“Arrest Netanyahu”: imágenes de la gigante manifestación en Nueva York en rechazo a la estancia del primer ministro de Israel en la ONU

La protesta pide la captura de Netanyahu y rechaza las acciones israelíes en Gaza.

Esteban Jurado Pedraza

Pasante de redacción semana.com

26 de septiembre de 2025, 5:24 p. m.
Los manifestantes marchan hacia la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Multitudinarias protesta en Nueva York contra Netanyahu. | Foto: AFP

Este 26 de septiembre se presentaron varias manifestaciones y protestas rechazando la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la las Asamblea General número 80 de la Organización de Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés).

Los miles de manifestantes se concentraron en inmediaciones a Times Square, lugar emblemático de Manhattan, y se disponían a dirigirse hacia el edificio sede de la ONU.

Entre pancartas, banderas palestinas y carteles de protesta, los habitantes de la capital de mundo —entre ellos algunas comunidades judías— dieron un potente mensaje, durante el momento en que Netanyahu dio su discurso y decenas de delegaciones se salieron del recinto.

El lema de la protesta se denominó “Arrest Netanyahu”, en razón de que el jefe de Estado de Israel tiene una orden de captura vigente por parte de la Corte Penal Internacional, por crímenes de guerra y perpetuación de genocidio en Gaza.

En varios lugares de Times Square estuvieron conocidos organizadores del Foro del Pueblo y del Movimiento Juvenil Palestino, según el analista de investigación del Manhattan Institute, Stu Smith.

Contexto: Israel inició operación ofensiva terrestre en Gaza, en medio de fuertes críticas internacionales. “Está cometiendo un genocidio”

En video presentado por Smith en su cuenta de X, en una de las arengas más relevantes, una joven con prendas palestinas simbólicas hace el llamado a “Intifada”, que se define como una insurrección popular que protagonizan civiles palestinos ante las fuerzas de ocupación de Israel.

Además, los manifestantes exigen que Estados Unidos deje de financiar las acciones israelís en Gaza, las cuales han causado una fuerte crisis humanitaria en la franja y que ya es calificado a nivel mundial como genocidio.

Contexto: Netanyahu defiende la guerra en Gaza en la ONU. Delegación colombiana abandonó el recinto en protesta contra Israel A su llegada al atril, decenas de delegaciones de todo el mundo dejaron el recinto en protesta contra el primer ministro israelí.

Igualmente, denunciaron los crímenes que se han perpetuado en el territorio palestino, donde han habido violaciones a los derechos humanos, poco respeto por la prensa y una hambruna que azota sobre todo los niños que habitan el lugar.

¿Podrían arrestar a Netanyahu?

En teoría, Estados Unidos no hace parte de los tratados de la CPI, ya que se salió del Tratado de Roma en 2002, y desde entonces ha intentado desestabilizarla.

Por lo tanto, es poco probable que Netanyahu sea arrestado en Nueva York. Además, tiene inmunidad diplomática concedida por asistir a la ONU, mismo beneficio que se le otorga a todas delegaciones de los países miembro.

Sin embargo, si Netanyahu toca territorio que sí reconoce la CPI, sí podría ser detenido por las autoridades. Por esta razón, las protestas han acudido a la presión mediática y social.

