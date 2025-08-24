Suscribirse

“Concesiones significativas”: Rusia sorprende con movimiento diplomático en medio de guerra con Ucrania, según J.D. Vance

El gobierno de Donald Trump ha trabajado para que finalice la guerra entre Rusia y Ucrania, en la cual, presuntamente, se están estableciendo acuerdos de paz.

Redacción Mundo
24 de agosto de 2025, 8:44 p. m.
Los presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y de Rusia, Vladimir Putin, se acusaron mutuamente de no cumplir con la tregua de Pascua.
Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Rusia, Vladímir Putin. | Foto: AP/AFP

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, rechazó las sugerencias de que Moscú está frenando un acuerdo de paz con Ucrania, y afirmó que Rusia ha hecho “concesiones significativas” al presidente Donald Trump sobre sus demandas para terminar la guerra.

“Creo que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de este conflicto”, dijo Vance en el programa de entrevistas dominical de NBC, llamado Meet the Press with Kristen Welker.

“De hecho, han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales”, afirmó.

El enviado estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, se encuentra en Kiev este domingo, acompañado del primer ministro canadiense, Mark Carney, y del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con motivo del 34 aniversario de la independencia ucraniana, en un momento en que los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto parecen estancados.

.
J.D. Vance, vicepresidente de EE. UU. | Foto: Getty Images

Sin embargo, según el vicepresidente estadounidense, Rusia está analizando “qué se necesitaría para poner fin a la guerra”.

Contexto: Trump declara su descontento con bombardeo ruso a fábrica de EE. UU. en Ucrania después de la cumbre en Alaska

“Por supuesto, aún no lo han logrado del todo, y la guerra no ha terminado, pero estamos participando en un proceso diplomático de buena fe”, declaró J.D. Vance.

El dirigente afirmó incluso que Estados Unidos, cuyo presidente Trump ha logrado un espectacular acercamiento con Vladímir Putin, “está tratando de negociar al máximo con los rusos y los ucranianos para encontrar puntos en común y detener las matanzas”.

Trump está “intentando aplicar una diplomacia muy agresiva y contundente”, dijo. “La guerra no beneficia a nadie. Ni a Europa ni a Estados Unidos, y no creemos que Rusia ni Ucrania tengan interés alguno en seguir combatiendo”, concluyó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso a la nación acompañado por el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth desde la Casa Blanca el 21 de junio de 2025 en Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images via AFP

A pesar de los esfuerzos de mediación iniciados por el presidente de Estados Unidos -incluida la cumbre de Anchorage con Putin y la recepción del lunes pasado en la Casa Blanca a Zelenski y sus aliados europeos-, las posturas de Moscú y Kiev parecen irreconciliables.

Contexto: Trump da nuevos detalles de cumbre Zelenski-Putin: es como mezclar “aceite y vinagre”

Ambos se acusan mutuamente de bloquear la organización de una cumbre entre Putin y Zelenski.

Ucrania lanzó una serie de ataques con drones contra Rusia este domingo, día de su independencia.

En Kiev, durante las conmemoraciones por el 34º aniversario de la independencia, Zelenski declaró: “Juntos, los ucranianos y nuestros socios nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz”.

Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin empezaron una reunión de cara a frenar la guerra en Ucrania. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin empezaron una reunión de cara a frenar la guerra en Ucrania en EE. UU. a inicios de agosto. | Foto: AFP

Las posibilidades de paz y los esfuerzos de Trump por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, descartó cualquier reunión inmediata entre Putin y Zelenski, afirmando que “no hay ninguna reunión prevista”.

Contexto: Vladimir Putin le pone un dulce envenenado a su cita con Zelenski: pide que la cita sea en Moscú

Lavrov volvió a la carga en una entrevista difundida este domingo por el canal público Rossia.

El canciller ruso acusó a las potencias occidentales de “buscar un pretexto para impedir las negociaciones”, y a Zelenski de “empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato” con Putin.

Con información de AFP.

Los Warren: la historia real detrás de los investigadores paranormales de El Conjuro que estrenará su cuarta película en septiembre

Redacción Mundo

