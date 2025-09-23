La Casa Blanca estalla tras los inconvenientes de Trump en la ONU: “Debe ser despedido e investigado de inmediato”

Este martes se llevó a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Durante el importante evento, que conglomeró líderes de Estado de todo el mundo, se presentaron una serie de inconvenientes que involucró al presidente Donald Trump.

Una de esas, fue cuando el mandatario estaba entrando al establecimiento en la Gran Manzana, junto con su esposa y la primera dama estadounidense Melania Trump, cuando la escalera mecánica dejó de funcionar. Más tarde, durante su intervención, el telepromter del presidente dejó de funcionar, lo que provocó interrupciones de su discurso.

El presidente Trump y la primera dama, Melania, subieron a la escalera y esta de inmediato se averió. | Foto: Getty Images

Ante la situación, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sentenció en una publicación en su perfil de X que “si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado de inmediato”, en referencia con un reportaje de The Times of London del pasado domingo.

“Si descubrimos que se trataba de funcionarios de la ONU que intentaban deliberadamente poner fin a Trump y Melania, bueno, más vale que esas personas rindan cuentas”, dijo más tarde Leavitt a Fox News.

Trump y su esposa tuvieron que subir por la escalera mecánica detenida. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el medio británico, el personal de la ONU bromeó al insinuar que podrían apagar las escaleras cuando el republicano entrara al recinto.

🚨🇺🇸| #ULTIMAHORA: La Secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirma que los problemas con la escalera mecánica, el teleprompter y el audio en la ONU "no parecen una coincidencia":



"Si descubrimos que se trataba de funcionarios de la ONU que intentaban deliberadamente poner fin… pic.twitter.com/40jcv0fqy9 — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) September 24, 2025

“Nuestro técnico, que se encontraba en el lugar, reinició la escalera mecánica en cuanto la delegación subió al segundo piso”, detalló Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU. Según su testimonio a Fox News que antes de que Trump entrara al evento, una persona bloqueó las escaleras al bajar corriendo mientras estas iban hacia arriba, lo que causó que las alarmas se activaran.

Donald Trump indicó en su discurso que su telepromter se había dañado. | Foto: AFP

“Una investigación posterior, que incluyó una lectura de la unidad central de procesamiento de la máquina, indicó que la escalera mecánica se había detenido tras activarse un mecanismo de seguridad integrado en el peldaño de peine en la parte superior de la escalera. Este mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente en el engranaje”, agregó.