Estados Unidos

ONU responde a la Casa Blanca tras acusaciones de sabotaje contra Trump: EE. UU. pide investigar y castigar a los responsables

El presidente Trump enfrentó varios problemas durante su presentación ante la ONU.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 9:46 p. m.
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 23: U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump arrive for the 80th session of the UN’s General Assembly (UNGA) on September 23, 2025 in New York City. World leaders convened for the 80th Session of UNGA, with this year’s theme for the annual global meeting being “Better together: 80 years and more for peace, development and human rights.” (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
El presidente Donald Trump y la primera dama de EE. UU., Melania, vivieron un incómodo momento al llegar a la Asamblea General de la ONU. | Foto: Getty Images

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que tuvo lugar en Estados Unidos el martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, enfrentó una serie de inconvenientes sobre los cuales la Casa Blanca ha exigido una investigación.

Cuando el mandatario y su esposa, Melania Trump, llegaron al recinto en Nueva York y pisaron el primer escalón de la escalera mecánica, esta se detuvo por completo. El momento quedó captado y evidenciado por la prensa que registraba la entrada de los presidentes del mundo.

Más tarde, en medio de su alocución, el jefe de Estado tuvo que detenerse porque el telepromter se dañó. Incluso señaló que la persona encargada del aparato estaría en “graves problemas”.

ONU
U.S. President Donald Trump addresses the 80th session of the United Nations General Assembly, Tuesday, Sept. 23, 2025. (AP Photo/Richard Drew) | Foto: AP

Después del importante evento, la Casa Blanca aseguró que aquellos errores se trataron de un sabotaje a la presentación del mandatario, por lo que se abriría una investigación al respecto y que los responsables pagarían las consecuencias.

Por su parte, funcionarios de la ONU han asegurado que no se trató de ningún acto ilícito ni en contra del republicano.

Sin embargo, no ha sido suficiente para la administración de Trump. La portavoz de la Casa blanca, Karoline Leavitt, trinó en X: “Si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado de inmediato”.

Y sostuvo su postura en una entrevista con el medio conservador Fox News.

“Sé que tenemos gente, incluido el Servicio Secreto de Estados Unidos, que está investigando esto para intentar llegar al fondo del asunto”, aseguró.

Ante la situación, la ONU emitió un comunicado en el que explicó que la escalera mecánica se pudo haber detenido por un sistema de seguridad, debido a que al frente del presidente estaba un camarógrafo que pudo haber activado las alarmas de esta, provocando su avería.

“El mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente en el engranaje. Es posible que el videógrafo haya activado inadvertidamente la función de seguridad descrita anteriormente”, se lee en el informe de Naciones Unidas.

ONU
President Donald Trump, center, and First Lady Melania Trump, upper right, walk up the escalator after it stalled as he rode up to the General Assembly Hall, Tuesday, Sept. 23, 2025, at U.N. headquarters. (AP Photo/Stefan Jeremiah) | Foto: AP

“Nuestro técnico, que se encontraba en el lugar, reinició la escalera mecánica en cuanto la delegación subió al segundo piso. Una investigación posterior, que incluyó una lectura de la unidad central de procesamiento de la máquina, indicó que la escalera mecánica se había detenido tras activarse un mecanismo de seguridad integrado en el peldaño de peine en la parte superior de la escalera mecánica”, continúa el texto.

“Este mecanismo de seguridad está diseñado para evitar que personas u objetos queden atrapados accidentalmente en el engranaje. Es posible que el videógrafo haya activado inadvertidamente la función de seguridad descrita anteriormente”, concluye.

WASHINGTON, DC - MARCH 17: White House Press Secretary Karoline Leavitt conducts a news conference in the Brady Press Briefing Room at the White House on March 17, 2025 in Washington, DC. Leavitt talked about U.S. airstrikes on Houthi rebels in Yemin, the deportation of Venezuelans to El Salvador and whether the Trump administration will conform with federal judges' orders. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
WASHINGTON, DC - MARCH 17: White House Press Secretary Karoline Leavitt conducts a news conference in the Brady Press Briefing Room at the White House on March 17, 2025 in Washington, DC. Leavitt talked about U.S. airstrikes on Houthi rebels in Yemin, the deportation of Venezuelans to El Salvador and whether the Trump administration will conform with federal judges' orders. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) | Foto: Getty Images

No obstante, no se amplió sobre el daño del telepromter hasta el momento.

El martes, 23 de septiembre, en horas de la tarde, el presidente Trump escribió en sus redes sociales:

“El teleprompter se rompió y la escalera mecánica se detuvo repentinamente mientras subíamos al podio, pero ambos eventos probablemente hicieron que el discurso fuera más interesante de lo que habría sido de otro modo. Siempre es un honor hablar en las Naciones Unidas, incluso si su equipo está algo defectuoso”.

