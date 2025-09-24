Suscribirse

Estados Unidos

Encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses se opone a un Nobel de la Paz para Trump

El rechazo supera ampliamente al apoyo entre quienes consideran que sus políticas no reflejan un legado de paz.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 9:42 p. m.
Donald Trump
Según una encuesta del Washington Post-Ipsos, la mayoría de los estadounidenses considera que Donald Trump no merece el Premio Nobel de la Paz. (AP Photo/Alex Brandon) | Foto: AP

Una encuesta del Washington Post en colaboración con Ipsos, realizada entre el 11 y el 15 de septiembre de 2025, dejó un mensaje claro: el 76 por ciento de los estadounidenses considera que Donald Trump no merece ganar el Premio Nobel de la Paz, frente a un 22 por ciento que sí lo apoya.

El estudio, en el que participaron 2.513 adultos, tiene un margen de error de aproximadamente dos puntos porcentuales.

Contexto: La condición que puso Macron para que Trump se pueda ganar el premio Nobel de Paz

Una brecha entre la ambición y la percepción pública

El amplio rechazo a la aspiración de Donald Trump de recibir el Premio Nobel de la Paz evidencia la distancia entre la imagen que proyecta y cómo lo perciben los estadounidenses.

Aunque el expresidente ha buscado durante años reconocimiento por su papel en política exterior, la mayoría de los ciudadanos mantiene fuertes críticas a su gestión de los conflictos internacionales, en particular en escenarios como Ucrania y Gaza.

La encuesta también recordó la polémica que rodeó el Nobel otorgado a Barack Obama en 2009.

En retrospectiva, más de la mitad de los estadounidenses cree que el demócrata no merecía aquel premio.

Las opiniones sobre si merece el Premio Nobel de la Paz están profundamente divididas, según las líneas partidistas: alrededor del 49 por ciento de los republicanos dice que sí, mientras que el 49 por ciento dice que no, en comparación con solo el 14 por ciento de los independientes y el 3 por ciento de los demócratas.

Sin embargo, en el caso de Trump, la desaprobación es todavía más contundente, lo que marca un contraste significativo entre ambos expresidentes.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El presidente Trump insiste en ser reconocido por su política exterior, pero la mayoría de los estadounidenses no lo ve como un candidato al Nobel. | Foto: AFP

Polarización en el electorado republicano

Aunque Trump conserva un núcleo duro de apoyo dentro del Partido Republicano, la opinión sobre el Nobel lo divide incluso en sus propias filas.

Casi la mitad de los votantes conservadores rechaza la idea de premiarlo, lo que refleja cómo su figura sigue generando tensiones internas y evidencia la fragilidad del consenso en torno a su liderazgo.

Para gran parte de los estadounidenses, el Nobel de la Paz no se limita a logros diplomáticos concretos, sino que representa valores de reconciliación y compromiso con la paz global.

En ese sentido, la trayectoria de Trump, marcada por políticas confrontativas y discursos polarizantes, parece chocar con la tradición del galardón.

Las encuestas muestran que la aprobación de Trump ha disminuido en los últimos días. La última encuesta de YouGov/ Economist situó su índice de aprobación en un mínimo histórico, con un 39 % de aprobación y un 57 % de desaprobación.

Contexto: Trump pierde la batalla en su camino al Nobel de la Paz: esta es la razón que lo dejó fuera del juego

La semana pasada, la encuestadora le dio al presidente entre un 41 % y un 54 % de desaprobación.

Aunque la decisión sobre el Nobel de la Paz corresponde únicamente al comité en Noruega, la encuesta del Washington Post e Ipsos deja en claro que una eventual nominación de Trump no contaría con respaldo popular en su propio país.

Más allá de las aspiraciones personales del expresidente, la opinión pública refleja que su legado internacional sigue siendo motivo de controversia y división.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él es el joven desaparecido en México que encendió las alarmas tras el hallazgo de los cadáveres de los artistas colombianos

2. Arde escándalo en el FPC: histórico club denunció presunto amaño de partidos por parte de sus jugadores

3. Mujer que infiltró la seguridad presidencial, disfrazada de capitana, dijo que era “informante” del Ejército

4. Caos aéreo en EE. UU. : United y American Airlines paralizan todos sus vuelos por misteriosas fallas técnicas

5. No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosDonald TrumpNobel de la Pazencuesta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.