Australia, Reino Unido y Canadá reconocen a Palestina como Estado

Los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer; Canadá, Mark Carney; y de Australia, Anthony Albanese, anunciaron el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

Starmer explicó en un vídeo que, ante el “creciente horror” en Oriente Próximo, Reino Unido quiere actuar “para mantener viva la posibilidad de la paz y de una solución de dos Estados”, en la que los israelíes puedan vivir junto a “un Estado palestino viable”.

“La esperanza de una solución de dos Estados se está desvaneciendo, pero no podemos dejar que esa luz se apague”, dijo, en un mensaje en el que se ha adelantado a las críticas israelíes para señalar que “esta solución no es una recompensa a Hamás”, ya que ―en opinión de Londres― esta organización no tiene cabida en una futura gobernanza palestina.

El primer ministro británico Keir Starmer, segundo a la izquierda, se reúne en el número 10 de Downing Street en Londres, Inglaterra, el viernes 1 de agosto, para hablar de los enfrentamientos posteriores al apuñalamiento en Southport. | Foto: AP

“Hamás es una organización terrorista brutal” y plantear la solución de dos Estados es, en palabras de Starmer, “todo lo contrario a la visión de odio” que promulga este grupo.

No obstante, también calificó de “intolerable” la situación creada por Israel en la Franja de Gaza con la excusa de combatir a Hamás, y que se ha traducido en una crisis humanitaria sin precedentes y en un escenario de “devastación”.

El ‘premier’ británico reclamó el levantamiento de las restricciones a la entrada de ayuda, dentro de un discurso en el que ha expresado su preocupación por el hecho de que las autoridades israelíes hayan “acelerado” la construcción de asentamientos en Cisjordania.

Protesta pro Palestina, en Madrid, para la llegada de La Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España, Reino Unido y Canadá, se han convertido en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.

“Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece nuestra alianza para construir la promesa de un futuro pacífico”, anunció Carney, en un comunicado en el que ha aludido a la paz tanto de palestinos como de israelíes y en el que, como Starmer, resumió algunas de las acciones que han “erosionado” la perspectiva de la solución de dos Estados en los últimos meses, con críticas tanto a Hamás como a Israel.

El mandatario canadiense considera que reconocer el Estado palestino “alienta a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás” y “en ningún modo legitima el terrorismo ni lo recompensa”, como ha vuelto a sostener este mismo domingo Netanyahu en una reunión con otros miembros de su Gobierno. Además, dijo Carney, “no compromete en modo alguno el firme apoyo de Canadá al Estado de Israel”.

Estos nuevos reconocimientos se producen mientras Israel ha lanzado esta semana una amplia campaña militar terrestre y aérea en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, para aniquilar a Hamás.

Informe emitido por el Gobierno canadiense | Foto: Gobierno de Canadá

El martes pasado, una comisión de investigación independiente de la ONU concluyó que Israel comete un genocidio contra los palestinos en Gaza, lo que las autoridades israelíes niegan.