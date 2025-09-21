Suscribirse

Mundo

Estados Unidos califica de “teatral” el reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países aliados

Portugal, Reino Unido, Australia y Canadá reconocieron formalmente a Palestina como un Estado.

Redacción Mundo
22 de septiembre de 2025, 2:11 a. m.
Miles de personas se congregan en apoyo a los palestinos y se manifiestan exigiendo sanciones contra Israel.
Miles de personas se congregan en apoyo a los palestinos y se manifiestan exigiendo sanciones contra Israel. | Foto: Anadolu via Getty Images

Estados Unidos calificó este domingo, 21 de septiembre, de “teatral” el reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios aliados clave, incluidos Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal.

“Nuestro foco sigue estando en la diplomacia seria, no en gestos teatrales. Nuestras prioridades son claras: la liberación de los rehenes, la seguridad de Israel y la paz y la prosperidad para toda la región, lo que solo es posible sin Hamás”, dijo un portavoz del Departamento de Estado estadounidense bajo condición de anonimato.

La decisión de estos países es histórica, pero de carácter simbólico duramente criticada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien amenazó con que Israel ampliará sus asentamientos en Cisjordania.

Aunque los palestinos de la asediada Franja de Gaza acogieron el reconocimiento como una “victoria moral”, la medida provocó una enérgica respuesta por parte de Israel, cuyo dirigente prometió que nunca se crearía un Estado palestino.

Se espera que otros países, como Francia, den el mismo paso durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que comenzará el lunes.

“Tengo un mensaje claro para esos dirigentes que reconocieron un Estado palestino después de la horrenda masacre del 7 de octubre: le están dando una enorme recompensa al terrorismo”, afirmó Netanyahu en declaraciones emitidas por su oficina.

“Y tengo otro mensaje para ustedes: eso no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán”, agregó.

En desarrollo...

