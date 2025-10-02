Suscribirse

Mundo

Grupo terrorista Hamás elogia a Gustavo Petro tras expulsión de diplomáticos israelíes de Colombia

El grupo yihadista armado emitió un comunicado en el que se refirió a la última decisión del mandatario colombiano.

Redacción Mundo
2 de octubre de 2025, 8:49 p. m.
Hamás agradeció al presidente Gustavo Petro por prohibir exportaciones de carbón a Israel.
Hamás agradeció al presidente Gustavo Petro por prohibir exportaciones de carbón a Israel | Foto: Semana/Getty Images

El grupo terrorista Hamás emitió un pronunciamiento tras la decisión del presidente Gustavo Petro de expulsar del país a miembros del cuerpo diplomático de Israel en Colombia.

“Aplaudimos la decisión del presidente colombiano de expulsar a los miembros de la misión diplomática sionistas en su país y cancelar el acuerdo de libre comercio con la ocupación en respuesta al crimen de interceptar la flotilla cuando iba a Gaza para romper el injusto bloqueo impuesto por el Ejército de ocupación fascista”, dijo el grupo terrorista.

Así, elogió “las posiciones del Gobierno colombiano y del presidente Gustavo Petro” y “sus pasos contra las criminales políticas sionistas y en apoyo a los derechos del pueblo palestino, especialmente ante la brutal guerra de exterminio” en la Franja, según recogió el diario palestino Filastin.

Mensaje emitido por el grupo terrorista
Mensaje emitido por el grupo terrorista | Foto: X/@UltimaHoraCR

“Pedimos a los países árabes e islámicos y a todos los países del mundo que adopten las medidas necesarias para castigar y aislar a la ocupación, y para presionarla para que detenga sus crímenes contra nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestros lugares sagrados”, dijo Hamás en el comunicado.

El comunicado fue publicado después de que Petro anunciara su decisión y denunciara que las activistas colombianas fueron “detenidas en aguas internacionales”.

Contexto: Congresista estadounidense arremete contra Gustavo Petro tras expulsión de diplomáticos israelíes

El mandatario colombiano rompió las relaciones con Israel en 2024. La embajada se convirtió en consulado tras esa medida y en la actualidad tenía 40 empleados, entre ellos cuatro israelíes con estatus diplomático.

Petro calificó en la red X la detención de la flotilla como un “crimen internacional” cometido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Un combatiente palestino de Hamas precede a los vehículos de la Cruz Roja Internacional (CICR) cuando llegan a Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, para recibir a tres rehenes israelíes como parte del séptimo intercambio de rehenes-prisioneros el 22 de febrero de 2025. Tres rehenes israelíes más fueron liberados por militantes de Hamas en una ceremonia en el centro de Gaza el 22 de febrero, después de que otros dos fueron liberados en la parte sur del territorio palestino. (Foto de Bashar TALEB / AFP)
Hamás ha secuestrado y torturado a civiles israelíes en Medio Oriente | Foto: AFP

De acuerdo con el presidente, hay dos colombianas “detenidas”.

La Presidencia exigió a Israel su “inmediata liberación” y rechazó “con firmeza cualquier acto que vulnere la integridad física, la libertad y los derechos humanos de ciudadanos colombianos en el exterior”.

El Ministerio israelí de Relaciones Exteriores declaró que su país detuvo “varios barcos” del grupo de embarcaciones que viajaban a Gaza, pero dijo que no hubo incidentes.

Petro es uno de los mayores críticos de Netanyahu, a quien tilda de “genocida” por la guerra en Gaza. También llama “cómplice” del “genocidio” al mandatario estadounidense Donald Trump.

Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas en la flotilla detenida cerca a Gaza.
Manuela Bedoya y Luna Barreto, colombianas en la flotilla detenida cerca a Gaza. | Foto: Captura de pantalla de X

La semana pasada el líder colombiano asistió a una protesta propalestina en Nueva York en la que invitó al ejército de Estados Unidos a “desobedecer” a Trump.

Washington consideró esos comentarios “imprudentes e incendiarios” y le retiró la visa a Petro.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hombre fue grabado realizando actos obscenos en plena sala de la Biblioteca Luis Ángel Arango: esta es la denuncia

2. Gustavo Petro respondió a Mario Díaz-Balart: “En Colombia no hay diplomáticos de Hamás”

3. Concepto del procurador a la Corte Constitucional podría cambiar la facultad de la JEP para expulsar comparecientes

4. Grupo terrorista Hamás elogia a Gustavo Petro tras expulsión de diplomáticos israelíes de Colombia

5. Fecode anuncia paro nacional en Colombia: fecha y razones de la movilización

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HamásGustavo PetroIsrael

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.