Suscribirse

Mundo

Trump declara su descontento con bombardeo ruso a fábrica de EE. UU. en Ucrania después de la cumbre en Alaska

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró no estar contento con lo que tenga que ver con la guerra.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

22 de agosto de 2025, 10:12 p. m.
Trump declara su descontento con bombardeo ruso a fábrica de EE. UU. en Ucrania después de la cumbre en Alaska
Trump declara su descontento con bombardeo ruso a fábrica de EE. UU. en Ucrania después de la cumbre en Alaska | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes su descontento con el ataque ruso contra una fábrica estadounidense en Ucrania, y en general con la continuación de una guerra que ya lleva más de tres años y medio.

“No estoy contento con eso”, respondió Trump a periodistas en el Despacho Oval, al ser preguntado sobre el bombardeo ruso del jueves que prácticamente destruyó un complejo industrial estadounidense en Mukachevo, en el oeste de Ucrania. “Y no estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el bloqueo a Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre la guerra en Ucrania. | Foto: AFP

Rusia también lanzó el jueves 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque en semanas. Trump reiteró que se daba “dos semanas” para tomar una decisión sobre los esfuerzos de paz en Ucrania.

“Será una decisión muy importante, y serán sanciones, aranceles masivos o ambos, o no haremos nada y diremos: ‘Es su lucha’”, afirmó.

Contexto: “No hay acuerdo, hasta que haya acuerdo”, así concluyó la reunión entre Trump y Putin por Ucrania

El presidente estadounidense, quien se reunió hace una semana con su homólogo ruso Vladímir Putin en Alaska, y luego con el líder ucraniano Volodímir Zelenski el lunes en la Casa Blanca, quiere juntarlos en una misma mesa.

Zelenski, Trump y Putin
Zelenski, Trump y Putin | Foto: GETTY

Pero este encuentro parece estar en peligro por el momento. Trump señaló el viernes que organizar una cumbre entre Zelenski y Putin era tan difícil como mezclar “aceite y vinagre”.

Contexto: ¿Paz a la vista? Las claves de la histórica reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

“Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias”, dijo a periodistas. Sobre si él necesitaba asistir a esa reunión, Trump añadió: “Ya veremos”.

En el Despacho Oval, el mandatario estadounidense también mostró una fotografía en la que está con Putin durante su reunión en Alaska, y precisó que se la había enviado el presidente ruso. “Voy a autografiarla”, declaró Trump.

Donald Trump y Vladimir Putin se estrechan la mano en Alaska.
Donald Trump y Vladimir Putin se estrechan la mano en Alaska. | Foto: Getty Images

En cuanto a la cumbre en Alaska, Trump afirmó que se logró avanzar en “muchos puntos” de la agenda, pero reconoció que el trato definitivo aún no existe, utilizando la frase: “no hay acuerdo hasta que hay acuerdo”.

El encuentro se centró en la guerra en Ucrania, pero no se anunciaron concesiones territoriales por parte de Kiev. Fue, además, la primera vez desde la subida a la presidencia de Trump que se encontraron ambos cara a cara.

Contexto: Donald Trump le pone alfombra roja a Vladimir Putin y lo saca del ostracismo internacional

Los dos presidentes dejaron abierta la posibilidad de una futura reunión, e incluso Putin invitó a Trump a Moscú, pero mientras tanto, la guerra sigue en Ucrania. Se espera a más detalles de la próxima reunión para la paz.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exreina de belleza tuvo un romance con el cantante Ricardo Arjona mientras estaba comprometido: “El casado era él, no yo”

2. Petro habló en un momento crucial de la tensión entre Trump y Maduro: “Hay que decir las cosas de verdad”

3. Él es Óscar Santiago Gómez, procesado por el feminicidio de su novia, la periodista Laura Camila Blanco

4. Selección en crisis oficializa convocatoria para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas

5. Donald Trump ordenó pintar de negro el muro fronterizo con México para que se calentara e impidiera a los migrantes poder cruzarlo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpVladimir PutinguerraacuerdoSanciones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.