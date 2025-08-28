Al menos a 19 personas murieron en Kiev, entre ellas cuatro menores, en uno de los mayores ataques aéreos rusos contra Ucrania, que Estados Unidos calificó este jueves de “amenaza” para los esfuerzos de paz de Donald Trump.

Rusia continúa bombardeando ciudades ucranianas pese al impulso del presidente estadounidense por poner fin a la guerra, iniciada por la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, que por el momento no ha arrojado resultados concretos.

El ataque afectó zonas céntricas de la capital y causó daños importantes en la representación de la Unión Europea y la oficina del British Council.

Bomberos trabajan en el lugar de un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la madrugada del jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky) | Foto: AP

La mañana del jueves, los rescatistas y numerosos vecinos se afanaban en retirar escombros del centro de Kiev tras los ataques, según constató un periodista de AFP.

Una bomba dejó un cráter humeante en un edificio residencial de cinco pisos que quedó partido en dos por el bombardeo. Una escuela de preescolar resultó igualmente dañada y un centro comercial fue alcanzado.

Los socorristas sacaron de los escombros un cuerpo cubierto de polvo y vestido con pijama, y lo colocaron en una bolsa negra de plástico.

Según el último balance de los rescatistas, 19 personas murieron, entre ellos cuatro menores, y otras 52 resultaron heridas.

🚨🟢 ATAQUE MASIVO RUSO CONTRA KIEV



🔶 Al menos 8 personas murieron y decenas resultaron heridas tras un bombardeo nocturno ruso contra la capital ucraniana, informó el presidente Zelenski.



📎 Créditos: Volodímir Zelenski

👉🏻 https://t.co/jGmDQjrAFl pic.twitter.com/JDARPRnQms — Newstad (@Newstadok) August 28, 2025

“Los cristales volaban (…) Gritamos cuando estallaron las bombas”, dijo Galina Shcherbak, que se encontraba en un aparcamiento cercano.

El ejército ucraniano puntualizó que Rusia empleó 598 drones y 31 misiles, incluyendo dos supersónicos Kinzhal, en lo que fue el segundo mayor ataque aéreo contra el conjunto del país desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el ataque como una “horrible y deliberada matanza de civiles”.

“Rusia no tiene ningún interés en la diplomacia. Prefiere continuar matando antes que poner fin a la guerra”, añadió el dirigente, que pidió nuevas sanciones.

“Ya se han incumplido todos los plazos y se han echado por tierra decenas de oportunidades para la diplomacia. Rusia debe sentirse responsable de cada ataque, de cada día de esta guerra”, insistió.

Now, as our people are dealing with the consequences of one of the most large-scale Russian terrorist attacks, we see yet another attempt by Hungarian officials to portray black as white and to shift the blame for the ongoing war onto Ukraine.



In Ukraine, we responded positively… pic.twitter.com/hCdg0rHtRJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2025

“Estos ataques atroces amenazan la paz que @POTUS (acrónimo del presidente de Estados Unidos) está buscando”, dijo en X el enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg.

Los principales asesores de Zelenski tienen previsto reunirse con el equipo de Trump en Nueva York el viernes.

El ataque contra Kiev ocurre después de tres años y medio de la invasión rusa y con las negociaciones de paz bloqueadas pese a la presión estadounidense.

El edificio de la misión de la Unión Europea en Kiev quedó dañado por los ataques, afirmó el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien aseguró que el bloque “no se dejará intimidar” por Rusia.