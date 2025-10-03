El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió este viernes un ultimátum a Hamás para que acepte su acuerdo de paz en Gaza antes de las 5 de la tarde del domingo (hora de Colombia) o enfrentará “el infierno total”.

Hamás tiene hasta el “domingo por la noche a las seis (6) p. m., hora de Washington D. C.”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. “Si este acuerdo final no se alcanza, el infierno total, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, informó.

Trump convocó a los “palestinos inocentes” a evacuar una zona no especificada, en previsión de un posible ataque contra las fuerzas restantes del grupo terrorista Hamás, que permanecen en Gaza en medio de la guerra entre Israel y el grupo yihadista, responsable de los ataques del 7 de octubre.

Donald Trump asegura que los miembros de Hamás "está rodeados". | Foto: NurPhoto via Getty Images

La mayoría de los combatientes de Hamás “están rodeados y atrapados militarmente, esperando solo mi orden para que sus vidas sean destruidas rápidamente. En cuanto al resto, sabemos dónde están y quiénes son, y serán buscados y asesinados”, dijo el mandatario estadounidense a través de su red social, Truth Social, en la que hizo el llamado.

“Pido a todos los palestinos inocentes que abandonen inmediatamente esta zona, donde podría haber una gran cantidad de muertes, y se dirijan a zonas más seguras de Gaza. Todos serán bien atendidos por quienes están listos para ayudar. ¡Afortunadamente para Hamás, tendrán una última oportunidad!”, manifestó Trump sin dar más detalles al respecto.

La propuesta de paz de Trump, tras casi dos años de devastadores ataques israelíes contra Gaza, fue respaldada por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero hasta ahora no ha sido aceptada por el grupo terrorista Hamás, que pidió más tiempo para estudiarla.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dio un ultimátum al grupo terrorista. | Foto: Getty Images

“Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump [...] e informó a los mediadores que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo”, declaró bajo anonimato un alto mando del movimiento a la AFP.

El plan contempla, entre otros puntos, un alto el fuego, la liberación de los rehenes en poder del grupo palestino en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual de Israel de Gaza.

La guerra estalló el 7 de octubre de 2023 con el asalto sin precedentes de Hamás en el sur de Israel, que resultó en la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, de acuerdo con un balance de AFP con base en datos oficiales israelíes. La ofensiva de represalia israelí mató al menos a 66.225 personas, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que la ONU considera fiables.