El presidente de Estados Unidos publicó una carta en la que señala que el martes, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, “ocurrió una verdadera desgracia. ¡No uno, ni dos, sino tres eventos muy siniestros!“.

El martes, al llegar al recinto donde se llevó a cabo la importante reunión mundial —que tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos— el presidente se dirigía a la sala junto con su esposa y primera dama, Melania Trump, cuando, al subir las escaleras mecánicas, estas se detuvieron en seco.

“Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero. Simplemente, nos agarrábamos firmemente del pasamanos, o habría sido un desastre“, escribió el presidente en una publicación que compartió por X.

“Esto fue un sabotaje absoluto“, sostuvo. Ese día más tarde, el mandatario y la Casa Blanca sentenciaron que abrieron una investigación al respecto, debido a que días antes, un reportaje de The London Times señaló que los trabajadores de la ONU habían bromeado con que podrían apagar las escaleras cuando el jefe de Estado llegara a las instalaciones.

“¡Los que lo hicieron deberían ser arrestados!“, determinó Trump en su carta.

Pasado el momento incómodo, y durante su intervención frente a sus homólogos mundiales y “frente a una multitud televisiva de millones de personas de todo el mundo y líderes importantes en la Sala, mi teleprompter no funcionó“, escribió.

“Estaba completamente oscuro. Inmediatamente pensé: ‘¡Guau! Primero el incidente de la escalera mecánica, y ahora un teleprompter defectuoso. ¿Qué clase de lugar es este?’“, recordó. ”Luego procedí a dar un discurso sin teleprompter, que se activó unos 15 minutos después".

“La buena noticia es que el discurso recibió excelentes críticas. Quizás apreciaron el hecho de que muy pocas personas podrían haber hecho lo que yo hice”, aseveró en su publicación.

“Y tercero, después de dar el discurso, me dijeron que el sonido estaba completamente apagado en el auditorio donde se pronunció, que los líderes mundiales, a menos que usaran los auriculares de los intérpretes, no podían oír nada”, continuó.

De acuerdo con su testimonio, al terminar su intervención se dirigió a su esposa, a quien le preguntó qué le había parecido, y ella le respondió que no pudo oír “ni una palabra” de lo que dijo.

“Esto no fue una coincidencia, fue un triple sabotaje en la ONU. Deberían estar avergonzados”, lanzó el presidente.

“Envío una copia de esta carta al Secretario General (de la ONU) y exijo una investigación inmediata”, notificó Trump. “No me extraña que las Naciones Unidas no hayan podido hacer el trabajo para el que fueron creadas”.

Y cerró su nota al asegurar que el Servicio Secreto de Estados Unidos está detrás de una investigación para descubrir si los errores fueron planeados para sabotear la presencia del presidente.

Por su parte, la ONU compartió un comunicado en que justificaron que las escaleras se pudieron haber detenido como parte de un sistema de seguridad que hace parte del mecanismo de las mismas, debido a que un camarógrafo, que estaba frente al presidente filmando su entrada, pudo haber activado los sensores de emergencia en la parte de arriba de las escaleras.