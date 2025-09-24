Suscribirse

Política

“No solo con palabras se entiende al ser humano”: Petro se radicalizó en la ONU tras arremeter contra Trump

El mandatario colombiano criticó abiertamente el discurso que dio el presidente de Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Redacción Semana
24 de septiembre de 2025, 8:23 p. m.
Donald Trump Gustavo Petro
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: AP / Presidencia

Este miércoles 24 de septiembre, un día después del discurso que dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el que lanzó agudas pullas contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el jefe de Estado colombiano agudizó su postura.

En un evento que se desarrolló en Naciones Unidas con varios mandatarios, Petro lanzó una particular frase, al insistir en la necesidad de que se conforme un ejército de la “salvación del mundo” para repeler los ataques a Gaza, incluidos los que, dijo, vienen de Estados Unidos en esa zona de Oriente Medio.

Contexto: “Vamos a quitar el carro, vamos a quitar la casa”: Petro lanzó llamativa reflexión en evento con presidentes en la ONU

“Yo propuse un ejército de la salvación del mundo, pero hasta ahora Indonesia ha respondido con un ‘sí’, aprendí en mi juventud que no solo con palabras se entiende el ser humano”, expresó el jefe de Estado colombiano.

Cabe señalar que una de las críticas más agudas que recibió el discurso que emitió Trump, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, provino de Gustavo Petro.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se dirige al 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Pamela Smith)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se dirige en el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025, en la sede de la ONU. (Foto AP/Pamela Smith) | Foto: AP

“Ha acabado el discurso de Trump, contrario a la humanidad y a sus intereses. Pues puedo yo decir los errores de la política de Trump, frente al narcotráfico, porque lo está impulsando, frente a la crisis climática”, cuestionó el mandatario colombiano.

Sumado a ello, afirmó: “Porque la va a agudizar, frente a la inmigración, porque va a crear más guerras y, en el fondo, frente a una enorme crisis que ya la humanidad vive y que tiene que frenar de inmediato”.

De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump.
Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: AFP

“Si queremos que los hijos de todas y de todos, en todos los puntos del planeta, vivan, por lo menos vivan, y ojalá vivan mejor que nosotros. Hoy se ha mostrado en Naciones Unidas esa fuerza negativa”, insistió el presidente colombiano, haciendo referencia al discurso de Trump.

Recalcó: “Es una fuerza contraria a la vida, una fuerza profundamente ignorante, oscurantista, que nos trata de devolver a los tiempos de Hitler, y siguiendo el ejemplo en esos tiempos de Hitler, de la humanidad, pues hay que derrotar a Hitler”.

Sobre los cuestionamientos de Petro a Trump, se pronunció la portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos.

“La reacción del Gobierno americano no ha sido muy contundente hasta el momento, porque estamos enfocados en la acción y no en la retórica que puedan tener otros líderes”, manifestó Natalia Molano a SEMANA.

Contexto: Estados Unidos se pronuncia tras discurso de Petro en la Asamblea de la ONU: “Seguiremos usando nuestra fuerza”

Finalmente, aseguró: “Lo que el presidente Trump enfocó en su discurso fue resaltar los ejemplos de la fortaleza de la acción para resolver los asuntos que están más presentes en el hemisferio occidental, cada líder tiene el derecho a expresar su perspectiva, pero no cambia nada la trayectoria de Estados Unidos y sus prioridades”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Brasil le robó millonario negocio a Estados Unidos: así es como está negociando con China

2. “Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

3. Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

4. La ‘pulla’ de Luz Adriana Camargo a la fiscal del caso contra Nicolás Petro: “Se requiere de lealtad institucional”

5. Isabella Ladera reapareció en redes sociales y dejó un sorprendente mensaje: “Lo que te atraviesa, te transforma”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroONUDonald Trump

Noticias Destacadas

Armando Benedetti.

“Sí o sí va la constituyente”: Armando Benedetti entrega detalles del proceso que adelanta el Gobierno nacional

Redacción Semana
Rueda de prensa de la oposición sobre las misiones de censura

Congresista pide que la Corte Penal Internacional investigue los crímenes del antiguo secretariado de las Farc

Redacción Semana
Donald Trump Gustavo Petro

“No solo con palabras se entiende al ser humano”: Petro se radicalizó en la ONU tras arremeter contra Trump

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.