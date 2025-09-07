Rusia ataca la sede del Gobierno ucraniano en el mayor bombardeo de la guerra: hay al menos 2 muertos

Rusia lanzó este domingo su mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra, una andanada de drones y misiles que dejó al menos cinco muertos en distintos puntos del país y provocó un incendio en la sede del gobierno en Kiev.

El ataque contra la sede del gobierno de Ucrania, un gran complejo en el corazón de Kiev, es el primero de este tipo en tres años y medio de conflicto, y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski advirtió que la arremetida solo prolongará la guerra.

Un periodista de AFP vio llamas en el techo del edificio donde se reúne el consejo de ministros y humo en otros puntos de la capital ucraniana.

“Por primera vez, el techo y los pisos superiores resultaron dañados debido a un ataque enemigo”, dijo la primera ministra, Yulia Sviridenko, en Telegram.

“Restauraremos los edificios. Pero no podemos recuperar las vidas perdidas. El enemigo aterroriza y mata a nuestra gente todos los días en todo el país”, afirmó Sviridenko.

Rusia lanza un ataque masivo con más de 800 drones y 13 misiles contra Ucrania



Rusia lanzó la mayor ofensiva aérea contra Ucrania desde que empezó la guerra. El ataque dejó al menos cinco muertos, incluido un bebé, y golpeó la sede del gobierno en Kiev, algo sin precedentes en… pic.twitter.com/HiN2PqHW4p — DW Español (@dw_espanol) September 7, 2025

Moscú no da señales de querer parar

El ataque también dañó varios edificios altos en la capital, reportaron los servicios de emergencia.

Según la fuerza aérea ucraniana, este ataque, con más de 800 drones y 13 misiles lanzados contra Ucrania, es la mayor ofensiva aérea rusa desde que comenzó la guerra en febrero de 2022.

Moscú no da señales de que quiera detener su ofensiva y mantiene sus exigencias de más terreno ucraniano para un acuerdo de paz, condiciones que son inaceptables para Ucrania.

Al referirse al ataque, el presidente ucraniano dijo que “estas matanzas ahora, cuando la diplomacia real podría haber comenzado hace mucho tiempo, son un crimen deliberado y una prolongación de la guerra”.

Zelenski dijo que discutió el ataque en una llamada con el presidente francés Emmanuel Macron y que Francia ayudaría a Ucrania a fortalecer su defensa.

En un mensaje en la red social X, Macron condenó el ataque y dijo que Rusia “se encierra cada vez más en la lógica de la guerra y el terror”.

Por otro lado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent dijo a la cadena televisiva NBC que su país esta dispuesto “a aumentar la presión sobre Rusia (...) pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan”.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también denunciaron el ataque.

Since last night, work has been ongoing to eliminate the consequences of Russian strikes – more than 800 drones, 13 missiles, including 4 ballistic. According to preliminary information, several drones crossed the border of Ukraine and Belarus.



In Kyiv, ordinary residential… pic.twitter.com/CefQOopLtD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2025

“Una vez más, el Kremlin se burla de la diplomacia”, escribió Von der Leyen en X. Los “cobardes ataques” demuestran que el presidente ruso Vladimir Putin “no está comprometido seriamente con la paz”, indicó Starmer en un comunicado.

Tanto Francia como Reino Unido y otros países europeos se han comprometido a enviar tropas a Ucrania en el futuro en caso de que haya un acuerdo de paz con Rusia.

Bebé fallecido

Los ataques en Kiev mataron a por lo menos dos personas: una mamá y su bebé de dos meses de edad, en un edificio residencial de nueve plantas en el oeste de la ciudad, dijeron fiscales locales.

Más de 20 personas también resultaron heridas en la capital, entre ellas una mujer embarazada que tuvo un parto prematuro después del ataque y ahora lucha por su vida y la del bebé.

En otros ataques una mujer falleció el domingo por la mañana en Zaporiyia, en el sur, y una persona murió el sábado en Sumi, una región fronteriza con Rusia.

La quinta muerte confirmada se registró en Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, según autoridades militares. Las fuerzas rusas ocupan ahora aproximadamente el 20 % del territorio de Ucrania.

Decenas de miles de personas han muerto en tres años y medio de combates en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.