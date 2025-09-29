Dirigentes de partidos israelíes han criticado este lunes, 29 de septiembre, al primer ministro, Benjamin Netanyahu, tras disculparse por el bombardeo del 9 de septiembre en la capital qatarí, Doha.

Las principales críticas han surgido de aliados políticos de Netanyahu, como el ministro de Finanzas israelí y líder del ultraderechista Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, que ha recordado las palabras de Winston Churchill, quien criticó los Acuerdos de Múnich del 29 de septiembre de 1938 para apaciguar a la Alemania nazi tras la anexión de los Sudetes.

“Les dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegieron el deshonor, y ahora tienen la guerra”, ha citado Smotrich.

“La disculpa servil a un país que apoya y financia el terrorismo es una vergüenza”, dijo el ministro.

Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu | Foto: Pacific Press/LightRocket via Ge

También el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista israelí Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha justificado este lunes el “justo y moral” ataque de las Fuerzas Armadas israelíes sobre miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Doha.

“El ataque en Qatar, un Estado enemigo, contra altos cargos de Hamás, autores intelectuales de la masacre del 7 de octubre, fue un ataque importante, justo y moral de una magnitud sin precedentes. Es muy positivo que haya ocurrido”, ha publicado Ben Gvir en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Además, advirtió que “quienes envían monstruos a quemar bebés, violar mujeres y secuestrar ancianas deberían saber que no hay lugar en el mundo donde estén a salvo”.

Para el ministro israelí, “es hora de decir la verdad al mundo: Qatar es un país que apoya, financia e incita al terrorismo”. “Ninguna cantidad de dinero les limpiará las manos del terrorismo”, señaló.

Ataque de Israel en Catar | Foto: AFP

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, del partido centrista Yesh Atid, apuntó por su parte que “Netanyahu debería disculparse no con los ciudadanos de Qatar, sino con los ciudadanos de Israel” y mencionó entre los motivos “el 7 de octubre, la destrucción política, el intento de impulsar la ley de evasión (del reclutamiento) en tiempos de guerra e instaurar el gobierno más extremista y destructivo en la historia del país”.

Por otra parte, el líder del partido socialdemócrata israelí Los Demócratas, Yair Golan, criticó las “humillantes” disculpas de Netanyahu.

“Increíble. Ni con las familias de los secuestrados que fueron abandonados, ni con las familias cuyos seres queridos fueron asesinados, ni con los kibutz que fueron quemados, ni con los padres de los combatientes caídos, ni con los cientos de miles de reservistas que fueron vendidos a los ultraortodoxos. No se disculpó con ninguno de ellos”, reproch{o en un mensaje publicado en X.

“Pero sí ha pedido perdón al primer ministro de Qatar. Se disculpó con el hombre que financió la masacre de octubre con cientos de millones de dólares, con cuyo dinero se construyeron los túneles, se compraron las armas, se masacró a judíos y se secuestró a familias”, manifestó.

Donald Trump y Netanyahu | Foto: AFP

Para Golan, “Netanyahu se ha humillado e inclinado ante este hombre, un enemigo de Israel, un antisemita”. Considera así que “Netanyahu es débil y está siendo chantajeado. Fue y sigue siendo un colaborador incondicional de Hamás y Qatar. Y por esto no será perdonado, ni en este Yom Kipur ni en los próximos cien”, remarc{o

En el bombardeo israelí sobre la sede de la delegación de Hamás del 9 de septiembre en Doha murieron seis personas: cinco miembros del grupo palestino y un miembro de las Fuerzas Armadas de Qatar.

Este lunes Netanyahu se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca y durante el encuentro Netanyahu llamó a Al Thani para pedirle perdón por el ataque en una llamada a tres en la que también ha participado el mandatario estadounidense.