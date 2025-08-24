El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, rechazó las sugerencias de que Moscú está frenando un acuerdo de paz con Ucrania, y afirmó que Rusia ha hecho “concesiones significativas” al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.

“Creo que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de este conflicto”, dijo Vance en el programa de entrevistas dominical de NBC, llamado Meet the Press with Kristen Welker.

“De hecho, han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales”, afirmó.

El enviado estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, se encuentra en Kiev este domingo, acompañado del primer ministro canadiense, Mark Carney, y del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con motivo del 34 aniversario de la independencia ucraniana, en un momento en que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto parecen estancados.

J.D. Vance, vicepresidente de EE. UU. | Foto: Getty Images

Sin embargo, según el vicepresidente estadounidense, Rusia está analizando “qué se necesitaría para poner fin a la guerra”.

“Por supuesto, aún no lo han logrado del todo, y la guerra no ha terminado, pero estamos participando en un proceso diplomático de buena fe”, declaró J.D. Vance.

El dirigente afirmó incluso que Estados Unidos, cuyo presidente Trump ha logrado un espectacular acercamiento con Vladímir Putin, “está tratando de negociar al máximo con los rusos y los ucranianos para encontrar puntos en común y detener las matanzas”.

Trump está “intentando aplicar una diplomacia muy agresiva y contundente”, dijo. “La guerra no beneficia a nadie. Ni a Europa ni a Estados Unidos, y no creemos que Rusia ni Ucrania tengan interés alguno en seguir combatiendo”, concluyó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images via AFP

A pesar de los esfuerzos de mediación iniciados por el presidente de Estados Unidos -incluida la cumbre de Anchorage con Putin y la recepción del lunes pasado en la Casa Blanca a Zelenski y sus aliados europeos-, las posturas de Moscú y Kiev parecen irreconciliables.

Ambos se acusan mutuamente de bloquear la organización de una cumbre entre Putin y Zelenski.

Ucrania lanzó una serie de ataques con drones contra Rusia este domingo, día de su independencia.

En Kiev, durante las conmemoraciones por el 34º aniversario de la independencia, Zelenski declaró: “Juntos, los ucranianos y nuestros socios nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz”.

Los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin empezaron una reunión de cara a frenar la guerra en Ucrania en EE. UU. a inicios de agosto. | Foto: AFP

Las posibilidades de paz y los esfuerzos de Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, descartó cualquier reunión inmediata entre Putin y Zelenski, afirmando que “no hay ninguna reunión prevista”.

Lavrov volvió a la carga en una entrevista difundida este domingo por el canal público Rossia.

El canciller ruso acusó a las potencias occidentales de “buscar un pretexto para impedir las negociaciones”, y a Zelenski de “empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato” con Putin.