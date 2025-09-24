Suscribirse

Trump denuncia “eventos muy siniestros” y abre una investigación contra la ONU luego de su aparatoso paso en la asamblea

Debido a que las escaleras mecánicas se averiaron, su telepromter se dañó y el sonido dejó de funcionar, el presidente ha arremetido contra la ONU y señaló un presunto sabotaje.

Redacción Mundo
25 de septiembre de 2025, 2:38 a. m.
El presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos publicó una carta en la que señala que el martes, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, “ocurrió una verdadera desgracia. ¡No uno, ni dos, sino tres eventos muy siniestros!“.

El martes, al llegar al recinto donde se llevó a cabo la importante reunión mundial —que tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos— el presidente se dirigía a la sala junto con su esposa y primera dama, Melania Trump, cuando, al subir las escaleras mecánicas, estas se detuvieron en seco.

“Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero. Simplemente, nos agarrábamos firmemente del pasamanos, o habría sido un desastre“, escribió el presidente en una publicación que compartió por X.

ONU
El presidente Trump tuvo que detener su discurso porque el telepromter dejó de funcionar. | Foto: AP

“Esto fue un sabotaje absoluto“, sostuvo. Ese día más tarde, el mandatario y la Casa Blanca sentenciaron que abrieron una investigación al respecto, debido a que días antes, un reportaje de The London Times señaló que los trabajadores de la ONU habían bromeado con que podrían apagar las escaleras cuando el jefe de Estado llegara a las instalaciones.

Contexto: Petro rompe el silencio por el retiro de la delegación de Trump mientras hablaba en la ONU: “Debilidad intelectual”

“¡Los que lo hicieron deberían ser arrestados!“, determinó Trump en su carta.

Pasado el momento incómodo, y durante su intervención frente a sus homólogos mundiales y “frente a una multitud televisiva de millones de personas de todo el mundo y líderes importantes en la Sala, mi teleprompter no funcionó“, escribió.

Contexto: Estados Unidos se pronuncia tras discurso de Petro en la Asamblea de la ONU: “Seguiremos usando nuestra fuerza”

“Estaba completamente oscuro. Inmediatamente pensé: ‘¡Guau! Primero el incidente de la escalera mecánica, y ahora un teleprompter defectuoso. ¿Qué clase de lugar es este?’“, recordó. ”Luego procedí a dar un discurso sin teleprompter, que se activó unos 15 minutos después".

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump arrive for the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) on September 23, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this year’s theme for the annual global meeting being “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.” (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
El presidente de EE. UU. y su esposa, Melania Trump, a la llegada a la Asamblea General de la ONU el martes 23 de septiembre. | Foto: Getty Images

“La buena noticia es que el discurso recibió excelentes críticas. Quizás apreciaron el hecho de que muy pocas personas podrían haber hecho lo que yo hice”, aseveró en su publicación.

Contexto: Encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses se opone a un Nobel de la Paz para Trump

“Y tercero, después de dar el discurso, me dijeron que el sonido estaba completamente apagado en el auditorio donde se pronunció, que los líderes mundiales, a menos que usaran los auriculares de los intérpretes, no podían oír nada”, continuó.

De acuerdo con su testimonio, al terminar su intervención se dirigió a su esposa, a quien le preguntó qué le había parecido, y ella le respondió que no pudo oír “ni una palabra” de lo que dijo.

“Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados”, lanzó el presidente.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El sonido dejó de funcionar durante el discurso de Trump. | Foto: AFP

“Envío una copia de esta carta al Secretario General (de la ONU) y exijo una investigación inmediata”, notificó Trump. “No me extraña que las Naciones Unidas no hayan podido hacer el trabajo para el que fueron creadas”.

Y cerró su nota al asegurar que el Servicio Secreto de Estados Unidos está detrás de una investigación para descubrir si los errores fueron planeados para sabotear la presencia del presidente.

Por su parte, la ONU compartió un comunicado en que justificaron que las escaleras se pudieron haber detenido como parte de un sistema de seguridad que hace parte del mecanismo de las mismas, debido a que un camarógrafo, que estaba frente al presidente filmando su entrada, pudo haber activado los sensores de emergencia en la parte de arriba de las escaleras.

Sin embargo, el comunicado no hacía referencia a la avería del telepromter ni del sonido.

