MUNDO

Trump llenó de elogios a un presidente latinoamericano en la ONU, tras discusiones por aranceles, y las redes sociales estallaron

El presidente norteamericano aseguró que sintió una “excelente química” con su homologo en la sede de la ONU

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025, 5:32 p. m.
ONU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 23 de septiembre de 2025. (Foto AP/Richard Drew) | Foto: AP

Se mostraron los dientes aunque se fueron con la promesa de una cita: en plena crisis entre Estados Unidos y Brasil, Donald Trump y Lula expusieron sus divergencias en la ONU, pero se reunirán la semana próxima tras haber sentido una “excelente química”, según el estadounidense.

El presidente brasileño abrió la Asamblea General de las Naciones Unidas con un discurso contra la “injerencia en asuntos internos” de su país, en medio de tensiones diplomáticas con Washington por sus presiones a Brasil en favor del exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

Sin nombrar a Estados Unidos ni a Trump, a quien otras veces ha llamado “emperador”, Lula criticó a nostálgicos de “antiguas hegemonías” y denunció “medidas unilaterales y arbitrarias” contra las instituciones y la economía de Brasil.

Cuando Donald Trump comenzó a hablar de Brasil, las cámaras enfocaron a Lula, al parecer sorprendido ante el aviso de sus asesores de que era momento de prestar atención.

Con una sonrisa, Trump se explayó sobre su par brasileño: “Pareció un hombre muy agradable. Le caí bien, él me cayó bien, y yo sólo hago negocios con personas que me caen bien”.

Dijo que, en ese encuentro fugaz, el primero entre ambos líderes, estos acordaron reunirse la semana próxima, sin dar más detalles.

El canciller brasileño, Mauro Vieira, detalló más tarde a la CNN que la reunión tendrá que ser “por teléfono o videoconferencia” ya que Lula regresará el miércoles a Brasil y “tiene una agenda muy ocupada”.

El presidente brasileño se había mostrado previamente dispuesto al diálogo. “Queremos negociar (...) y no hay nadie para conversar” al otro lado del teléfono, se quejó en agosto.

Además de aranceles de 50% a varios productos brasileños, Estados Unidos impuso sanciones consulares y financieras a funcionarios y a jueces de la corte suprema que condenaron a Bolsonaro.

Contexto: “Nadie está desafiando a Trump como Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil”

Precisamente, algunos aliados del expresidente brasileño han reconocido haberse sorprendido por este cambio de tono del jefe de la Casa Blanca hacia Lula, después de los intentos de uno y otro por descalificarse en los últimos tiempos.

El vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, expresó su confianza en que la buena sintonía que experimentaron en la víspera los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en los pasillos de la sede de la ONU sirva para superar el ‘impasse’ diplomático provocado por los aranceles de Estados Unidos.

Lula da Silva y Donald Trump
Lula da Silva y Donald Trump | Foto: AFP

Alckmin confirmó que esa “buena química” va a ayudar a “encontrar la mejor solución para resolver el ‘tarifazo’ injustificado” de la Administración Trump sobre algunas exportaciones brasileñas, que llegan algunas al 50 por ciento.

El ‘segundo’ del presidente Lula destacó que de los diez productos que Brasil más compra a Estados Unidos, ocho de ellos tienen gravamen cero. “Vamos a trabajar para encontrar la mejor solución a este problema”, ha dicho en declaraciones a los medios desde Río de Janeiro, informa la prensa brasileña.

Con información de AFP y Europa Press*

