbre entre Zelenski y Putin era tan difícil como mezclar “aceite y vinagre”.

“Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias”, dijo a periodistas. Sobre si él necesitaba asistir a esa reunión, Trump añadió: “Ya veremos”.

En el Despacho Oval, el mandatario estadounidense también mostró una fotografía en la que está con Putin durante su reunión en Alaska, y precisó que se la había enviado el presidente ruso. “Voy a autografiarla”, declaró Trump.

Donald Trump y Vladimir Putin se estrechan la mano en Alaska. | Foto: Getty Images

En cuanto a la cumbre en Alaska, Trump afirmó que se logró avanzar en “muchos puntos” de la agenda, pero reconoció que el trato definitivo aún no existe, utilizando la frase: “no hay acuerdo hasta que hay acuerdo”.

El encuentro se centró en la guerra en Ucrania, pero no se anunciaron concesiones territoriales por parte de Kiev. Fue, además, la primera vez desde la subida a la presidencia de Trump que se encontraron ambos cara a cara.

Los dos presidentes dejaron abierta la posibilidad de una futura reunión, e incluso Putin invitó a Trump a Moscú, pero mientras tanto, la guerra sigue en Ucrania. Se espera a más detalles de la próxima reunión para la paz.