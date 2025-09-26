“Arrest Netanyahu”: imágenes de la gigante manifestación en Nueva York en rechazo a la estancia del primer ministro de Israel en la ONU

Este 26 de septiembre se presentaron varias manifestaciones y protestas rechazando la presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la las Asamblea General número 80 de la Organización de Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés).

Los miles de manifestantes se concentraron en inmediaciones a Times Square, lugar emblemático de Manhattan, y se disponían a dirigirse hacia el edificio sede de la ONU.

En estos momentos en Nueva York se prepara una gran movilización contra el genocidio en Palestina y contra la presencia de Benjamín Netanyahu en las Naciones Unidas. Ahora en Times Square: pic.twitter.com/qRZdSS4Xoq — alina ɗuarte (@AlinaDuarte_) September 26, 2025

Entre pancartas, banderas palestinas y carteles de protesta, los habitantes de la capital de mundo —entre ellos algunas comunidades judías— dieron un potente mensaje, durante el momento en que Netanyahu dio su discurso y decenas de delegaciones se salieron del recinto.

El lema de la protesta se denominó “Arrest Netanyahu”, en razón de que el jefe de Estado de Israel tiene una orden de captura vigente por parte de la Corte Penal Internacional, por crímenes de guerra y perpetuación de genocidio en Gaza.

A massive crowd of thousands is marching through NYC to the UN with @palyouthmvmt shutting down Manhattan to demand Netanyahu’s arrest and protest his speech at the UN General Assembly where state representatives just walked out en masse during his address. pic.twitter.com/KCl0gipT1X — Gerard (@GerardDalbon) September 26, 2025

En varios lugares de Times Square estuvieron conocidos organizadores del Foro del Pueblo y del Movimiento Juvenil Palestino, según el analista de investigación del Manhattan Institute, Stu Smith.

En video presentado por Smith en su cuenta de X, en una de las arengas más relevantes, una joven con prendas palestinas simbólicas hace el llamado a “Intifada”, que se define como una insurrección popular que protagonizan civiles palestinos ante las fuerzas de ocupación de Israel.

BREAKING: Protesters in Times Square this morning demanded the arrests of both “war criminal Benjamin Netanyahu” and NYC Mayor Eric Adams.



One speaker declared: “In our thousands we are here to demand the arrest of Netanyahu, the arrest of Eric Adams and all of these war… pic.twitter.com/9PxHjAxBdf — Stu Smith (@thestustustudio) September 26, 2025

Además, los manifestantes exigen que Estados Unidos deje de financiar las acciones israelís en Gaza, las cuales han causado una fuerte crisis humanitaria en la franja y que ya es calificado a nivel mundial como genocidio.

Igualmente, denunciaron los crímenes que se han perpetuado en el territorio palestino, donde han habido violaciones a los derechos humanos, poco respeto por la prensa y una hambruna que azota sobre todo los niños que habitan el lugar.

📺 TV en DIRECTO | Así está la protesta contra el genocidio de Gaza convocada en Times Square a la misma hora que Netanyahu habla en la Asamblea de las Naciones Unidas https://t.co/5QtX3U1mzW pic.twitter.com/vknFi8FX9e — EL PAÍS (@el_pais) September 26, 2025

¿Podrían arrestar a Netanyahu?

En teoría, Estados Unidos no hace parte de los tratados de la CPI, ya que se salió del Tratado de Roma en 2002, y desde entonces ha intentado desestabilizarla.

🇵🇸Thousands are marching to the United Nations in NYC to say ARREST NETANYAHU — END THE GAZA GENOCIDE!



As our "leaders" turn a blind eye to the atrocities of the US-Israeli genocide, thousands of us are taking to the streets to demand the UN uphold international law! pic.twitter.com/yOSrvAqyNF — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) September 26, 2025

Por lo tanto, es poco probable que Netanyahu sea arrestado en Nueva York. Además, tiene inmunidad diplomática concedida por asistir a la ONU, mismo beneficio que se le otorga a todas delegaciones de los países miembro.