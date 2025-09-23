Suscribirse

Estados Unidos

La Casa Blanca estalla tras los inconvenientes de Trump en la ONU: “Debe ser despedido e investigado de inmediato”

El mandatario vivió varios momentos incómodos que, de acuerdo con su administración, “no fueron coincidencia”.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 1:54 a. m.
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: U.S. President Donald Trump arrives for the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) on September 23, 2025 in New York City. This year’s theme for the annual global meeting is:“Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.” Gaza and Ukraine are just two of the global emergencies that world leaders will look to address. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: Getty Images

Este martes se llevó a cabo la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Durante el importante evento, que conglomeró líderes de Estado de todo el mundo, se presentaron una serie de inconvenientes que involucró al presidente Donald Trump.

Una de esas, fue cuando el mandatario estaba entrando al establecimiento en la Gran Manzana, junto con su esposa y la primera dama estadounidense Melania Trump, cuando la escalera mecánica dejó de funcionar. Más tarde, durante su intervención, el telepromter del presidente dejó de funcionar, lo que provocó interrupciones de su discurso.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump arrive for the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) on September 23, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this year’s theme for the annual global meeting being “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.” (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
El presidente Trump y la primera dama, Melania, subieron a la escalera y esta de inmediato se averió. | Foto: Getty Images

Ante la situación, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sentenció en una publicación en su perfil de X que “si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado de inmediato”, en referencia con un reportaje de The Times of London del pasado domingo.

Contexto: Donald Trump cambia de posición y dice que “Ucrania está en condiciones de luchar y recuperar todo su territorio”

“Si descubrimos que se trataba de funcionarios de la ONU que intentaban deliberadamente poner fin a Trump y Melania, bueno, más vale que esas personas rindan cuentas”, dijo más tarde Leavitt a Fox News.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: U.S. President Donald Trump (C) and first lady Melania Trump (R) walk up an escalator as they arrive to the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters on September 23, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this year’s theme for the annual global meeting being “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.” (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
Trump y su esposa tuvieron que subir por la escalera mecánica detenida. | Foto: Getty Images

De acuerdo con el medio británico, el personal de la ONU bromeó al insinuar que podrían apagar las escaleras cuando el republicano entrara al recinto.

Contexto: Gustavo Petro pidió investigar a Donald Trump en medio de su discurso ante la Asamblea General de la ONU

“Nuestro técnico, que se encontraba en el lugar, reinició la escalera mecánica en cuanto la delegación subió al segundo piso”, detalló Stéphane Dujarric, el portavoz del secretario general de la ONU. Según su testimonio a Fox News que antes de que Trump entrara al evento, una persona bloqueó las escaleras al bajar corriendo mientras estas iban hacia arriba, lo que causó que las alarmas se activaran.

El mandatario pronunció su primer discurso en la ONU luego de su regreso al poder.
Donald Trump indicó en su discurso que su telepromter se había dañado. | Foto: AFP

“Una investigación posterior, que incluyó una lectura de la unidad central de procesamiento de la máquina, indicó que la escalera mecánica se había detenido tras activarse un mecanismo de seguridad integrado en el peldaño de peine en la parte superior de la escalera. Este mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente en el engranaje”, agregó.

El incómodo momento no fue el único que enfrentó Trump este martes. En medio de su discurso, el telepromter se averió. “Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, sin embargo, y así se habla más desde el corazón, solo puedo decir que quien esté operando este teleprompter está en serios problemas”, dijo entonces, provocando risas entre los asistentes.

