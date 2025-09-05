Putin amenaza con atacar cualquier fuerza occidental enviada a Ucrania: así contestó Volodímir Zelenski

El presidente Vladímir Putin advirtió este viernes, 5 de septiembre, que el ejército ruso considerará a cualquier fuerza occidental desplegada en Ucrania como un “objetivo legítimo”, un día después de que los aliados de Kiev se comprometieran a enviar tropas como garantía en caso de alcanzarse un acuerdo de paz con Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que “miles” de soldados occidentales podrían ser desplegados. “Definitivamente, no serán unos pocos, sino miles”, declaró el viernes durante una rueda de prensa con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en el oeste de Ucrania.

Un grupo de 26 países, liderados por Francia y el Reino Unido, prometió el jueves unirse a una fuerza de seguridad por tierra, mar y aire para vigilar el cumplimiento de cualquier acuerdo que ponga fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó con una ofensiva rusa en febrero de 2022.

Vladímir Putin | Foto: AP

“Si aparecen tropas allí, especialmente ahora, durante el combate, partimos de la premisa de que serán objetivos legítimos”, dijo Putin en un foro económico en la ciudad rusa de Vladivostok, en Extremo Oriente.

El presidente ruso añadió que un despliegue de este tipo no favorecerá la paz a largo plazo y reiteró que el fortalecimiento de los vínculos militares entre Ucrania y los países occidentales es una de las “causas fundamentales” del conflicto.

Este enfrentamiento armado, el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha dejado decenas de miles de muertos y millones de desplazados que han escapado de sus hogares arrasados en el sur y este de Ucrania.

Bomberos trabajan en el lugar de un edificio en llamas tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, la madrugada del jueves 28 de agosto de 2025. (Foto AP/Efrem Lukatsky) | Foto: AP

Los aliados de Ucrania no especificaron detalles del plan, como cuántas tropas participarían y cómo contribuirían los distintos países aliados.

“Veintiséis países se han comprometido a desplegar tropas en Ucrania o a estar presentes por tierra, mar o aire para brindar esta seguridad”, dijo el jueves el presidente francés, Emmanuel Macron, en una conferencia de prensa junto con Zelenski.

Macron afirmó que no se trata de “librar una guerra contra Rusia”, sino de disuadirla de volver a atacar Ucrania en el futuro.

Presidente de Ucrania y Francia | Foto: AFP

Zelenski, por su parte, elogió el apoyo de los aliados europeos a la creación de una fuerza seguridad. “Creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, este es el primer paso serio y concreto de este tipo”, dijo.

Por parte de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha intentado que Rusia y Ucrania se sienten a negociar el fin del conflicto, pero no ha logrado nada más que intercambios de prisioneros entre las partes.

Moscú se mantiene firme en sus exigencias: Ucrania debe cederle más territorio y renunciar completamente al apoyo de sus aliados occidentales.